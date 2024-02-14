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Опозиція республіканців у США загрожує зривом пакету допомоги Україні, а голова ЄБРР каже, що західна допомога країні перевищила план Маршалла. Акценти світових ЗМІ 14 лютого

Андріана Стахів
14 лютого, 2024 середа
12:41
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань те, що опозиція республіканців у США може зірвати пакет допомоги Україні, а тим часом голова ЄБРР заявляє, що західна допомога країні перевищила план Маршалла

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 лютого.

Опозиція республіканців у США загрожує зривом пакету допомоги Україні

Опозиція республіканців у Палаті представників загрожує знищити пакет допомоги Україні та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів, який Сенат більшістю голосів ухвалив на початку вівторка. Це змушує його прихильників шукати нетрадиційні способи проштовхнути законопроєкт на фінішну пряму, пише The New York Times.

За кілька годин до того, як Сенат схвалив законопроект однобоким голосуванням 70 до 29, спікер Майк Джонсон припустив, що не допустить голосування пакету допомоги в Палаті представників. 

Сенатори часто сподіваються, що більшість голосів у їхній палаті підштовхне Палату представників до прийняття відповідного законопроєкту. І через кілька годин після того, як Сенат схвалив пакет допомоги, президент Байден спробував посилити тиск на пана Джонсона, закликаючи його з Білого дому "негайно винести законопроєкт на голосування".

"Цей двопартійний законопроєкт посилає чіткий сигнал українцям і нашим партнерам, нашим союзникам по всьому світу: Америці можна довіряти. На Америку можна покластися, і Америка стоїть на сторожі свободи", – наголосив тоді Байден.

Джонсон, який сам виступав проти надання допомоги Україні, поки що не бажає допустити голосування в Палаті представників з цього питання.

"Невелика жменька ультраконсервативних законодавців заявила, що спробує відправити пана Джонсона у відставку, якщо він дозволить провести голосування щодо допомоги Україні без суворих імміграційних заходів", – підкреслює NYT.

Прихильники надання допомоги Україні останніми днями обговорювали ідею обійти опір пана Джонсона та ультраправих за допомогою маневру, відомого як петиція про розблокування. Це дозволяє законодавцям примусово винести законопроєкт на розгляд, якщо їм вдасться зібрати підписи більшості членів Палати представників (218 членів) під закликом до дій.

Як пояснює видання, десятки республіканців у Палаті представників, включно з лідерами комітетів у закордонних справах, збройних сил та розвідки, підтримали виділення допомоги Україні, але невідомо, скільки з них, якщо такі знайдуться, готові піти на екстраординарний крок, кинувши виклик решті своєї партії і об'єднавшись з демократами, щоб змусити їх діяти в цьому питанні. Навіть якщо вони готові, процес буде складним і тривалим.

"Ставки високі, і поразка в Україні не може бути варіантом, – написав лідер демократів Хакім Джеффріс з Нью-Йорка. – Традиційні республіканці повинні поставити Америку на перше місце і протистояти пропутінським екстремістам у Палаті представників, які, очевидно, хочуть, щоб Росія перемогла".

У відео у соцмережах, пише медіа, Зеленський подякував сенаторам за "морально сильний вибір", заявивши, що їхнє голосування "важливе не лише для України, але й для всіх країн, чия незалежність є мішенню для російських атак – або зараз, або в майбутньому".

"Наступний крок – голосування в Палаті представників, – сказав він. – Це надзвичайно важливо. Ми очікуємо не менш сильного морального вибору".

Можливість створення двопартійної коаліції через консервативну опозицію в Палаті представників розлютила крайніх правих республіканців, які пообіцяли спробувати заблокувати будь-які подібні зусилля.

Тим часом сенатор Чак Шумер, демократ від штату Нью-Йорк і лідер більшості, заявив у вівторок після ухвалення законопроекту, що він сподівається поговорити із Джонсоном приватно і закликати його поставити пакет допомоги на голосування.

Сенат США

Фото: gettyimages

Голова ЄБРР каже, що західна допомога країні перевищила план Маршалла

За словами голови Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, західна підтримка України затьмарює план США з відновлення Європи після Другої світової війни, повідомляє Politico.

Вона назвала західну підтримку України "величезною", попри нещодавню критику, яка стверджує, що союзники Києва зробили недостатньо для підтримки зруйнованої війною країни.

Як зазначає видання, лідери ЄС також стикаються з тиском з боку Києва щодо використання російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, які були заморожені в Європі, для фінансування відновлення країни.

"Той факт, що вона (Україна) отримала 50 відсотків свого бюджету, профінансованого коштом зовнішньої підтримки, є величезним", – сказала Рено-Бассо.

Голова ЄБРР також додала, що очікуване фінансування України з боку ЄС у розмірі 18 мільярдів євро у 2024 році становить майже десяту частину від прогнозованого ВВП країни, що становить 186 мільярдів євро.

У контексті фінансування Politico наголошує також на втомі Заходу: Брюссель і Вашингтон нещодавно зіткнулися з серйозним опором щодо фінансування України зі своїх національних бюджетів. 

А Рено-Бассо відкинула критику з боку деяких прихильників України про те, що пакет допомоги ЄС є недостатнім у порівнянні з семирічним бюджетом блоку, який становить 1,074 трильйона євро.

За її словами, лідери ЄС повинні балансувати на тонкій грані між підтримкою України та фінансуванням внутрішніх пріоритетів.

"Навіть якщо це не виглядає величезною сумою порівняно із реальною маржею, яку вони (лідери ЄС) мають у своєму бюджеті, для фінансування додаткових заходів для своїх народів, це нелегкий компроміс", – переконана Рено-Бассо.

Банк розвитку збільшив свій капітал на 4 мільярди євро, щоб посилити підтримку України, не скорочуючи при цьому інші програми, сказала Рено-Бассо. ЄБРР вже надав Україні 3,8 мільярда євро від початку війни у вигляді кредитів і зобов'язався збільшити підтримку після завершення конфлікту. Разом із тим лондонська установа припинила фінансування Росії та Білорусі невдовзі після вторгнення Кремля в Україну.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
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