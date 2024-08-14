Президентство Гарріс у США може стати перезавантаженням для України, а взяті у полон російські солдати можуть стати обмінним фондом. Акценти світових ЗМІ 14 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 14 серпня.

Президентство Гарріса у США може стати перезавантаженням для України

"Камала Гарріс, кандидат у президенти США", схоже, зняла багато застережень, які її Демократична партія та багато спостерігачів мали щодо "Камали Гарріс, віце-президента". Звичайно, лише час покаже, чи це просто результат медового місяця після президентства Джо Байдена, чи реальна дійсність політика, який вийшов з тіні президентського офісу та команди, зауважує Politico. Разом із тим те саме питання залишається і щодо війни в Україні.

Багато хто з демократів стверджує, що в українській політиці Байдена немає нічого принципово неправильного. Навпаки, його радники та прихильники пояснюють, що він залишається вірним своїй початковій меті – підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, уникаючи при цьому прямого конфлікту з Росією.

"Однак вірність стратегії не гарантує її успіху. І хоча Байдену вдалося очолити широку міжнародну коаліцію на підтримку України, дивлячись на ситуацію на полі бою, межі цього обережного підходу зараз стають очевидними – попри перетин кордону з Росією, Київ втрачає позиції, як у прямому, так і в переносному сенсі", – підкреслює політичний аналітик Фабріс Потьє.

Експерт також відзначає, що ще одним неоптимальним результатом обережної доктрини Байдена є те, що політика США щодо України дедалі частіше диктується з табору колишнього президента США Дональда Трампа в Мар-о-Лаго, а не з самого Вашингтона. Намагаючись вивести питання України за рамки передвиборчої кампанії, команда Байдена, по суті, дозволила Трампу формувати наратив навколо будь-якої майбутньої мирної угоди.

"Отже, тепер, коли номінація Гарріс вже забезпечена, демократи повинні відновити свій контроль над американською політикою щодо України – політикою, яка для досягнення успіху повинна чітко дати зрозуміти, що ця війна буде доведена до сприятливого завершення лише за допомогою сили", – вважає фахівець.

Зокрема, на його думку, Гарріс має продемонструвати свою готовність зняти застереження щодо використання західних озброєнь дальнього радіусу дії проти військових цілей на території Росії, а також щодо розгортання в Україні інструкторів з країн-членів НАТО. Вона повинна показати, що вона не дозволить Путіну встановлювати умови війни.

"Наприклад, вона могла б заявити про підтримку США союзників, які збивають російські ракети або безпілотники в безпосередній близькості від своєї території як акти самооборони – крок, який не означав би прямого втручання НАТО в конфлікт, але який би відійшов від вузького тлумачення Байденом інтересів НАТО і ролі Альянсу в підтримці України", – пропонує Фабріс Потьє.

Він також певен, що новий план Гарріс міг би також вирішити велику проблему серед республіканців, які вважають, що європейці все ще роблять надто мало.

"Ми переживаємо критичний момент, який вимагає нового підходу. Україні необхідно зміцнити свої позиції перед будь-якими можливими мирними переговорами, в той час, як Трамп неправдоподібно пообіцяв закінчити війну за один день. На тлі всього цього Гарріс могла б почати визначати свою власну, більш реалістичну стратегічну угоду – план, який має продемонструвати, що Україна та її європейські союзники можуть забезпечити основну частину сил, необхідних для захисту України, а США нададуть меншу, але все ж таки необхідну частку", – зазначає експерт.

Фото: reuters

Взяті у полон російські солдати можуть стати обмінним фондом

У вівторок президент України Володимир Зеленський і його головнокомандувач повідомили про подальший успіх несподіваного вторгнення українських військ на західну територію Росії, заявивши про подальші територіальні здобутки і захоплення російських військових, яких, за словами Зеленського, можна було б обміняти на українських військовополонених, пише The Washington Post.

У відео, розміщеному на його офіційному телеграм-каналі, Зеленський подякував Сирському за "наповнення нашого обмінного фонду" полоненими російськими солдатами, яких можна обміняти на українських військовополонених.

"Сотні російських солдатів вже здалися, і всі вони отримають гуманне ставлення. Такого ставлення до них не було навіть у їхній власній російській армії", – сказав також український президент у своєму черговому вечірньому зверненні у вівторок.

Як зауважує WP, коментарі Зеленського щодо тактичного характеру Курської операції перегукуються з аналогічними зауваженнями українського МЗС про те, що Україна не має наміру утримувати російську територію, яку її війська захопили в останні дні.

"Україна не зацікавлена в захопленні території Курської області, але ми хочемо захистити життя наших людей", – заявив на брифінгу речник МЗС України Георгій Тихий. Але термінів виведення українських військ він не назвав.

Однак утримання території протягом тривалого періоду, доки вона не буде обміняна на щось краще, можливо, на мирну угоду, представляє свої труднощі. Попри тактичні успіхи України, московські військові все ще значно переважають київські за кількістю солдатів і озброєння.

Операція, яка відбувається приблизно за 330 миль на південь від Москви, все ж таки змінила динаміку війни в Україні, де російські війська повільно, але впевнено просуваються вздовж лінії фронту на півдні і сході України. Метою транскордонних атак були, перш за все, міркування безпеки, сказав Тихий і нагадав, що від початку літа Росі завдала понад 2 тисячі ударів по прикордонній Сумській області.

У вівторок офіційні представники Міністерства оборони Росії заявили, що російські армійські підрозділи, свіжі резерви, армійська авіація, групи безпілотників і артилерія зупинили українські бронетанкові мобільні групи від просування вглиб Росії, поблизу курських населених пунктів Общий Колодезь, Снагость, Каучук і Олексіївський.

Як додає WP, у той час, як російські військові воювали з українськими військами, представники силових структур погрожували репресіями проти України і звинувачували Захід у вторгненні: зокрема голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков звинуватив Україну в "терористичній атаці" в Курській області Росії "за підтримки колективного Заходу". Київ, за його словами, "націлився на цивільне населення і цивільні об'єкти". Україна заявила, що атаки є військовими операціями.

Путін у суботу віддав наказ про проведення контртерористичної операції, через кілька днів після того, як українські війська увійшли до Курська. Хоча Росія вторглася в Україну в ході того, що Путін назвав "спеціальною військовою операцією", офіційні особи, починаючи з Путіна, характеризували будь-які українські удари або операції на російській території як "тероризм". А колишній президент Росії Дмитро Медведєв, тепер заступник голови радбезу Росії, заявив у вівторок, що Україна зіткнеться з різними наслідками з боку Росії у відповідь на атаку в Курську.

Наступ України на Курську область приголомшив і спантеличив російських військових, а жителі Курська висловили обурення тим, що їх не попередили про атаку і не надали їм достатньо інформації під час евакуації, пише WP.