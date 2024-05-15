Китай може підштовхнути Путіна до перемовин, але не до поразки. Акценти світових ЗМІ 15 травня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 травня.

Чи може Китай вплинути на Путіна щодо війни в Україні

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У четвер лідер Китаю Сі Цзиньпін прийме диктатора РФ Володимира Путіна під час другого візиту російського президента менш ніж за рік. Як пише CNN – це чергова ознака зближення двох країн на тлі зміцнення глобальних розломів, коли конфлікт спустошує Газу, а Росія просувається в Україні.

Путін прибуде до Китаю трохи більше ніж через тиждень після вступу на свій новий термін правління. Для Сі, який щойно повернувся з європейського туру, цей візит є можливістю продемонструвати, що його відданість Путіну не порушила його здатності взаємодіяти із Заходом/

Лідери націлені на поглиблення співпраці в "промисловості та високих технологіях, космічному просторі та мирному використанні ядерної енергії, штучному інтелекті, відновлюваній енергетиці та інших інноваційних секторах", кажуть офіційні повідомлення. Але насправді ситуація набагато складніша.

На Пекін зростає тиск з боку Вашингтону через приховану підтримку китайцями оборонної промисловості Росії. Експорт подвійного призначення дозволяє Росії розбудовувати свою оборонну промисловість. У Європі ж Сі довелося впоратися з гострою напругою. Тому він посилив свої заклики до Європи та інших країн, щоб уникнути "холодної війни" і зменшити зростаючий глобальний розкол.

"Тиск, мабуть, більший, ніж був за останні два роки", — каже Лі Мінцзян, доцент кафедри міжнародних відносин Сінгапурського технологічного університету Наньян, вказуючи на нову серію санкцій з боку США на початку цього місяця проти китайських компаній, які можуть поширитися ще й з боку ЄС.

Деякі експерти припускають, що китайський лідер намагатиметься використати свій час з Путіним цього тижня, щоб вплинути на очільника Кремля і той чим швидше врегулював розпочатий ним конфлікт, бо економіка Китаю все більше страждає через санкції. Однак більшість експертів кажуть про протилежне.

"Росія є фундаментальною для великої стратегії Китаю", — сказав Манодж Кевалрамані, який очолює індо-тихоокеанські дослідження в дослідницькому центрі Інституту Такшашіла в Бангалорі. Хоча Пекін не хоче ескалації, та у Китаю також "є глибокий інтерес у тому, щоб Росія не програла війну".

У Bloomberg пишуть, що друга за величиною економіка світу стала незамінним союзником для Росії, яка покладається на Китай як на ринок для своїх енергетичних ресурсів і постачальника своїх потреб під час війни. "Це іноді ставить Путіна в незручне становище, оскільки Пекін побоюється його брязкання ядерною зброєю та пам’ятає про необхідність зберегти безперешкодний доступ до очолюваної США глобальної економічної системи", - пишуть у виданні.

Цікаво, що серед інших чиновників, участь у переговорах з китайцями візьме і новий міністр російської оборони Андрій Бєлоусов, якого призначили на вихідних.

Останніми тижнями США посилили попередження китайським банкам і експортерам про наслідки, якщо вони допоможуть зміцнити військовий потенціал Росії. За словами Олександра Габуєва, директора Євразійського центру Carnegie Russia і експерта з російсько-китайських зв'язків, банківські операції між Росією та Китаєм загалом зараз зіткнулися з перешкодами. "Охолоджуючий ефект політики США вже є", – сказав він.

Тому обидва лідери та їхні високопосадовці можуть шукати такі рішення, як вибір невеликих банків, які не зазнають впливу з боку США, для проведення транзакцій з Росією, сказав Габуєв.

Торгівля Москви з Китаєм у 2023 році досягла рекордних 240 мільярдів доларів США, що більш ніж удвічі перевищує 108 мільярдів доларів у 2020 році, завдяки продажам російської нафти та газу, а також закупівлі електроніки, промислового обладнання та автомобілів.

Попри зростання економічних зв'язків, експорт Китаю до Росії впав на 13% у квітні порівняно з роком раніше, другий місяць поспіль, відповідно до даних китайської митниці. Російські ЗМІ повідомили, що китайські банки наприкінці березня почали блокувати платежі компаній у Росії, які купують компоненти для електронної збірки.

Це свідчить, що Пекін не хоче, щоб його вважали прив’язаним до російської військової машини.

"Китай хоче побудувати багатополярний світ із партнерами, включаючи європейські країни — як показала нещодавня поїздка президента Сі, а не лише з Росією", - каже Ван Івей, професор міжнародних відносин Університету Женьмінь у Пекіні.

"Вікно можливостей" для Путіна може бути довшим

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Тим часом у Вашингтоні стурбовані тим, що наступальний імпульс Росії змінює траєкторію війни в Україні, пише The Washington Post.

"Лише 18 місяців тому офіційні особи Білого дому та Пентагону обговорювали, чи можуть російські сили в Україні розвалитися та бути повністю витісненими з країни. Та зараз, після кількох місяців повільного просування Росії, адміністрація Байдена все більше стурбована тим, що Путін набирає достатньо імпульсу, щоб змінити траєкторію війни та, можливо, повернути назад свою колись похмуру перспективу окупації України", – кажуть американські журналісти.

Хоча американські офіційні особи висловлюють упевненість, що багато з російських здобутків можна буде швидко скасувати, щойно "кран нової зброї буде повністю відкритий". А це станеться, швидше за все, десь у липні. Також відзначається, що президент України Володимир Зеленський завдяки мобілізації, зможе вивести на поле бою більше молодших за віком військ на фронт. Але американські експерти не дають прогнозів щодо того, де можуть бути нові бойові лінії зіткнення навіть через кілька місяців, і чи зможе Зеленський наступного року розпочати свій контрнаступ, який довго відкладався, після того, як минулого року провалився.

"Росія часто невдало починає свої війни, а закінчує їх сильно", — заявив Стівен Дж. Хедлі, радник з національної безпеки при президенті Джорджі Буші.

Тепер, за його словами, Росія сповна скористалася своєю кількісною перевагою, бо має набагато більше населення для війни, і "величезну військову інфраструктуру".

"У 2024 році російські військові мають матеріальну перевагу та стратегічну ініціативу, хоча це може не виявитися вирішальним", — каже експерт з Росії у Фонді Карнегі Майкл Кофман. "Цей рік є вікном можливостей для Росії. Але якщо російські військові не зможуть перетворити ці переваги на досягнення на полі бою та створити необхідний імпульс, тоді є достатній шанс, що це вікно почне закриватися, коли ми вступимо в 2025 рік".

У Politico пишуть, що Україна тисне на адміністрацію Байдена, щоб він скасував заборону на використання зброї США для ударів по Росії. Українські чиновники кажуть, що така політика не давала їм атакувати позиції Росії, коли ті готувалися до свого нового нападу на Харківщині.

"Адміністрація Байдена в якості умови відправлення в Україну зброї далекого радіусу дії заявила, що вона не може використовуватися для ударів на території Росії", - пишуть у виданні.

Цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою Конгресу в цьому питанні, та змінити позицію Білого дому.