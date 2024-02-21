Лише 10% європейців вірять у перемогу Києва та чому стався хаотичний відхід з Авдіївки через який постраждали солдати ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 21 лютого

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 21 лютого.

Все менше європейців вірять в перемогу України, а санкції ЄС не працюють, бо сповна не діють на ключові сфери російської економіки

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Світові ЗМІ продовжують аналізувати, як далі розвиватиметься повномасштабна війна Росії проти України після двох років кривавої агресії. Bloomberg пише, що війна в Україні "повертається на користь Путіна після місяців глухого кута", мовляв, "Росія повернула ініціативу і відсунула Володимира Зеленського на задній план". А все тому, що росіянам вдалося захопити Авдіївку, американці досі не погоджуються надати нову допомогу Україні, в Києві змінилося військове керівництво, а Путін вбив Навального, тим самим знову демонструючи свою абсолютну владу над Росією. Все це у підсумку і додає "темних барв" щодо перспектив закінчення війни і повернення Україною всіх своїх законних територій.

Такий скептицизм поділяють і у The Guardian. Вони опублікували дані з нового всеєвропейського опитування, яке каже – ледве 10% європейців вірять, що Україна все ще може перемогти Росію

"Підтримка України серед європейців залишається широкою, але майже через два роки після повномасштабного вторгнення ледве 10% вірять, що вона зможе перемогти Росію, згідно з опитуванням, проведеним у всьому ЄС, і певна форма "компромісного врегулювання" вважається найбільш вірогідним завершенням війни", - пишуть у The Guardian.

Зміна настроїв помітна. Адже рік тому значно більше європейців говорили, що Україна має повернути всі свої втрачені території. Це значить, що європейські політики "шукатимуть більш реалістичного" підходу, який зосереджуватиметься на визначенні того, що насправді має означати прийнятний мир, стверджують автори звіту.

"Щоб обґрунтувати продовження європейської підтримки України, лідерам ЄС потрібно буде змінити те, як вони говорять про війну", — сказав співавтор Марк Леонард з Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), яка замовила опитування.

У Politico ж написали про "5 способів, як ЄС може допомогти припинити війну в Україні". Вони вважають, що новий пакет санкцій проти Росії "не б’є Кремль там, де йому справді боляче".

"Замість того, щоб придушити багатомільярдні продажі Москвою нафти та газу або забезпечити, щоб заборонені технології не потрапили до її збройних сил, Брюссель відкидає свої амбіції на користь невеликої кількості компаній, які порушують правила. З огляду на відсутність консенсусу між країнами та шалену опозицію з боку Угорщини, яка продовжує налагоджувати тісніші зв’язки з Росією, очевидно, що ЄС відчуває, що у нього закінчуються можливості стримувати розпалювання війни Москви в Україні", - відзначають журналісти.

Тому, на їх думку, потрібно як мінімум п’ять речей, що точно можуть натиснути на президента Володимира Путіна:

Встановлення обмеження ціни на нафту. Зараз головним пріоритетом для Києва є змусити своїх західних союзників вжити заходів проти "тіньового флоту" старих нафтових танкерів, які Росія використовує для продажу своєї нафти всупереч санкціям;

Знищення російської торгівлі металами. Більш агресивні столиці ЄС наполягають на забороні всього імпорту російських металів, оскільки, для прикладу, приблизно 80% прибуткової торгівлі алюмінієм з Росією зараз не підпадає під санкції;

Перекриття газових кранів. Минулого року на Росію все ще припадало близько 15% газового імпорту ЄС минулого року;

Боротьба з посередниками. Прибутковий чорний ринок розквітнув після того, як західні союзники заборонили російський імпорт західних предметів розкоші та товарів подвійного призначення. І не лише цей ринок працює на користь Росії, але й інших країн вигнанців. Наприклад, у німецькому Der Spiegel відзначили, що аналіз організації Conflict Armament Research показав, що навіть північнокорейські ракети, які Росія використовує проти України, мають західні компоненти. Проаналізована ракета містила 290 електронних частин, які не походили зі східноазійської країни. Тому багато з них можуть походити з США, НІмеччини та інших країнах.

Сказати "ні" російській ядерній енергетиці. Москва все ще є важливим гравцем у цивільній атомній енергетиці ЄС.

"Хоча Росія не демонструє жодних ознак того, що в короткостроковій перспективі закінчаться кошти, необхідні для закупівлі зброї та виплати дорогих зарплат військовим, експерти зазначають, що вона навряд чи зможе вічно залишатися на воєнному стані", - відзначають у Politico додаючи, що це потрібно робити "якщо не зараз, то коли?"

Тому з огляду на політичні розбіжності та економічні проблеми, які перешкоджають деяким із заходів, які мали б найбільший вплив на здатність Москви вести війну, останній раунд санкцій, ймовірно, не буде нічим іншим, як символічним жестом, що відзначає два роки великої кількості смертей і руйнувань в Україні.

Український вихід з Авдіївки був погано спланованим і почався надто пізно, як наслідок – сотні українських військових могли потрапити в полон

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У The New York Times написали більше деталей про відхід українських військ з Авдіївки, назвавши свою статтю: "Сотні українських військових боялися потрапити в полон або пропасти безвісти під час хаотичного відступу". Американські журналісти відзначають, що захоплення Авдіївки може мати більш значні наслідки, ніж здавалося спочатку, оскільки "Україна бореться з моральним духом воїнів і вербуванням нових солдат".

