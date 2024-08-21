Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Чи може блискуча Курська операція стати стратегічним провалом, та як заборона російської церкви допоможе Україні. Акценти світових ЗМІ 21 серпня
Огляд

Чи може блискуча Курська операція стати стратегічним провалом, та як заборона російської церкви допоможе Україні. Акценти світових ЗМІ 21 серпня

Юрій Мартинович
21 серпня, 2024 середа
11:23
Світ про Україну міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чому Володимир Путін так довго зволікає з реакцією на Курську операцію ЗСУ і чи є для нього вигода в цьому, а також, що дасть Україні заборона російської православної церкви

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 серпня.

Гамбіт України на Курщині створив нові можливості для Кремля

Кремль москва

Фото: gettyimages

 

Іноземні ЗМІ продовжують аналізувати ситуацію довкола Курської операції ЗСУ. У The New York Times написали, що тепер Росія прагне "перетворити принизливе вторгнення на військову вигоду". Через два тижні після раптового нападу України російські війська оговталися від початкового шоку і тепер намагаються використати розширення війни для своєї воєнної переваги, відзначають у виданні.

"Сили Кремля сповільнили просування українців, а лінія фронту в Курській області Росії, що зміцнилася, стала основою наступної фази битви з великими політичними ставками для обох сторін. Володимир Путін пообіцяв дати рішучу відповідь на перше вторгнення на російську територію після Другої світової війни. Але поки що відповідь була зосереджена на стримуванні вторгнення, а не на усуненні наступу, що піднімає питання про те, чим готова ризикувати виснажена російська армія, щоб вигнати українців, зрештою, чи здатна вона це зробити", - пишуть американські журналісти.

Вони додають, що раптове вторгнення на Курщину виявило "провали російської розвідки, а також відсутність у Росії боєздатних резервів у війні, яка ведеться на фронті протяжністю понад 1200 км".  

"Але з російського погляду гамбіт Києва також створив можливість для Кремля прискорити виснаження власних обмежених сил України, досягти успіхів на інших ділянках фронту, та перетворити короткострокову перемогу президента України Володимира Зеленського на стратегічну поразку, принаймні на думку російських військових аналітиків", - кажуть у The New York Times і додають, що на думку цих аналітиків, Курська операція, яку спочатку проголошували блискучим військовим ударом, може стати пасткою для української армії.

Зокрема, Василь Кашин, політолог із московської державної Вищої школи економіки, який досліджує політичні наслідки російської війни, сказав, що вторгнення під Курськ "лише розширило та продовжило війну на виснаження, у якій Росія має перевагу в ресурсах".

Однак битва в прикордонних регіонах Росії залишається на початковій стадії, і Україна все ще може залучити значні нові резерви або здійснити ще одну несподівану атаку, яка переверне військовий і політичний розрахунок війни, відзначають американські журналісти.

"Але нинішній темп битви під Курськом дає Путіну час, щоб відкалібрувати свою відповідь. І замість того, щоб послабити контроль Кремля над владою, вторгнення може зрештою змусити громадян Росії більше згуртуватися навколо прапора РФ", - вважають у The New York Times.

Аналітики кажуть, що російські генерали можуть або зібрати нову переважаючу українців групу військ, щоб розтрощити плацдарм ЗСУ у Курську, або використати свою перевагу в авіації та артилерії, щоб поступово відкинути українців за лінію кордону. Однак на реалізацію обох цих стратегій можуть знадобитися тижні або навіть місяці, і вони відбуватимуться за рахунок інших ділянок фронту, відображаючи реальність війни, де жодна зі сторін не має достатньо ресурсів, щоб змусити свого супротивника припинити бойові дії, констатують у виданні.

У Bloomberg написали, що Україні та Росії не вистачає військових ресурсів для проведення великих наступальних дій одна проти одної. Про це заявила розвідувальна служба Пентагону в нових оцінках. А це свідчить про те, що обидві сторони зайшли в глухий кут, вважають у виданні.

За оцінками Розвідувального управління Міністерства оборони США, Україна все ще не має боєприпасів, які б відповідали здатності Росії вистрілювати близько 10 000 артилерійських снарядів на день, навіть після того, як Конгрес США розблокував нову військову допомогу у квітні. Українські сили залишаються боєздатними, але не зможуть розпочати широкомасштабні контрнаступи щонайменше пів року.

Росія, з іншого боку, прийняла стратегію виснаження України і зможе зберегти буферну зону, захоплену її військами, але не має достатньо сил, щоб "загрожувати глибшому просуванню на контрольовану Україною територію, наприклад, на місто Харків", – йдеться в одному зі звітів.

