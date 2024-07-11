Найбільший страх НАТО – Трамп, а Україна хоче провести другий Саміт миру до виборів у США. Акценти світових ЗМІ 11 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 липня.

НАТО засуджує Китай через допомогу Росії у війні з Росією, але найбільший страх Альянсу – прихід Трампа

Фото: Getty Images

Головною темою обговорень провідних ЗМІ світу – що НАТО пропонує Україні цього разу. Ювілейний саміт НАТО, який триває у Вашингтоні, не обіцяв Україні членства в Альянсі, однак є запевнення в "незворотності шляху" Києва до НАТО. Крім цього, члени Альянсу погодилися виділити на наступний рік Україні 40 млрд доларів та пообіцяли важливі поставки для посилення ППО й авіації вже цього року.

Зокрема, як відзначили у The Guardian, за словами лідерів Нідерландів і Данії – Україна буде "цього літа літати на винищувачах F-16". Прем'єр-міністр Нідерландів ​​і його колега з Данії заявили, що "процес передачі" F-16 Києву триває після місяців підготовки пілотів і політичних переговорів. Це будуть перші із близько 85 бойових літаків, які відправлені в Київ, щоб змінити перебіг війни з російськими окупантами.

Довгоочікувана поставка F-16 є частиною того, що, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, буде "суттєвим пакетом" підтримки для України, який включає пожертвування додаткових чотирьох систем протиповітряної оборони Patriot, навчання військ під проводом НАТО для України і зобов’язання, що "шлях Києва до членства в НАТО є незворотним".

"Але залишається незрозумілим, наскільки Україна зможе використовувати F-16 для ураження цілей на території або в повітряному просторі Росії. Раніше США були стурбовані можливістю ескалації, але частково пом’якшили свою позицію, щоб дозволити бомбардувати цілі всередині Росії далекобійною артилерією", - додають британські журналісти.

У The New York Times відзначили, що члени Альянсу вперше різко розкритикували Китай за сприяння вторгненню Росії в Україну, називаючи його "вирішальним фактором" війни, адже ті підтримують Москву, постачаючи компоненти для військового обладнання та хімікати для вибухівки.

"Після десятиліть розглядання Китаю як віддаленої загрози, НАТО в середу звинуватило Пекін у тому, що він став "вирішальним фактором війни Росії проти України. Це серйозний відступ для НАТО, яке до 2019 року офіційно ніколи не згадувало про Китай", - пишуть американські журналісти.

Спільна декларація містить приховану загрозу того, що зростаюча підтримка Китаєм Росії матиме певну ціну. Китай "не може дозволити найбільшу війну в Європі в новітній історії без того, щоб це негативно вплинуло на його інтереси та репутацію", — йдеться в декларації.

У декларації НАТО не зазначено, якими будуть ці втрати для Китаю, хоча вірогідно, що першим кроком будуть економічні санкції, які заборонять Китаю доступ до частини світових ринків.

Як пишуть у Bloomberg, речник посольства Китаю заявив у своїй заяві, що "звичайна торгівля Пекіна з Росією здійснюється невимушено", додавши, що "Китай не постачає зброю сторонам конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення". Тобто повторив ті ж самі тези, що і раніше.

Також у Bloomberg відзначають, що в Альянсі зростає консенсус між США та їхніми партнерами щодо того, що Пекін представляє загрозу не лише в Азії, а й для європейської безпеки через свою підтримку Росії.

Натомість у The Washington Post кажуть, що попри видиму єдність Альянсу, "тінь Трампа" все ж присутня у коридорах саміту у Вашингтоні і особливо лякає європейських чиновників й дипломатів.

"Попри всі зусилля щодо зміцнення Альянсу, "тінь Трампа" була присутня у конференц-центрі у Вашингтоні, де проходить саміт. Європейські лідери тихо задаються питанням, чи це прощання з президентом США Байденом, який дотримується трансатлантичного порядку денного — двопартійної константи зовнішньої політики США від Другої світової війни й до приходу Трампа в Білий дім у 2017 році", - відзначають у виданні.

Небагато європейських політиків кажуть, що вірять у те, що Трамп виведе Сполучені Штати з НАТО. Адже для виходу знадобиться дві третини голосів у Сенаті, яких у Трампа немає. Однак багато хто побоюється, що Трамп запровадить набагато жорсткіший підхід до Альянсу, а деякі серйозно сприймають його обіцянку, що він подивиться, чи виконують вони свої зобов’язання щодо витрат на оборону, перш ніж вирішити, чи прийти їм на допомогу, якщо на них нападуть.

"Те, як поводитися з Трампом, домінує в кулуарних розмовах серед політиків НАТО у Вашингтоні, а також пов’язана з цим нав’язлива думка про те, чи відмовиться Байден від своєї передвиборчої кампанії", - додають у The Washington Post.

Читайте також: Чому після невдалих для Байдена дебатів з Трампом всі заговорили про його заміну на виборах. Пояснюємо

У Politico написали, що за словами іноземних чиновників, поінформованих про плани, Дональд Трамп він розглядає можливість скорочення обміну розвідданими з членами НАТО, які залежать від США щодо типу інформації, яка допомогла Україні у війні з Росією.