"Сотні українських військовослужбовців могли бути захоплені наступаючими російськими підрозділами або зникли під час хаотичного відступу України з міста Авдіївка на сході країни, за словами високопосадовців Заходу та солдатів, які воюють за Україну, — нищівна втрата, яка може завдати удару по вже ослабленому моральному духу. Взяття Росією Авдіївки стало значною символічною втратою для українських військ, ознакою впливу на поле бою неспроможності Конгресу США наразі схвалити збільшення військової допомоги, оскільки скорочення запасів артилерійських снарядів ускладнює утримання лінії фронту", - пишуть у The New York Times.

Оцінки того, скільки українців потрапили в полон або пропали безвісти, різняться, і точний підрахунок може бути неможливим, поки Україна не зміцнить нові оборонні лінії за межами міста. Але, як пишуть американські журналісти, двоє солдатів, які знають про відступ України, підрахували, що від 850 до 1000 солдатів, схоже, потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. Західні офіційні особи сказали The New York Times, що цей діапазон "здається точним".

Американські офіційні особи кажуть, що втрата Авдіївки не є суттєвою стратегічною невдачею, стверджуючи, що російські успіхи на сході України не обов’язково призведуть до будь-якого краху українських ліній і що Москва навряд чи зможе продовжити наступний великий наступ.

Але взяття в полон сотень солдатів може змінити цей підрахунок. Останніми днями американські офіційні особи заявили, що бойовий дух серед українських військ вже погіршився після невдалого контрнаступу минулого року та усунення головного командира Валерія Залужного. Крім цього, українська армія має проблеми з мобілізацією та рекрутингом.

Українське військове командування визнало, що при відступі з Авдіївки потрапили в полон деякі військові, але намагалося применшити кількість і значення, вважають у The New York Times. Однак Дмитро Лиховий, речник генерала Тарнавського, заперечив повідомлення про захоплення сотень солдатів, назвавши це дезінформацією. Але він визнав, що Росія взяла в полон деяких військовослужбовців і що "певна кількість" солдатів зникла безвісти. Високопоставлений український чиновник наполягав, що під час відступу з міста в полон потрапили лише шестеро солдатів. Ці бійці 3-ї окремої десантно-штурмової бригади потрапили в полон після того, як закінчилися боєприпаси та втратили зв’язок з українськими військовими, зазначив чиновник.

Але деякі солдати та західні офіційні особи заявили, що нездатність здійснити впорядкований відхід, а також хаос, який виник у п’ятницю та суботу, коли оборона зруйнувалася, були безпосередньо відповідальними за те, що, здається, значну кількість солдатів було взято в полон.

Вони сказали, що український вихід був погано спланованим і почався надто пізно. Солдати та західні офіційні особи говорили про це з The New York Times на умовах анонімності. Судячи з інтерв’ю з солдатами, українські війська були не готові до того, як швидко російське просування в Авдіївці набрало швидкість минулого тижня.

Україна намагалася виграти час для своїх регулярних піхотних сил, щоб відступити, вийти з міста, використовуючи для прикриття відступу сили спецоперації та елітну Третю окрему десантно-штурмову бригаду. Але підрозділи не змогли уповільнити просування росіян, щоб вивести кожного українського солдата.

Високопоставлені українські чиновники кажуть, що російські війська також зазнали великих втрат у бою. Тисячі російських солдатів були вбиті і поранені, заявили офіційні особи.

"Хаотичний відступ не є неминучим. Відвести війська без значних втрат складно, але можливо, якщо це робити в свідомій, неквапливій операції, вважають американські стратеги. Здавалося, що в Авдіївці Україна надто довго чекала, щоб розпочати відхід, і шалений відступ швидко обернувся дорого. Для українців виклик відходу з Авдіївки ускладнювався тим, що Росія оточила місто майже з трьох боків. Одна дорога з твердим покриттям була найбільш життєздатним шляхом у місто та з нього. Цей маршрут, який українські війська прозвали дорогою життя, опинився під прямою загрозою на початку цього місяця, що зробило відхід набагато небезпечнішим", - відзначають у The New York Times.

Коли українські сили почали відступати, на неперевірених відео та фотографіях із відкритих джерел було видно, як підрозділи відступають під артилерійським вогнем, а тіла розкидані вздовж доріг і в смугах дерев. Українські військові підрозділи давно не можуть спілкуватися між собою, оскільки часто мають різне радіообладнання. Солдати, які були обізнані про відступ, сказали, що проблеми зі зв’язком стали причиною відступу, що призвело до захоплення, вбивства та поранень солдатів.

Солдати, опитані The New York Times, припустили, що деякі підрозділи відступили раніше, ніж мали би. Це також поставило залишені частини під загрозу оточення росіянами.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, також видно, як російські сили страчують українських військових в Авдіївці та навколо неї. У неділю прокуратура Донецької області повідомила в Telegram про початок розслідування "за фактом розстрілу беззбройних українських військовополонених в Авдіївці та Веселому".

Сам Кремль, схоже, теж не був готовий до швидкості українського колапсу в Авдіївці.

"Росія також не була насправді підготовлена ​​до цього з точки зору підготовленого пропагандистського бліцу", – сказав Джонатан Теубнер, виконавчий директор FilterLabs AI, який вивчає російські повідомлення та громадську думку. "Вони зараз накинулися на це, але ще не спромоглися запустити успішну скоординовану кампанію".

У CNN також відзначили, наскільки непросто було українцям відійти з Авдіївки. Вони написали статтю про те, як "українські військові в Авдіївці, які потрапили в пастку, обмінювалися розпачливими повідомленнями під час падіння міста".

"Через кілька годин після того, як російські війська підняли свої прапори над Авдіївкою, з’явилася одна жахлива історія про кількох українських поранених солдатів, які не змогли втекти – і пізніше були вбиті, коли російські війська досягли своїх позицій", - пишуть у CNN.

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