Висновки Розвідувального управління Міністерства оборони США містяться в останньому квартальному звіті про допомогу США Україні, опублікованому генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем. Фактично вони повторюють публічні заяви високопоставлених чиновників США, зокрема, Марка Міллі, колишнього голови Об’єднаного комітету начальників штабів, про те, що конфлікт ось-ось зайде в глухий кут.

Розколи чи необхідна умова національної безпеки: що означає закон про заборону російської церкви в Україні

Фото: Національний заповідник "Софія Київська"

 

Не оминули увагою ЗМІ також законопроєкту, прийнятого депутатами ВР, про заборону російської церкви. Як відзначає The New York Times, цей законопроєкт, який очікує на підпис президента Володимира Зеленського, "сприятиме тривалому пострадянському розколу між двома найбільшими православними громадами світу".

"Українські чиновники звинуватили церкву в пособництві в операціях впливу та шпигунстві під час війни країни з Росією. Розкол між двома церквами став тлом війни. Православне християнство є найпоширенішою релігією як в Росії, так і в Україні, і до розпаду Радянського Союзу обидві належали до однієї ієрархії під керівництвом патріарха в Москві" – пишуть американські журналісти.

Вони додають, що тривала присутність російської гілки церкви в Україні створила для українського уряду проблеми національної безпеки та релігійної свободи, оскільки деякі священники підтримали російське вторгнення.

"Якщо закон буде підписаний президентом Володимиром Зеленським, це може призвести до юридичної заборони російської церкви. Законопроєкт забороняє релігійній організації підтримувати зв’язки з урядом, який перебуває у стані війни з Україною, і виділяє Російську православну церкву за підтримку вторгнення РФ. Закон також створить комісію для визначення того, чи помісні церкви порушують українське законодавство, підтримуючи зв’язки з Московським патріархатом", - додають у The New York Times.

Крім цього, у виданні відзначають, що президент Зеленський є іудеєм і не є членом жодної гілки православ’я, але "він підтримує контроль національної безпеки за діяльністю російської церкви і, як очікується, підпише законопроєкт".

У The New York Times також пишуть, що російська церква, яка все ще представляє мільйони українців, наполягає на тому, що вона розірвала стосунки з російською ієрархією на початку війни. Але незалежна українська церква називає цей розрив "нещирим і категорично засуджує своїх колег за те, що вони не пішли на справжній розрив з Москвою".

У Politico написали, що Українська православна церква (МП) та Православна церква України продовжують вести боротьбу за легітимність, "причому перша вважається лояльною до російської гілки православного християнства, а друга – підкоряється Стамбульському патріархату".

"Попри те, що Українська православна церква заявила, що розірвала стосунки ще у 2022 році з російським патріархом Кирилом, який благословив вторгнення РФ в Україну, її священники та фінансові спонсори були спіймані на допомозі російській армії в Україні. Вони також найняли провідних лобістів у США, щоб стверджувати, що майбутня заборона є релігійним переслідуванням, і закликали призупинити допомогу Україні, поки та не припинить "переслідувати" християн", - відзначили у Politico.

Також там додають, що ухвалений законопроєкт не забороняє відразу жодну церкву. Через 30 днів після його підписання президентом і оприлюднення Державна служба України з етнополітики та свободи совісті матиме можливість перевірити українські релігійні організації на приналежність до московської церкви, повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович. 

"У разі виявлення хоча б однієї з 5 визначених законом ознак зв’язку релігійної організації з Російською православною церквою така організація отримає припис протягом 30 днів усунути цей зв’язок", – сказав В’ятрович.

