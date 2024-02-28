Прем'єрка Естонії Каллас хоче призупинити право росіян і білорусів голосувати на найближчих місцевих виборах

Про це повідомляє ERR.

Попередній проєкт закону розробили під керівництвом міністра юстиції ще в серпні 2023 року, але потім у коаліції заявили, що прийняти його неможливо без зміни до Конституції.

"Якщо це можливо зробити, змінивши Конституцію, то потрібно зайнятися цим швидше", − наголосила Каллас, додавши, що право голосу можна призупинити доки триває війна Росії проти України.

Прем'єрка заявила: "Люди, які можуть обирати Путіна, а також підлягають мобілізації в Росії, матимуть змогу керувати тут місцевим політичним життям. Це неправильно у ситуації, що склалася. Ми хочемо, щоб вони вивчили естонську мову і знали нашу Конституцію. Адже, по суті, це невелика вимога"

Раніше партії правлячої коаліції не домовились щодо питання через позицію соціал-демократів.