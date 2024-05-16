"Перемога Фіцо на виборах викликала тривогу через опозицію до війни в Україні. Тепер у нього стріляли": маніпуляції і фейки світових ЗМІ за 16 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.

Маніпуляція: Британський журналіст Афшин Раттансі на сторінці в X (Twitter) написав: "Перемога Роберта Фіцо на виборах викликала тривогу у Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Берліні та Брюсселі через його опозицію до продовження проксі-війни в Україні. Тепер у нього стріляли. Співпадіння?".

Спростування: Журналіст, подібно до російських пропагандистів, намагається звинуватити українських партнерів і саму Україну в інциденті, що стався з Робертом Фіцо, без жодних на те підстав. Мета – демонізувати Україну та дискредитувати підтримку її союзників в очах міжнародної спільноти.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Після наступного вівторка він (Зеленський, – ред.) буде де-факто лідером, тобто абсолютно неконституційно. Тож зараз він діє на підставі указу про воєнний стан, який він підписав до закінчення свого конституційного мандату, але той закінчується наступного тижня, і після цього він просто де-факто буде неконституційним лідером".

Спростування: Такі заяви є ще однією спробою поширити кремлівський наратив про "нелегітимність" президента Володимира Зеленського в рамках дезінформаційної кампанії "Майдан-3". Адже українська Конституція та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів в умовах воєнного стану, діючий президент України залишається легітимних лідером держави.