Якщо ж зв'язок з Москвою не буде розірвано, держава звернеться до суду про заборону такої організації. Судовий процес щодо заборони розпочнеться через 9 місяців після опублікування закону.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Росія
УПЦ МП
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
ПЦУ
Військові новини
Курськ
Читайте також:
Знищений КАБом приватний будинок у Білопіллі (18 серпня 2024 року, Сумщина)
Автор Ірена Моляр
19 серпня, 2024 понедiлок
Росіяни зараз на прикордонні роблять пекло, - заступник голови Сумської райради
російські танки, окупанти, оркі
Автор Оксана Ліховід
20 серпня, 2024 вiвторок
Втрата Очеретиного спричинила можливості просування росіян на Покровському напрямку, - Згурець
Володимир Путін
Автор Катерина Єсікова
18 серпня, 2024 неділя
Вперше з початку повномасштабної війни в Україні Путін прибув до Азербайджану: ВВС назвало мету візиту
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 серпня
11:46
Ален Делон
Сім'я Алена Делона не виконала бажання актора вбити його собаку, щоб поховати їх разом
11:45
В Одесі судитимуть посадовця ТЦК за організацію багатомільйонного механізму заробітку на ухилянтах
11:42
ппо
Сили ППО вночі знищили російську ракету і 50 "шахедів", якими окупанти атакували Україну
11:41
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
11:34
Пресреліз
Запорізький абразивний комбінат
Запорізький абразивний комбінат приєднується до програми "Національний кешбек"
11:32
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
З початку вторгнення РФ Україна отримала від Канади понад $5 млрд підтримки
11:16
Ріккардо Скамарчіо у фільмі "Модільяні"
Голлівудська зірка Джонні Депп зрежисував байопік про Модільяні
11:15
гривні
В Україні побільшало боржників по аліментах, - дані Опендатабот
11:12
Євросоюз
ЄС у листопаді запровадить нові правила в'їзду до Шенгенської зони
11:11
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ від вечора 20 серпня атакує Україну безпілотниками: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
10:40
Ексклюзив
світ Росія Москва пожежа
Наймасштабніша атака дронів на російську столицю ще попереду, - Згурець
10:30
Пентагон
Розвідка Пентагону вважає, що війна Росії проти України рухається в глухий кут
10:22
Росіяни атакували три райони Донеччини 20 серпня: загинула людина, четверо поранені
10:17
Передавали ФСБ координати заводів БПЛА для майбутніх атак: шістьох мешканців Дніпропетровщини підозрюють у держзраді
10:08
OPINION
Андрій Яніцький
Чи треба податки підвищувати?
10:01
Ексклюзив
Карта Харківщина 08.08.24
Завдяки успішним діям вдалося вибити ворога із займаних позицій: офіцер бригади "Рубіж" НГУ про ситуацію на Харківщині
10:00
Пресреліз
обкладинка фільму еняжицького про заборону РПЦ
РПЦ поза законом: вийшов фільм про те, як парламент йшов до цього рішення
09:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:56
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що переговорів з Україною не буде до "повного розгрому ворога"
09:49
москва, кремль
Кремль намагається підготувати росіян до "нової нормальності" щодо боїв на Курщині, - "Медуза"
09:41
На фото: Бен Аффлек та Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес офіційно подала на розлучення з Беном Аффлеком
09:34
Камала Гарріс
Кампанія Гарріс зібрала близько $500 млн за місяць, - Reuters
09:30
Партнерський матеріал
Яку відповідальність передбачено за підпали автівок військових: пояснення адвоката
09:28
Оновлено
Пожежа у Києві
Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі на проспекті Степана Бандери в Києві
09:16
Ексклюзив
Карта бойових дій за 7-14 серпня
На Сватівському напрямку тривають активні бойові дії, - голова Сєверодонецької РВА
09:01
Зенитно-ракетный комплекс С-300В4
Сили оборони вночі уразили ЗРК С-300 у Ростовській області РФ
08:55
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті за добу сталося 166 боєзіткнень, третина з них - на Покровському напрямку
08:37
Ексклюзив
ЗСУ
Кореспондент Еспресо показав першу лінію оборони росіян у Курській області
08:23
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді
Візит Моді до України: прем'єр Індії заявив, що поділиться з Києвом перспективами закінчення війни з РФ
08:21
новини Львівщини
Увечері 20 серпня РФ повторно атакувала Малокатеринівку на Запоріжжі: під завалами загинув чоловік, є постраждала
08:01
OPINION
Віктор Бобиренко
Гуманітарний коридор імені Верещук
07:35
Анонс
Андрій Ярмоленко, Динамо
"Динамо" - "Зальцбург": де та коли дивитись перший матч плей-офф Ліги чемпіонів
07:35
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 60 артсистем і 1210 військових армії РФ
07:31
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ уночі завдав ударів по кількох складах зброї "Хезболли" в Лівані
07:25
BMW відкликала понад 720 тис. авто у США через ризик короткого замикання
07:10
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
РФ перекинула сили з Часового Яру до Курщини, - ISW
06:56
Камала Гарріс
Камала Гарріс символічно прийняла висунення її кандидаткою у президенти від Демократичної партії 
06:47
Путін
"Оглянув війська, що воюватимуть проти України": Путін вперше за 13 років приїхав до Чечні
06:26
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
Очільник МВС Клименко розповів, як працює військова комендатура на Курщині
06:16
Війна з Росією, ЗСУ, військові
РФ просунулася біля п'ятьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV