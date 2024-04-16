Атаки України на НПЗ РФ поглиблюють напругу у відносинах зі США, а Україна називає захист Ізраїлю подвійними стандартами. Акценти світових ЗМІ 16 квітня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 квітня.

Атаки України на НПЗ РФ поглиблюють напругу у відносинах зі США

Адміністрація Байдена вважає атаки на російські НПЗ нерозважливими і такими, що можуть призвести до підвищення цін на енергоносії, пише The Washington Post.

Як нагадує видання, ще у лютому під час приватної зустрічі віцепрезидентки Гарріс з Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки вона висловила рекомендацію утриматися від нападу на російські нафтопереробні заводи. Аргументували це тим, що така тактика, на думку американських чиновників, призведе до підвищення світових цін на енергоносії і викличе більш агресивну російську відплату всередині України.

"За словами чиновників, знайомих з цим питанням, ця вимога роздратувала Зеленського та його головних помічників, які вважають серію ударів безпілотників по російських енергетичних об'єктах рідкісною світлою плямою у війні з більшим і краще оснащеним супротивником, що триває", – підкреслює WP.

Тоді Зеленський відкинув таку рекомендацію, оскільки не мав певності, що вона відображає консенсусну позицію адміністрації Байдена. Але упродовж наступних тижнів Вашингтон посилив це попередження в численних розмовах з Києвом.

Однак, зазначає медіа, замість того, щоб пристати на прохання США, Україна подвоїла зусилля, завдавши удару по низці російських об'єктів, зокрема 2 квітня атакувавши третій за величиною російський нафтопереробний завод, розташований за 800 миль від фронту.

Ці моменти загострили напругу у вже й без того напружених відносинах, оскільки Київ очікує, чи ухвалить Конгрес пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів США, який вже тривалий час гальмується.

І тут WP акцентує: Далекосяжні українські удари, які вразили вже понад десяток нафтопереробних заводів і вивели з ладу щонайменше 10% російських нафтопереробних потужностей, відбуваються в той час, коли президент Байден розгортає свою передвиборчу кампанію, а світові ціни на нафту досягли шестимісячного максимуму.

Американські, українські та європейські чиновники на умовах анонімності розповіли WP про розбіжності у поглядах між Вашингтоном і Києвом. Захисники української стратегії звинувачують Білий дім у наданні пріоритету внутрішній політиці над військовими цілями Києва.

"Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ зростали у рік виборів", – сказав сенатор Том Коттон (Республіканська Арктика) міністру оборони Ллойду Остіну під час слухань минулого тижня.

Натомість конгресмен Остін Скотт (штат Джорджія) під час окремих нещодавніх слухань запитує: "У той час, як Росія атакує український нафтогазовий та енергетичний сектор, чому б українцям не атакувати російський нафтогазовий та енергетичний сектор?"

За словами урядовців, підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом для адміністрації. Але це також важливо для збереження підтримки українських військових зусиль в Європі.

"Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні", – вважає високопоставлений американський чиновник.

На думку американських чиновників, військова вигода від цих ударів начебто сумнівна.

"Україні краще переслідувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", – зазначає Остін перед законодавцями.

Занепокоєння серед американських військових планувальників викликає те, що ці удари мало зменшують боєздатність Росії і призвели до масованої російської контратаки на українську електромережу, яка завдає Україні набагато більшої шкоди, ніж атаки на НПЗ завдали Росії.

Як нагадує WP, упродовж останніх тижнів Росія завдала шквалу ударів безпілотників і ракет на енергетичну інфраструктуру України, залишивши мільйони людей без електрики і викликавши побоювання, що ці атаки можуть призвести до зупинки економіки України. Атаки зруйнували електростанцію в Київській області, пошкодили найбільшу в Україні гідроелектростанцію та кілька теплоелектростанцій.

Міністерство оборони Росії заявило, що ці атаки були прямою відповіддю на удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах та інших об'єктах інфраструктури в глибині території України.

Зараз українські чиновники відчайдушно потребують захисту своїх міст, що спричиняє подальше напруження у відносинах між Києвом і Заходом щодо ресурсів протиповітряної оборони, пише WP. Минулого тижня Зеленський відправив свого головного дипломата Дмитра Кулебу до Брюсселя, де міністри закордонних справ країн НАТО зібралися на святкування 75-ї річниці військового альянсу. Головною вимогою Кулеби було надання західними країнами більшої кількості батарей Patriot.

"Мені шкода псувати вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що найпотужніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей "Патріотів", щоб надати їх єдиній країні у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?" – сказав Кулеба.

Позиція США щодо атак на НПЗ обурила українську владу, яка вважає страйки чесною грою, зважаючи на безперервні атаки Росії на території України. Вони вважають ці атаки необхідними для того, щоб підвищити ціну російської агресії і підкреслити, що російське суспільство не буде в безпеці, доки не закінчиться війна.

В Україні також вважають ці атаки необхідними з огляду на скорочення поставок артилерії, необхідної для штурму російських позицій на лінії фронту.

Інші вважають, що занепокоєння США щодо підвищення цін на енергоносії через напади на нафтопереробні заводи є необґрунтованими, зазначаючи, що останнє зростання цін пов'язане зі скороченням видобутку країнами ОПЕК і нестабільністю, пов'язаною з війною Ізраїлю з ХАМАСом.

Відповідаючи на запитання про атаки на нафтопереробні заводи цього місяця, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена не підтримує українські удари всередині Росії, незалежно від їхньої мети.

"Ми не підтримуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів за межами її території", – зазначив він.

Минулого тижня Остін у своїй відповіді законодавцям висловив побажання, щоб Україна завдавала ударів по російських авіабазах та інших об'єктах військової інфраструктури всередині Росії, а не по нафтопереробних заводах.

Разом із тим WP підкреслює, що позиція США контрастує з позицією європейських союзників Вашингтона, які ледь приховують своє задоволення від української кампанії. Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон підтримав право України завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах.

"Не схоже, що Росія обмежується лише ураженням військових об'єктів або лише атакою на фронті. Вона атакує по всій Україні", – зауважив він в інтерв'ю The Washington Post.

Фото: Губернатор Кондратьєв

Україна називає захист Ізраїлю подвійними стандартами

Прихильники України критикують "подвійні стандарти" після того, як союзники кинулися на захист Ізраїлю, пише Politico.

Якщо Сполучені Штати та їхні союзники можуть поспішати на захист Ізраїлю в небі, збиваючи десятки безпілотників і ракет, випущених Іраном, то чому вони не можуть зробити те ж саме для України, яка страждає від ракетних атак Росії вже понад два роки, запитують український президент та ті, хто підтримує Україну на Заході.

Таке питання постало через кілька годин після того, як США, Велика Британія, Франція і Йорданія допомогли Ізраїлю збити близько 300 безпілотників і ракет, випущених Іраном у відповідь на вбивство Ізраїлем своїх вищих військових командирів у Сирії.

"Європейське небо вже давно могло б отримати такий самий рівень захисту, якби Україна отримала таку ж повну підтримку від своїх партнерів у перехопленні безпілотників і ракет", – цитує видання Зеленського.

Демонстрація повітряної доблесті західних союзників і їхніх партнерів на Близькому Сході, яка передбачала стрімкі винищувачі, що збивали крилаті ракети, і безпілотники "Шахід", що прямували до Ізраїлю, довела ефективність ізраїльської системи протиракетної оборони в поєднанні з одними з найсучасніших у світі літаків.

Але це також вказало на разючу різницю в тому, як західні держави ставляться до Ізраїлю порівняно з Україною.

"Я дякую всім у світі, кожному лідеру і державі, хто дійсно допомагає нам з протиповітряною обороною і ракетами, –зазначає Зеленський. – Але зараз ми бачимо, як єдність може спрацювати дійсно на 100%, і як можна перехопити майже сто відсотків "шахедів" і ракет. Ми будемо обговорювати це з нашими партнерами".

У той час як Німеччина зобов'язалася надіслати ще одну систему протиракетної оборони "Патріот" для посилення потенціалу протиповітряної оборони України, а чотири європейські країни пообіцяли направити в Україну близько 45 винищувачів F-16, наголошує Politico, західні держави ніколи не пропонували активувати свої власні системи протиракетної оборони або відправити свої літаки в українське небо, щоб відбити загрозу.

"Під час нападу Ірану на Ізраїль деякі західні країни зробили свій внесок у захист ізраїльського неба як важливий акт солідарності, – говорить міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс в інтерв'ю Politico. – Київ продовжує просити один і той же тип захисту від однієї і тієї ж групи країн вже понад два роки.

Відповідаючи на запитання, чому Британія не може запропонувати Україні таку ж підтримку, яку вона надала Ізраїлю, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив в ефірі радіо LBC у четвер, що це означало б "небезпечну ескалацію".

Тут Politico робить висновки та акцентує: у той час, як київські міністри благають західних союзників про більшу допомогу, особливо у сфері протиповітряної оборони, союзники України заявили, що епізод з іранською атакою довів, що проблема полягала у відсутності волі, а не в можливостях.

В Україні, де старші командири зараз попереджають про погіршення ситуації на фронті, скоординована відповідь Заходу на напад Ірану викликала зневіру, лють і гіркі насмішки.