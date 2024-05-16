"Перемога Фіцо на виборах викликала тривогу через опозицію до війни в Україні. Тепер у нього стріляли": маніпуляції і фейки світових ЗМІ за 16 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 16 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.
Маніпуляція: Британський журналіст Афшин Раттансі на сторінці в X (Twitter) написав: "Перемога Роберта Фіцо на виборах викликала тривогу у Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Берліні та Брюсселі через його опозицію до продовження проксі-війни в Україні. Тепер у нього стріляли. Співпадіння?".
Спростування: Журналіст, подібно до російських пропагандистів, намагається звинуватити українських партнерів і саму Україну в інциденті, що стався з Робертом Фіцо, без жодних на те підстав. Мета – демонізувати Україну та дискредитувати підтримку її союзників в очах міжнародної спільноти.
Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Після наступного вівторка він (Зеленський, – ред.) буде де-факто лідером, тобто абсолютно неконституційно. Тож зараз він діє на підставі указу про воєнний стан, який він підписав до закінчення свого конституційного мандату, але той закінчується наступного тижня, і після цього він просто де-факто буде неконституційним лідером".
Спростування: Такі заяви є ще однією спробою поширити кремлівський наратив про "нелегітимність" президента Володимира Зеленського в рамках дезінформаційної кампанії "Майдан-3". Адже українська Конституція та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів в умовах воєнного стану, діючий президент України залишається легітимних лідером держави.
- У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
- 16 травня стало відомо, що національна рада (парламент) Словаччини посилює заходи безпеки після замаху на прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, який стався 15 травня.
- 16 травня міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток припустив, що спроба вбивства прем'єр-міністра Роберта Фіцо була політично вмотивованою.
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