Прем'єрка Естонії Каллас хоче призупинити право росіян і білорусів голосувати на найближчих місцевих виборах
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас хоче якомога швидше внести зміни в закон, щоб призупинити право голосу росіян і білорусів на місцевих виборах 2025 року поки триває війна в Україні
Про це повідомляє ERR.
Попередній проєкт закону розробили під керівництвом міністра юстиції ще в серпні 2023 року, але потім у коаліції заявили, що прийняти його неможливо без зміни до Конституції.
"Якщо це можливо зробити, змінивши Конституцію, то потрібно зайнятися цим швидше", − наголосила Каллас, додавши, що право голосу можна призупинити доки триває війна Росії проти України.
Прем'єрка заявила: "Люди, які можуть обирати Путіна, а також підлягають мобілізації в Росії, матимуть змогу керувати тут місцевим політичним життям. Це неправильно у ситуації, що склалася. Ми хочемо, щоб вони вивчили естонську мову і знали нашу Конституцію. Адже, по суті, це невелика вимога"
Раніше партії правлячої коаліції не домовились щодо питання через позицію соціал-демократів.
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