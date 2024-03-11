Перший "Оскар" для України, малозрозумілий Папа Римський та війна виробництв зброї. Акценти світових ЗМІ 11 березня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 березня.

"Правда переможе": "Оскар" для окупованого Маріуполя

Фото: www.reutersconnect.com

Чимало ЗМІ написали про перший український "Оскар" за фільм "20 днів у Маріуполі". Це документальне кіно розповідає про жорстоку облогу Росією стратегічного українського міста на початку повномасштабної війни. Фільм отримав премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм року.

"20 днів у Маріуполі", важкий фільм, який висвітлює смертоносний вплив повномасштабного вторгнення Росії в Україну, отримав премію "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм рано вранці понеділка. Це перша в історії України перемога на церемонії в Голлівуді, і фільм разом із "Оппенгеймером" Крістофера Нолана та "Барбі" Грети Гервіг отримав культову бронзову статуетку", - пишуть у Politico.

Документальний фільм, знятий Мстиславом Черновим, Євгеном Малолєткою, Василісою Степаненко та продюсером Мішель Мізнер й Рейні Аронсон-Рат з Associated Press, розповідає історію перших днів російського вторгнення до Маріуполя, який зараз контролюється силами Кремля. Під час церемонії вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі Чернов вимагав від Росії припинити агресію в Україні.

"Це перший "Оскар" в історії України, і для мене велика честь", — сказав під час емоційної промови режисер Мстислав Чернов. "Але, мабуть, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що хотів би ніколи не знімати цей фільм. Я хотів би мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну".

У The Guardian написали, що фільм вважався серйозним претендентом на нагороду, оскільки він уже отримав нагороди за найкращий документальний фільм від Бафта та Гільдії режисерів Америки. Зрештою він переміг таких суперників, як угандійський політичний документальний фільм "Бобі Вайн: народний президент" і дослідження про хворобу Альцгеймера "Вічна пам’ятьм".

"Я не можу змінити історію. Я не можу змінити минуле", – підсумував режисер Чернов. "Але ми всі разом, ви — одні з найталановитіших людей у ​​світі — можемо зробити так, щоб історія була виправлена, правда переможе, а люди Маріуполя та ті, хто втратив життя, ніколи не будуть забуті. Тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію".

Черговий скандал з Папою Римським та його заявою про Україну

Фото: УГКЦ

У The Washington Post написали статтю про недоречні висловлювання Папи Римського Франциска щодо України. У недавньому своєму інтерв’ю Франциск використав термін "білий прапор", повторивши слова журналіста, які дехто сприйняв як заклик до капітуляції України. Натомість лідери в Україні категорично відкинули пропозицію Папи Франциска щодо переговорів з Росією, щоб покласти край війні, а слова про "білий прапор" викликали особливе презирство, адже в Україні повторюють, що країна ніколи не здасться російському диктатору Путіну.

Зокрема, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Ватикан підтримати український народ "у його справедливій боротьбі за своє життя", написавши: "Наш прапор синьо-жовтий. Під ним ми живемо, вмираємо і торжествуємо. Інших прапорів ми піднімати не будемо". Він подякував Франциску за його молитви за мир і закликав його відвідати Україну.

Українські церковні діячі та союзники України також виступили проти останніх зауважень Папи Римського.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив на молитовному зібранні в Нью-Йорку, що ніхто в Україні "навіть не думає здаватися". У пізнішій заяві церковних лідерів сказано, що вони не будуть "зациклюватися" на зауваженнях Папи, а натомість підкреслюється, що Україна є жертвою агресії Росії.

"Як щодо того, щоб для балансу спонукати Путіна набратися мужності вивести свою армію з України?" – зауважив міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський. "Тоді мир настане негайно без необхідності переговорів".

Німецький Der Spiegel акцентував на словах президента України Володимира Заленського, який різко відкинув звернення Папи. У своєму нічному зверненні в неділю він відповів Папі Римському, не назвавши його імені.

"Церква з народом", - заявив Зеленський та вихваляв українських капеланів, Які на передовій. "А не за дві з половиною тисячі кілометрів десь, щоб віртуально бути посередником між кимось, хто хоче жити, і тим, хто хоче вас знищити".

