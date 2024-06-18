Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Путін їде до головного постачальника зброї – Північної Кореї, а в'єтнамська громада боронить Україну. Акценти світових ЗМІ 18 червня
Огляд

Путін їде до головного постачальника зброї – Північної Кореї, а в'єтнамська громада боронить Україну. Акценти світових ЗМІ 18 червня

Андріана Стахів
18 червня, 2024 вiвторок
12:07
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань майбутній візит Путіна до свого головного постачальника зброї – Північної Кореї, а також те, як в'єтнамська громада боронить Україну та вважає країну своєю батьківщиною

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 18 червня.

Путін їде до головного постачальника зброї – Північної Кореї

Росії потрібні звичайні озброєння, такі як артилерійські снаряди і ракети, які Північна Корея могла б надати, щоб отримати перевагу у війні на виснаження в Україні, пише The New York Times.

Тож Володимир Путін вирушає до Північної Кореї з дводенним візитом, щоб зустрітися з одним із головних постачальників зброї для війни проти України.

Як нагадує NYT, у серпні минулого року Білий дім попередив, що Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин ведуть переговори про постачання зброї, а у вересні Кім Чен Ин відвідав Путіна на сході Росії. Всього через кілька тижнів американські чиновники заявили, що Північна Корея відправила до Росії понад 1 тисячу контейнерів зі зброєю для використання у війні в Україні. До березня, за словами офіційних осіб, Північна Корея відправила до Росії близько 7 тисяч контейнерів зі зброєю. Тим часом північнокорейський міністр Шин Вок Сік минулого тижня оцінив кількість відправлених до Росії морських контейнерів у 10 тисяч. Крім того, у січні Білий дім заявив, що Росія почала запускати балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. 

Натомість і Москва, і Пхеньян заперечують торгівлю зброєю, яка заборонена санкціями Організації Об'єднаних Націй, накладеними на Північну Корею.

NYT також аналізує, наскільки важливою є ця зброя від Північної Кореї, наголошуючи, що війна в Україні – це війна на виснаження, де Росія і Україна намагаються перевершити одна одну в озброєнні, випускаючи тисячі артилерійських снарядів, ракет і реактивних снарядів щодня. Це означає, що всі боєприпаси, які надає Північна Корея, допомагають Росії зберігати перевагу над Україною.

Ракети серії Hwasong-11A, зокрема, мають високий ступінь точності і їх важко збити, кажуть експерти. Але принаймні деякі інші види зброї вважаються застарілими або з інших причин дещо неефективними. Минулої осені тодішній високопоставлений військовий чиновник США генерал Марк Міллі сказав, що сумнівається в тому, що 152-міліметрові снаряди, надані Північною Кореєю, матимуть "вирішальний" вплив на полі бою.

The Guardian своєю чергою зазначає, що Путін похвалив Північну Корею за "тверду підтримку" війни Москви в Україні, написавши, що він планує підняти відносини з Пхеньяном на вищий рівень.

Видання також підкреслює, що це рідкісна поїздка за кордон для Путіна, який обмежив свої міжнародні пересування дружніми країнами з того часу, як почав повномасштабне вторгнення і став об'єктом ордера на арешт, виданого міжнародним кримінальним судом за масову депортацію дітей з України в Росію.

КНДР, Північна Корея

Фото: Getty Images

В'єтнамська громада боронить Україну

Люди по всій Україні об'єдналися перед обличчям російської загрози, і в'єтнамська громада не є винятком, розповідає The Guardian.

Коли два роки тому почалося повномасштабне російське вторгнення до Україн, Тунг Нгуєн вивіз своїх батьків з їхнього будинку в Чернігові до кордону з Польщею. Потім він повернувся до Києва і почав займатися волонтерством – возив їжу та медикаменти до блокадного Чернігова. А вже незабаром став до лав української армії.

Деякі в'єтнамці виїхали з України після російського вторгнення, але інші залишилися, особливо представники молодого покоління, багато з яких народилися в Україні і є українськими громадянами.

Нгуєн виріс у Ханої з бабусею та дідусем, але у 18 років приїхав до батьків у Чернігів. Навчався у Києві, там почав працювати фітнес-тренером і бодібілдером. У 2019 році виграв всеукраїнський чемпіонат і отримав громадянство, щоб виступати за країну на міжнародній арені.

"Україна дала мені багато - я тут навчався, працював, одружився з українкою. Я навіть не можу сказати, що це моя друга батьківщина, це просто моя батьківщина", – каже в'єтнамець.

У травні минулого року він був поранений під час відступу українських військ з Бахмута, коли під покровом ночі витягував поранених товаришів з лінії фронту. Артилерійський обстріл приніс йому порізи та сильну внутрішню кровотечу, в результаті Тунг Нгуєн провів місяць у лікарні. Він повернувся на фронт і був знову поранений у грудні, після чого йому знадобилося ще два місяці на відновлення. Зараз знову воює.

За два роки повномасштабної війни українці з усієї країни об'єдналися перед лицем російської загрози, і в'єтнамська громада країни не стала винятком. Щонайменше один український солдат в'єтнамського походження вже загинув на війні, і Нгуєн каже, що громада згуртувалася в знак солідарності, коли він був поранений.

"До початку повномасштабної війни я не знав багато в'єтнамців, але зараз вони мене дуже підтримують. Багато в'єтнамців писали мені повідомлення з підтримкою, люди приносили їжу в госпіталь", – розповідає Нгуєн.

До повномасштабного російського вторгнення в'єтнамська громада в Україні налічувала близько 100 тисяч осіб. А одна із найбільших громад була у Харкові. Як розповідає The Guardian, в'єтнамські торговці домінують на великому харківському ринку Барабашово, окрім того, у місті є й буддійський храм, який використовується громадою, хоча ченці залишили його після початку великої війни.

Ринок неодноразово страждав від російських ударів, частина в'єтнамців виїжджала з міста, проте згодом багато із них повернулися, а один із торговців пояснює це так: "Покупців зараз не так багато, стало набагато гірше, але це мій дім, і я не планую їхати знову".

На іншому кінці міста, пише видання, Нгуєн Тхі Тхань Нхан розповіла, як вона переїхала до Харкова понад двадцять років тому, вийшовши заміж за чоловіка з її рідного міста, який вже тоді працював на ринку. Після багатьох років роботи на ринку сім'я вирішила відкрити ресторан в'єтнамської кухні. У той час як вона розмовляє лише в'єтнамською, її син, Тран Мінь Дук, вільно володіє українською, російською та англійською мовами, а також рідною мовою сім'ї. Вдень він вивчає радіоелектроніку, а ввечері працює позмінно в ресторані.

Оскільки Харків був на лінії фронту в перші місяці війни, сім'я переїхала до Німеччини і знайшла роботу через знайомих у в'єтнамському ресторані в Кельні. Молодші діти навіть почали ходити до школи, але через кілька місяців всі дуже скучили за Харковом, тому повернулися додому.

"Ми любимо Україну і не хотіли бути ніде більше", – каже Нхан.

Вони знову відкрили ресторан у червні 2022 року, коли Харків ще був містом-привидом. Першими клієнтами були переважно поліцейські та військові.  Але незабаром життя повернулося до міста, і ресторан був зайнятий сімейними вечерями та побаченнями в один з останніх понеділкових вечорів. Навіть попри нещодавнє збільшення кількості ракетних обстрілів Харкова, Тран каже, що їхня сім'я не планує знову виїжджати звідси.

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
КНДР
Володимир Путін
Війна з Росією
Читайте також:
прем'єрка Італії Мелоні
16 червня, 2024 неділя
Якщо Росія не погодиться на умови за підсумками Саміту миру, ми змусимо її здатися, - прем'єрка Італії Мелоні
17 червня, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні закінчаться дощі і прийде спека
індія оон
16 червня, 2024 неділя
У МЗС Індії пояснили, чому країна відмовилася підписувати комюніке Саміту миру
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.49
    Купівля 40.49
    Продаж 40.99
  • EUR
    Купівля 43.41
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
18 червня
12:20
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський зустрічається з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час зустрічі лідерів G7 у Хіросімі, Японія, 20 травня 2023 р.
"Глобального Півдня вже не існує": експерт-міжнародник Данилов про підсумки Саміту миру
12:20
Оновлено
Олексій Гончаренко
У Росії заочно засудили до 10 років депутата ВР Гончаренка, - Медіазона
12:15
US Department of Defense
Нардепка Устінова звинуватила США в затягуванні підготовки українських пілотів на F-16
12:12
електроенергія
Обмеження від 15:00 і до кінця доби, імпорт з 5 країн: ситуація в енергосистемі на 18 червня
12:08
Новини Львова
У Києві затримали адвокатку, яка спонукала клієнта дати слідчому $30 тисяч хабаря
12:03
OPINION
Тарас Загородній
Головний підсумок Саміту миру — бажання Європи відновити нашу територіальну цілісність
11:46
Ексклюзив
Спільне комюніке Саміту миру
Спільне комюніке Саміту миру не дає Україні жодних юридичних опцій, - юрист-міжнародник Лозовий
11:45
Володимир Зеленський
Єдина роумінгова зона з ЄС: Зеленський підписав закон
11:32
OPINION
Микола Княжицький
Китай не забезпечить миру Україні
11:30
ІДІЛ
Турецька розвідка допомогла РФ запобігти ще одному теракту ІД після атаки на "Крокус", - ЗМІ
11:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 червня: гривня зміцнилася щодо долара та євро
11:00
Україна - Євросоюз
Євросоюз став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
10:54
Україна-Угорщина
Угорщина видаватиме посвідки на проживання українцям навіть з протермінованими паспортами
10:51
Ексклюзив
знищені окупанти
Точна кількість окупантів, які опинились в оточенні на агрегатному заводі у Вовчанську, невідома, - DeepState
10:46
ракета Х-59
Росіяни вночі вдарили ракетою по Одещині, а зранку балістикою атакували Миколаївщину
10:38
Від початку доби на фронті відбулося 33 боєзіткнення: на Покровському напрямку росіяни намагаються вклинитися в нашу оборону
10:29
світло
В Україні 18 червня скасували графіки відключень світла до 15:00
10:25
Розвідувала місця базування ЗСУ на Дніпропетровщині та Запоріжжі: продавчині загрожує 12 років ув'язнення
10:13
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Вступ України в НАТО: у США вкотре наголосили, що процес можливий лише після війни
10:12
речник Держдепу США Метью Міллер
"Чергова максималістська заява", - Держдеп США про вимоги Путіна
10:00
OPINION
Дмитро Тужанський
Не варто завчасно "ховати" Орбана
09:43
"Зоряний шлях: Вундеркінди"
Netflix назвав дату виходу другого сезону серіалу "Зоряний шлях: Вундеркінди"
09:29
Франція
Французькі праві видалили зі свого сайту розділи про тісніші зв'язки з РФ та вихід з НАТО, - Politico
09:25
Ексклюзив
Сили оборони системно знищують ППО окупантів в Криму, - Згурець
09:24
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк і спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен
До Києва прибула очільниця сейму Литви
08:50
У Москві засудили до 12 років українку за розповсюдження "фейків" про війну, - Медіазона
08:45
Свят Михайлюк
Другий українець в історії: Михайлюк став чемпіоном НБА
08:39
Єнс Столтенберг
"Найбільше зростання за десятиліття": Столтенберг заявив, що країни НАТО цьогоріч збільшили військові витрати на 18%
08:36
Ексклюзив
ЗСУ
"Тиск на Часів Яр продовжується, а в районі Курахового посилились бойові дії": головред Суспільне.Донбас про ситуацію на Донеччині
08:26
Оновлено
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У "Резерв+" тепер доступний електронний військово-обліковий документ, - Міноборони
08:21
США Ізраїль
США відновлять постачання зброї Ізраїлю найближчими днями, - Bild
08:09
OPINION
Мирослав Гай
Чому не варто порівнювати Саміт миру, Мінськ та Стамбул
07:55
Кріштіану Роналду та Жоау Феліш (ліворуч)
Євро-2024: розклад усіх матчів 18 червня
07:44
В одному з "вишів" Луганська окупанти розпочнуть підготовку операторів БПЛА серед студентів, - ОВА
07:41
На фото втрати окупантів
Крилата ракета, 16 танків і понад 1200 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:33
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО збили вночі 10 "шахедів", є наслідки
07:25
Південна Корея
Вдруге за останній місяць: військові із КНДР перетнули кордон з Південною Кореєю
06:55
Артем Довбик (у синій формі), Румунія - Україна, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 17 червня
06:55
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни утримують в Чорному та Азовському морях 4 ракетоносії
06:47
Міносвіти завершило підготовку перших тренерів для оновленого предмета "Захист України"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV