Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Перемога Фіцо на виборах викликала тривогу через опозицію до війни в Україні. Тепер у нього стріляли": маніпуляції і фейки світових ЗМІ за 16 травня

"Перемога Фіцо на виборах викликала тривогу через опозицію до війни в Україні. Тепер у нього стріляли": маніпуляції і фейки світових ЗМІ за 16 травня

16 травня, 2024 четвер
13:01
Світ Роберт Фіцо
Зміст

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 16 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 16 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція. 

Маніпуляція: Британський журналіст Афшин Раттансі на сторінці в X (Twitter) написав: "Перемога Роберта Фіцо на виборах викликала тривогу у Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Берліні та Брюсселі через його опозицію до продовження проксі-війни в Україні. Тепер у нього стріляли. Співпадіння?".

Спростування: Журналіст, подібно до російських пропагандистів, намагається звинуватити українських партнерів і саму Україну в інциденті, що стався з Робертом Фіцо, без жодних на те підстав. Мета – демонізувати Україну та дискредитувати підтримку її союзників в очах міжнародної спільноти.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Після наступного вівторка він (Зеленський, – ред.) буде де-факто лідером, тобто абсолютно неконституційно. Тож зараз він діє на підставі указу про воєнний стан, який він підписав до закінчення свого конституційного мандату, але той закінчується наступного тижня, і після цього він просто де-факто буде неконституційним лідером".

Спростування: Такі заяви є ще однією спробою поширити кремлівський наратив про "нелегітимність" президента Володимира Зеленського в рамках дезінформаційної кампанії "Майдан-3". Адже українська Конституція та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів в умовах воєнного стану, діючий президент України залишається легітимних лідером держави.