Суперечка викликала пояснення з боку Ватикану:

"Папа використовує термін "білий прапор", запропонований інтерв’юером, щоб вказати на припинення військових дій, перемир’я, досягнуте за допомогою сміливості переговорів", – сказав речник Маттео Бруні в заяві, додавши, що Папа Римський заявив, що переговори ніколи не є "капітуляцією". Тобто Франциск мав на увазі, що, на його думку, насправді сильнішою є та сторона, "хто має мужність підняти білий прапор, щоб вести переговори".

Війна виробництв зброї та військових потужностей

Фото: Генштаб

У CNN написали ексклюзивний матеріал про те, що Росія виробляє втричі більше снарядів для війни в Україні, ніж союзники для Києва.

За даними журналістів, РФ виробляє близько 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік. Разом США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки до Києва. Про це сказав CNN високопоставлений чиновник європейської розвідки.

Збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 000 артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року — менше половини російського щомісячного виробництва — і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів призупинено в Конгресі.

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"Те, у чому ми зараз перебуваємо – це виробнича війна", — сказав CNN високопоставлений чиновник НАТО. "Результат в Україні залежить від того, наскільки кожна сторона готова вести цю війну".

Офіційні особи кажуть, що наразі Росія стріляє близько 10 000 снарядів на день, у порівнянні з лише 2 000 на день з українського боку. Співвідношення гірше в деяких місцях уздовж 1000 кілометрового фронту, за словами представника європейської розвідки.

"Дефіцит стався, мабуть, у найнебезпечніший момент для воєнних зусиль України з моменту першого походу Росії на Київ у лютому 2022 року. Гроші США на озброєння України закінчилися, а республіканська опозиція в Конгресі фактично припинила їх надання. Тим часом Росія нещодавно захопила українське місто Авдіївка, і багато хто вважає, що вона володіє ініціативою на полі бою. Україна бореться не лише з боєприпасами, а й із дедалі більшою нестачею живої сили на передовій", - відзначають у CNN.

У BBC написали статтю, чи достатньо Європа робить, щоб допомогти Україні? Британські журналісти відзначають, що із зміною дипломатичного та військового балансу Європі "доводиться творчо думати" про те, як підтримати Україну та стримати російську агресію.

"Існують запаси боєприпасів і зброї, які Європа могла б надати Україні. Цього тижня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив Палаті лордів, що замість того, щоб виводити з експлуатації системи озброєнь за великі кошти, коли технічно закінчиться термін придатності, союзники повинні передати цю зброю Україні. Він також сказав, що країни Східної Європи з "успадкованими радянськими боєприпасами", придатними для української зброї, повинні негайно звільнити ці запаси. Але, як і протягом усієї цієї війни, європейські лідери все ще мучаться над тим, яку зброю дати Києву", - відзначають у BBC.

Також європейці планують знайти більше артилерійських снарядів для України. Цього тижня уряд Чехії погодив угоду на суму 1,5 мільярда доларів США для консорціуму з 18 країн НАТО та ЄС щодо закупівлі 800 000 снарядів – як 155-мм, так і 122-мм калібру – з-за меж ЄС. Це значний зсув для більш протекціоністських членів ЄС, особливо Франції.

Політики також обмірковують нові способи збільшення витрат на оборону, включаючи пропозицію для Європейського інвестиційного банку скасувати заборону на фінансування оборонних проєктів.

Є пропозиції щодо європейських країн більше співпрацювати у сфері оборонних закупівель, спільно закуповувати зброю у виробників, щоб знизити витрати. Уряди також прагнуть надати оборонним компаніям довгострокові контракти, щоб збільшити виробництво в галузі, яка дуже схильна до ризику.

"Але мало що стається за одну ніч. Один британський міністр сказав: "Ми забуваємо, що від Дюнкерка до дня висадки союзників в Нормандії минуло чотири роки. Потрібно багато часу, щоб створити все необхідне для переходу від оборони до наступу", - відзначають у BBC.

А от останній скандал зі зброєю для України пов'язаний з німецькими ракетами Taurus. Вони мають радіус дії приблизно 500 км, що більше, ніж Storm Shadows, які постачає Велика Британія в Україну.

Багато союзників вважають, що Taurus дасть Україні шанс завдати глибокого удару в тилу Росії. Але канцлер Німеччини Олаф Шольц побоюється, що ці ракети також можуть бути використані проти російських міст, і чинить опір, побоюючись ескалації. Хоча міністр закордонних справ Німеччини підтримує ідею британців, які запропонували обмін – вони дають німцям свої ракети, а ті взамін Taurus, які Велика Британія згодом передасть Києву.