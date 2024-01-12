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Огляд

Між Києвом і Лондоном починається "столітнє партнерство" та де зникла зброя США в Україні на $1 млрд. Акценти світових ЗМІ 12 січня

Юрій Мартинович
12 січня, 2024 п'ятниця
10:43
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних ЗМІ новий пакет допомоги Великої Британії та нові зобов’язання Лондона в допомозі Україні у війні з Росією, які дадуть змогу вийти на новий рівень співпраці між обома країнами, а також звіт Пентагону про зброю, надану Україні, та як він вплине на рішення конгресменів щодо виділення нових фінансів для Києва

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 12 січня

Велика Британія зобов’язується захищати Україну від можливих майбутніх нападів РФ

Володимир Зеленський з Ріші Сунаком

Фото: Getty Images

 

Велика увага ЗМІ прикута до несподіваного візиту в Україну прем’єра Великої Британії Ріші Сунака. Як пише Politico, Сунак прибув до України в п'ятницю вранці, "привізши з собою обіцянку у 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової підтримки, а також гуманітарну допомогу та гарантії безпеки".

Перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським Сунак заявив, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу на загальну суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у 2024-25 фінансовому році, що на 200 мільйонів фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Щонайменше 200 млн фунтів стерлінгів із фінансування Великої Британії планується витратити на значний поштовх для швидкої закупівлі та виробництва тисяч безпілотників для України, включно з розвідувальними, ударними та морськими безпілотниками, йдеться у заяві Сунака. Це буде найбільша поставка безпілотників в Україну з будь-якої країни, й очікується, що більшість з них будуть виготовлені у Великій Британії.

Сунак також підпише з Зеленським угоду про співпрацю в галузі безпеки в п’ятницю після того, як країни G7 погодилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі. В заяві зазначено, що це "формалізує низку підтримки, яку Великобританія надавала і продовжуватиме надавати безпеці України, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю". Цей договір також зобов’язує Велику Британію надати "швидку та постійну" допомогу в обороні України, якщо Росія знову нападе на країну.

Як відзначають у Bloomberg, підписання угоди відбувається в той момент, коли український президент тисне на союзників на Заході, щоб вони надали країні більше підтримки, щоб дати відсіч російським військам, на тлі побоювань, що інтерес до війни серед союзників падає, оскільки війна затягується. До того ж, криза на Близькому Сході, коли Ізраїль продовжує бомбардувати Газу, також відвернула світову увагу від битви проти Володимира Путіна.

А у The Guardian додають, що візит Сунака відбувається в напружений момент після того, як Велика Британія і США завдали повітряних і ракетних ударів по контрольованих хуситами районах Ємену для припинення атак на кораблі в Червоному морі. Сполучене Королівство та США за підтримки союзників Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів у ніч на четвер вразили щонайменше 60 цілей у 16 ​​місцях навколо Ємену. У п'ятницю міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хіппі назвав військові дії в Ємені "актом самооборони".

У BBC кажуть, що анонсований пакет допомоги Україні є найбільшим щорічним зобов’язанням Британії з моменту вторгнення Росії. Офіційні особи заявили, що пакет забезпечить Україну ракетами великої дальності, ППО та артилерійськими снарядами.

Британські журналісти відзначають, що деякі міністри та високопоставлені військові діячі приватно стверджують, що такий рішучий пакет допомоги надішле Москві сильний сигнал про довгострокову підтримку України Великою Британією.

В офісі Сунака заявили, що пакет підтримки стане першим кроком у тому, що вони назвали "непорушним столітнім партнерством між Україною та Великобританією". Пакет також включатиме 18 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України та фінансування онлайн-навчання англійської мови.

Додамо, що Ріші Сунак востаннє відвідував Україну 15 місяців тому, а саме у листопаді 2022 року.

Звіт про недораховану зброю США в Україні може утруднити прийняття конгресменами нового пакету допомоги

Військова допомога США

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

 

Також ЗМІ зацікавила інформація про те, що у Пентагоні не змогли прозвітувати про всю надану Україні зброю. Зі звітом можна ознайомитися за посиланням.

У CNN написали, що у звіті Генерального інспектора Пентагону йдеться, що, хоча Міністерство оборони США покращило свою здатність відстежувати військову допомогу, яку надіслано Україні, та вона "не повністю відповідала" вимогам, і значна частина надісланого обладнання є "простроченою", тобто неможливо завершити інвентаризацію всього надісланого.

Серед предметів, призначених для розширеного моніторингу кінцевого використання є зброя, як-от ракети Javelin і Stinger, прилади нічного бачення, ракети AIM-9X і вдосконалені ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності. Згідно зі звітом IG, станом на червень 2023 року приблизно 1,005 мільярда доларів США із загальної вартості обладнання, що підлягає моніторингу кінцевого використання, на суму 1,699 мільярда доларів США, не було інвентаризовано.

У CNN відзначають, що цей новий звіт з’явився в критичний момент для допомоги Україні, оскільки Конгрес обговорює, чи дозволити додатковий пакет допомоги на понад 60 мільярдів доларів на тлі значної опозиції республіканців. Нездатність надати новий пакет може зашкодити шансам України виграти війну після того, як її контрнаступ проти російських військ зупинився минулого року.

Звіт, ймовірно, підтримає позицію республіканців, які виступають проти надсилання додаткової допомоги. З грудня 2022 року зміни в процесі інвентаризації для Міністерства оборони та Збройних сил України призвели до покращення здатності Пентагону відстежувати зброю, йдеться у звіті. Але "залишаються значні кадрові обмеження та проблеми з підзвітністю".

Управління оборонного співробітництва США заявило, що "немає жодних доказів несанкціонованої або незаконної передачі оборонних виробів EEUM, наданих Україні", і підкреслило кадрові обмеження як основну проблему для надання повного переліку обладнання.

"Стандартні процедури інвентаризації EEUM непрактичні в динамічному та ворожому середовищі військового часу", — йдеться в листі від ODC-Київ, додаючи, що "безпрецедентний обсяг" обладнання, яке надсилається в Україну, "виходить за межі можливостей обмеженого персоналу Міністерства оборони в країні для фізичної інвентаризації, навіть якщо доступ був необмежений".

Пізніше в четвер речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що "немає жодних достовірних доказів незаконного перенаправлення передової зброї, яку США надало Україні".

"Ми дійсно бачимо деякі випадки, коли Росія продовжує поширювати дезінформацію про протилежне, але факт у тому, що ми спостерігаємо, як українці використовують ці можливості на полі бою", — сказав Райдер. "Ми бачимо, як вони ефективно їх використовують з усіх очевидних причин, оскільки Росія продовжує становити значну загрозу для суверенітету України".

Хоча правопорушення може свідчити про те, що зброю було викрадено або перенаправлено в українські сили, генеральний інспектор сказав, що це виходить за межі його розслідування, щоб визначити, що трапилося зі зброєю, яка не була належним чином відстежена.

У Blomberg також вважають, що доповідь, ймовірно, ще більше ускладнить зусилля адміністрації Байдена згуртувати підтримку в Конгресі щодо мільярдів доларів нової військової допомоги Україні. Адже деякі законодавці-республіканці сумніваються, чому США надсилають таку велику військову допомогу Україні, і висловлюють сумніви щодо контролю за тим, як витрачаються гроші.

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