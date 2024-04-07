Після виборів Словаччина може відігравати по відношенню до України роль Угорщини, - експерт-міжнародник Желіховський

Про це розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в етері телеканалу "Еспресо".

"Новим президентом Словаччини став Петер Пеллегріні, який підлаштовується під Фіцо. Політичні сили можуть об'єднатися, так як вони мають дещо схожі ідеологічні засади соціал-демократії. Скоріш за все, Пеллегріні робитиме так, як скаже прем'єр-міністр цієї країн. Ймовірно, ця держава вже не буде такою дружньою по відношенню до України. То ми повинні бути свідомими, що Словаччина може відігравати роль своєрідної другої Угорщини, по сусідству з Україною. Країна може ставити "палиці колеса", наприклад, в контексті різного роду ініціатив Європейського Союзу, європейської інтеграції. Словаччина неодноразово підходила до такої політики. Тепер, коли Фіцо має всю повноту влади, ми можемо бачити більш радикальну політику стосовно України і більш лояльну щодо Російської Федерації", - сказав він.

Ситуація змінилась, іншої перспективи по відношенню до України, на жаль, не проглядається, зауважив Желіховський.

"Коли розпочалася повномасштабна агресія Російської Федерації проти України, офіційною Братиславою було дуже багато зроблено, в контексті допомоги нашій державі, надання різних видів озброєння, прийняття українців на своїй території тощо. Словаччина навіть підтримала наші європейський та євроатлантичні поступи. Але тепер вже може ситуація змінилась, інших перспектив не проглядається. Тим паче, попереду боротьба за місця в Європейському парламенті. Власне, виконуватимуться обіцянки, які надавалися електорату Робертом Фіцо і Пеллегріні. Власне, у такій парадигмі знаходитиметься ця країна у найближчий час", зазначив експерт-міжнародник.

За його словами, серед країн-членів ЄС, населення Словаччини є найбільш проросійським. Тепер, коли Фіцо і Пеллегріні почали прийшли до влади, спекулюють і просувають свої наративи, ситуація певною мірою загострюється.

"Так склалося історично. Нерідко це могло базуватися, наприклад, на протиставлені словаками проти чехів. Це їхня особлива думка. Коли були скандали з Робертом Фіцо, його ніхто не підтримав, тоді змінився уряд. Це дало відповідну можливість для керівництва країною ліберальних політиків. Це тривало до 2023 року. Але як бачимо, ситуація змінилася знову, змінилася настрої. Такі політики, як Фіцо, знову почали вести свою пропаганду, наративи. Настрої, які були десь глибоко в народу, знову почали проявлятися. Фіцо, обіцяв людям краще життя, завершення війни. Водночас, звинувачував нас, мовляв Україна нібито не воліє примирення з Росією, і саме це має негативні наслідки для економіки Словаччини та інших сфер суспільного життя. На цьому Фіцо і Пеллегріні почали спекулювати", - додав він.