У виданні відзначають, що обмеження інформації може мати жахливі наслідки для безпеки, особливо для України, яка намагається відбити російське вторгнення.

"Саме американська розвідка допомогла переконати багато країн НАТО в тому, що Путін має намір вдертися в Україну", – сказав один європейський чиновник. "Деякі країни не вірили, що Росія має можливості провести успішну військову кампанію".

США завжди ділилися певною інформацією зі своїми союзниками, щоб, наприклад, допомогти їм підготуватися до потенційної терористичної атаки або допомогти Альянсу протистояти безпосередній військовій загрозі.

Другий саміт миру за участі РФ може відбутися до виборів у США

Фото: Reuters

За даними Bloomberg, Україна прагне провести другий Саміт миру до виборів у США, тобто до листопада, але що найцікавіше – до мирних переговорів буде зарошена Росія.

Як відомо, на перший саміт за участі понад 90 країн Росію не запросили, кілька держав надіслали делегації нижчого рівня, а спроба Києва залучити на свій бік ключові країни глобального півдня не вдалася, оскільки деякі відмовилися підписати остаточну заяву. Багато з цих країн, а також Китай, який не приєднався до швейцарської зустрічі, давно стверджували, що Москва повинна брати участь у переговорах. Пекін висунув власні пропозиції з Бразилією щодо припинення війни Росії проти України.

"Намагання організувати зустріч до виборів у США вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім. Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні, і виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США", - пишуть у Bloomberg.

Український чиновник підтвердив виданню плани провести другий саміт до виборів у США. Декілька офіційних осіб із деяких західних країн-союзників заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде "ретельно організувати з чіткою метою та виправдати очікування".

"Деякі офіційні особи США, однак, не впевнені, що саміт з Росією та Україною відбудеться", - додають у виданні.

Росія вербує симпатиків онлайн для диверсій у Європі

Фото: соцмережі

У The Washington Post написали, що Європа бореться зі збільшенням диверсійних атак під проводом Москви, оскільки зростає підтримка Заходу України, тому Росія намагається атакувати зсередини військові об’єкти й посилювати розбрат.

"Росія воює із Заходом на Заході, тобто на західній території", — сказав високопоставлений чиновник НАТО. "Наша увага дійсно загострюється на цьому".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "практично кожен союзник" на зустрічі НАТО в Празі в травні піднімав питання про те, що "Кремль … посилює свої гібридні атаки проти прифронтових держав, членів НАТО, підпалює та саботує склади постачання, ігнорує морські кордони, і демаркаційні лінії в Балтії, організовуючи все більше і більше кібератак, продовжуючи поширювати дезінформацію".

Західні офіційні особи кажуть, що виявлені ними російські операції, здається, спрямовані на те, щоб "залишатися нижче порогу відкритого збройного нападу", водночас викликаючи занепокоєння громадськості, і їх кількість зростає.

Безліч кремлівських документів, отриманих європейською розвідувальною службою та розглянутих The Washington Post, ілюструють масштаб зусиль Росії з виявлення потенційних новобранців.

Документи показують, що в липні 2023 року кремлівські політтехнологи вивчили профілі фейсбук понад 1200 людей, які, як вони вважали, були працівниками двох великих німецьких заводів — Aurubis і BASF у Людвігсхафені — щоб ідентифікувати працівників, якими можна було б маніпулювати, щоб спричинити заворушення.

Стратеги склали електронні таблиці Excel, в яких проаналізували профілі кожного працівника, виділяючи позиції, які демонстрували антиурядові, антиміграційні чи антиукраїнські погляди працівників.

На хімічному заводі BASF особливу увагу приділили ставленню працівників щодо закриття кількох потужностей заводу навесні 2023 року через стрімке зростання витрат на виробництво, включно зі зростанням цін на природний газ, що призвело до втрати 2600 робочих місць. На металургійному заводі Aurubis стратеги відзначили антимігрантські погляди в посадах деяких працівників, свідчить один із документів.

"Ми можемо зосередитися на розпалюванні міжнаціональної ворожнечі", – написав один із стратегів. "Або на організації страйків через соціальні виплати".

Німецькі офіційні особи заявили, що їм невідомо про будь-які інциденти в BASF або Aurubis, які могли б бути пов’язані з Росією, але додали, що сприймають дії Кремля дуже серйозно та вважають, що вони ілюструють, як Москва використовує соціальні мережі для вербування оперативників.

Видворення сотень підозрюваних офіцерів російської розвідки, які працювали під офіційним прикриттям як дипломати, одразу після вторгнення Росії в Україну мало на меті обмежити здатність Москви проводити таємні операції. Але, за словами офіційних осіб, Москва все частіше працює через довірених осіб, у тому числі тих, яких вона набирає в Інтернеті.

Читайте також: Через 10 років – в НАТО? Чи справді Україні "світить" Альянс та до чого тут Трамп