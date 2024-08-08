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Посли G7 пропустять вшанування жертв ядерного удару по Нагасакі, бо Японія не запросила Ізраїль

Ольга Бабишена
8 серпня, 2024 четвер
20:44
Світ G7

Японія вирішила не включати до списку запрошених на церемонію вшанування жертв ядерного бомбардування в Нагасакі Ізраїль. Посли G7 заявили, що пропустять захід

Зміст

Про це інформує Reuters

Мер Нагасакі Сіро Судзукі повідомив, що не відмовиться від рішення про недопущення посла Ізраїлю на захід вшанування жертв атомного бомбардування міста, попри заяви дипломатів США та країн G7, що у випадку відмови вони проігнорують церемонію. 

"Справа не в тому, що ми не запросили ізраїльського посла з політичних міркувань, а в тому, що ми хочемо провести церемонію в спокійній і урочистій атмосфері", - сказав мер Нагасакі. 

Прессекретар японського уряду відмовився коментувати рішення мера. Від коментарів також утрималося посольство Ізраїлю у Токіо. 

Таким чином Ізраїль потрапив до переліку незапрошених країн, приєднавшись до РФ та Білорусі. Разом з тим, посол Ізраїлю в Японії Гілад Коен був присутній на цьогорічній церемонії в Хіросімі.

Довідково. Літаки американських ВПС скинули атомні бомби "Малюк" і "Товстун" на міста Хіросіму і Нагасакі в Японії 6 і 9 серпня 1945 року, на завершальному етапі Другої світової війни. Унаслідок бомбардування Хіросіми та променевої хвороби, що стала його наслідком, загинули близько 130 тис. осіб, а за даними адміністрації Нагасакі, загалом з моменту бомбардування і донині в Нагасакі від наслідків вибуху померли 74 тис. людей.

  • Наприкінці травня Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
  • 23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що погодиться лише на "часткову" угоду про припинення вогню, яка не покладе край війні.
  • 6 липня ХАМАС дав попередню згоду на пропозицію США щодо поетапного перемир'я в Газі, відмовившись від своєї ключової вимоги, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання щодо повного припинення війни.

Теги:
Японія
Ізраїль
G7
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