  • У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
  • 16 травня стало відомо, що національна рада (парламент) Словаччини посилює заходи безпеки після замаху на прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, який стався 15 травня.
  • 16 травня міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток припустив, що спроба вбивства прем'єр-міністра Роберта Фіцо була політично вмотивованою.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
фейк
пропаганда
Роберт Фіцо
Читайте також:
Координаційний штаб
15 травня, 2024 середа
Третина обміняних українських військовополонених вважалися зниклими безвісти - Коордштаб
напад на Фіцо
16 травня, 2024 четвер
Прем'єра Словаччини Фіцо поранили внаслідок стрільби, медики завершили операцію
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
15 травня, 2024 середа
Очільник МЗС Ізраїлю запропонує учасниці Євробачення-2024 Еден Ґолан дипломатичну посаду
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 39.95
  • EUR
    Купівля 42.7
    Продаж 43.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
16 травня
13:15
Оновлено
обстріл, ППО
Дрони ГУР уразили оборонний завод у Тулі: РФ заявила про роботу ППО у 5 регіонах
13:08
напад на Фіцо
Напад на Фіцо: обвинуваченому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного
13:07
"Дюна: Пророцтво"
HBO Max показав перший тизер серіалу "Дюна: Пророцтво"
12:51
економіка
Британська розвідка спрогнозувала економічне зростання в Україні на рівні 3%
12:49
Зеленський провів Ставку у Харкові
"Ситуація на Харківщині загалом контрольована": Зеленський провів Ставку в Харкові
12:44
Електроенергія
Значний дефіцит, у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі станом на 16 травня
12:40
Вовчанськ
Беруть цивільних у полон, відомо про перші розстріли: окупанти не дозволяють евакуюватися жителям північної частини Вовчанська
12:32
Весна у Києві
Де будуть дощі, а де - сонце: прогноз погоди на 17 травня від Наталки Діденко
12:27
Оновлено
Через ворожий обстріл прифронтового Степногірська поранено трьох людей
Росіяни 15 травня скинули авіабомби на прифронтове селище у Запорізькій області: троє людей поранені
12:18
Ексклюзив
мобілізація в РФ
Найближчими днями побачимо, чи будуть росіяни мобілізовувати велику армію, - військовий експерт Притула
12:15
Ілан Шор
Молдовський олігарх Ілан Шор заявив, що має російське громадянство
12:01
OPINION
Сергій Фурса
Як подолати звичку надмірного споживання електрики
11:57
До Дня вишиванки Укрпошта
Укрпошта презентувала марки зі зразками харківської та кримськотатарської вишивки
11:43
У День вишиванки скульптуру "Гірка пам’ять дитинства" в Києві вдруге одягли у вишиту сорочку 
11:36
Міністерство молоді ф спорту, уряд
Унаслідок агресії РФ загинули 456 українських спортсменів і тренерів, – в.о. міністра молоді та спорту Бідний
11:36
винищувач F-35
США та Південна Корея провели бойові навчання літаків-невидимок
11:19
ЗСУ
ЗСУ зірвали плани РФ з окупації та укріплення позицій у Вовчанську, - Генштаб
11:19
Ексклюзив
ЗСУ
"Просування росіян - це тимчасовий успіх": майор запасу НГУ пояснив, що необхідно, аби не допустити стратегічної переваги ворога
11:11
Пєсков та Путін
У Кремлі вважають Саміт миру у Швейцарії "марним" без участі РФ
11:01
Оновлено
замах на Фіцо
МВС Словаччини назвало ймовірні мотиви замаху на Фіцо
10:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Відступ на Харківщині, європейські банки заробляють на війні та чому ЄС не рятує Грузію. Акценти світових ЗМІ 16 травня
10:47
Плати
Крадені плати з золотом і сріблом на 65 млн грн: ДБР перевіряє зв'язки фігурантів з РФ
10:43
вишиванка
День вишиванки: свято, покликане зберегти народні традиції. Історія та статус
10:40
Міноборони ввело у військову експлуатацію нові зразки озброєння й техніки
10:39
Азовсталь
"Почесний чи вбивчий полон": як воїни виходили з Азовсталі та що з ними зараз – два роки по тому
10:37
новини Львівщини
Росіяни вночі атакували три населені пункти Харківщини: 4 постраждалих
10:35
МЗС
Консульські послуги: МЗС застерегло українців від надання даних шахраям, які "записують" на прийом
10:21
Ексклюзив
Карта. Харківщина_1505
"На Харківщині фронт дуже близький до стабілізації": комбат 92-ї ОШБр назвав найскладнішу ділянку
10:13
Допомагав РФ готувати новий наступ: СБУ затримала 18-річного харків'янина, який співпрацював з ФСБ
10:08
OPINION
Орест Сохар
"Карибський синдром". Захід запустив для Кремля новий трилер
09:57
Оновлено
обстріл, ППО
Під час атаки по Криму 15 травня знищено два МіГ-31, С-400 та склад з паливом, - росЗМІ
09:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 травня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:25
окупанти орки
У прифронтових містах і селах ТОТ Луганщини окупанти відключили мобільний зв'язок і встановлюють таксофони, - ОВА
09:06
Ексклюзив
Карта. Харківщина_1505
На Харківщині росіяни гинуть сотнями, незабаром будуть приємні новини, - депутат облради Скорик
08:44
Авріл Хейнс
Розвідка США вважає Росію найактивнішою зовнішньою загрозою для виборів
08:40
напад з ножем
У Швейцарії іноземець напав з ножем на перехожих: 6 постраждалих
08:29
Оновлено
Сі Цзіньпін та Путін
Путін прибув з візитом до Китаю
08:17
Оновлено
Ворожа армія серед білого дня атакувала центральну частину Херсона
Росіяни 15 травня вдарили трьома авіабомбами по центру Херсона: постраждали 19 людей
08:05
Ексклюзив
окупанти
Армія РФ зазнає значних втрат на Харківському напрямку, ворог відтягує резерви з Луганщини, - голова Сєверодонецької РВА
08:04
Посвідчення ДПСУ врятовало життя воїну
Зупинило кулю: на Харківщині прикордоннику врятувало життя посвідчення ДПСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV