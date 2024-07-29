РФ шукає й пробиває ослаблені лінії на сході України, а F-16 не дадуть переваги на лінії фронту. Акценти світових ЗМІ 29 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 29 липня.

Москва навчилася використовувати тріщини в українських оборонних лініях

Західні ЗМІ писали про те, як Росія пробиває ослаблені лінії на сході України. Зокрема, The New York Times написали, що російські сили "все більше досліджують українські лінії, щоб визначити ослаблені позиції перед наступом і проривом".

Протягом минулого тижня російські війська досягли швидких успіхів у Донецькій області, захопивши кілька сіл і наблизившись до міста Покровськ, одного з головних українських оборонних пунктів у цьому районі, відзначають американські журналісти.

"Російські війська зараз лише за десяток миль від Покровська після того, як московські війська просунулися вздовж залізничної колії приблизно на три милі до міста, згідно з відкритими картами поля бою. Російський прогрес різко контрастує з повільними, але постійними успіхами, яких Москва досягла цього року в Донецькій області, іноді вимірюваними лише кількома сотнями ярдів на тиждень", - пишуть у The New York Times.

Військові аналітики кажуть, що швидкі успіхи відображають покращену здатність Москви використовувати тріщини в українських оборонних лініях, які були "стоншені через нестачу живої сили та напруженість через невпинні російські атаки вздовж фронту протяжністю понад 1000 км".

За словами експертів, останніми місяцями російські війська все більше зосереджуються на виявленні ослаблених і погано організованих українських підрозділів перед проривом, кидаючи на поле бою десятки військ і бронетехніки.

"Росіяни досліджують лінії, щоб побачити, чи батальйон тримається чи відступає", — сказав Микола Бєлєсков, військовий аналітик урядового Національного інституту стратегічних досліджень України. Коли вони "виявляють ослаблені батальйони та бригади", додав він, "вони тиснуть на них, незважаючи на втрати".

Прикладом може бути захоплення Росією минулого тижня села Прогрес на сході країни. DeepState, аналітична група, яка має тісні зв’язки з українською армією, заявила, що захоплення відбулося після хаотичного відступу українців, оскільки солдати на північ від села були оточені росіянами та втекли.

"Схоже, поспішний відступ дозволив російським військам швидко захопити більше території. З моменту падіння с. Прогрес вони захопили понад 10 квадратних миль території, згідно з картою поля битви DeepState", - додають у виданні.

Речник Східного військового командування ЗСУ Назар Волошин відмовився коментувати ситуацію.

Заступник командира батальйону 47-ї механізованої бригади Збройних сил України підполковник Олександр Ширшин, який був направлений на допомогу українським військам у цьому районі, розповів Громадському, що безладне відведення призвело до невиправданих втрат. Він сказав, що можна було б краще організувати відступ і підготувати міцніші лінії оборони далі, щоб зупинити просування росіян.

Юрій Бутусов, український військовий журналіст, заявив, що Росія "нападає в першу чергу на ті бригади, які мають найслабше командування та організацію".

"Останніми місяцями Україна зіткнулася з подібними викликами на полі бою, коли її війська або опинилися в пастці хаотичних відступів, або невмілих ротацій, що дозволило Росії швидко захопити землю", - відзначають у The New York Times.

Цього року F-16 не дадуть переваги Україні на полі бою

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Іноземні ЗМІ також писали про значення F-16 для України, зокрема, що цього року вони точно не стануть панацеєю на полі бою. У The Washington Post написали, що винищувачі F-16 "прибувають в Україну, але можуть не отримати переваги проти Росії", адже вони не зможуть справити негайний вплив на полі бою.

"Довгоочікувані винищувачі F-16 повинні літати в Україні протягом кількох тижнів, але українські та західні офіційні особи тепер попереджають, що літак, який раніше вважався Києвом тією зброєю, що змінить правила гри, навряд чи матиме негайний вплив на поле бою, де повільно просувається Росія", - пишуть у виданні.

Американські журналісти констатують, що цих літаків занадто мало, натомість забагато російської ППО, яка може їх збити.

"Це означає, що перші F-16, швидше за все, будуть служити для посилення протиповітряної оборони України — для збивання повітряних цілей, таких як ракети, безпілотники та літаки — замість того, щоб завдавати ударів по наземних силах Росії та іншим військовим активам поблизу фронту", - додають у The Washington Post.

Офіційні особи заявили виданню, що літаки, принаймні спочатку, навряд чи підлетять надто близько до лінії фронту. Тому незрозуміло, чи вони навіть зможуть стримати атакуючі ворожі літаки від підльоту в Україну з російського повітряного простору.

"Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні 80 F-16, але більшість із них не надійдуть роками. Сполучені Штати, які схвалили передачу літаків Україні союзниками по НАТО минулого літа після тривалого блокування запиту Києва, не надали жодного літака", - відзначають американські журналісти.

Офіційні особи відмовилися сказати, скільки саме літаків Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї — близько 20 літаків. Також планується, що лише шість пілотів завершать підготовку цього літа.

"Очікувана обмежена роль літаків американського виробництва підкреслює поглиблення лінії розлому між Києвом і його західними прихильниками. Американські чиновники давно заявляли, що F-16 навряд чи дадуть Україні вирішальну перевагу через потужну протиповітряну оборону Росії. Проте українські посадовці відповідають традиційно: Захід поставив їх надто мало і надто пізно", - додають у The Washington Post.

У BBC написали, що російські війська також готуються до українських F-16.

"Вони атакували низку українських військових аеродромів, і зростає занепокоєння, що ці довгоочікувані літаки будуть атаковані та знищені незабаром після прибуття. Тільки в липні обстріли зазнали щонайменше три аеродроми: Миргород, Кривий Ріг та один на півдні Одеської області", - пишуть британці.

Москва стверджує, що знищила п'ять українських винищувачів Су-27 і один МіГ-29, а також радар і цінні пускові установки ППО Patriot. Натомість українська влада здебільшого мовчить, а військово-повітряні сили відмовилися від коментарів BBC, стверджуючи в соціальних мережах, що знищені літаки та система протиповітряної оборони насправді були приманками, які коштували Росії кількох дорогих ракет "Іскандер".

"Приманки чи ні, але союзники України та багато самих українців побоюються, що F-16 може бути недостатньо", - відзначають у BBC.

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