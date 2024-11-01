Росія продовжує стрімкий марш на сході України, а солдати КНДР з дня на день вступлять у війну. Акценти світових ЗМІ 1 листопада

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 1 листопада.

Ситуація на південному сході Донбасу стрімко загострюється

У The New York Times написали статтю про "стрімкий марш Росії на сході України".

У виданні відзначили, що протягом більшої частини минулого року російські війська проводили криваві штурми українських позицій, які часто приносили лише обмежені успіхи. Але невпинні атаки тепер починають приносити плоди: у жовтні Росія досягла найбільших територіальних здобутків з літа 2022 року, коли українські лінії стрімко прогиналися під постійним тиском.

"За останній місяць російські війська захопили понад 400 квадратних кілометрів території на східному Донбасі України, головному театрі війни. Це дозволило їм взяти під контроль стратегічні міста, які закріплювали українську оборону в цьому районі, починаючи з Вугледара на початку жовтня. Минулого тижня точилася битва за Селидове, яке тепер здається втраченим. Зрештою, як кажуть експерти, ці досягнення, які серед найшвидших у війні, допоможуть російській армії убезпечити свої фланги перед початком наступу на місто Покровськ – ключовий центр матеріально-технічного забезпечення українських сил на Донбасі", - пишуть американські журналісти.

Вони додають, що швидке просування Росії є разючою зміною в порівнянні з ситуацією минулого року, коли лінії фронту залишалися здебільшого статичними.

"Але тупикова ситуація, яка визначила 2023 рік, заклала основу для нещодавнього прогресу Росії. Якими б незначними були успіхи, напади Росії поступово послабили українську армію до такого рівня, що вона більше не може утримувати деякі зі своїх позицій, кажуть українські солдати та військові аналітики", - пишуть у The New York Times.

За словами військового експерта з фінської Black Bird Group Пасі Пароїнена, половина територіальних здобутків Росії в Україні цього року була досягнута лише за останні три місяці. "Ситуація на південному сході Донбасу стрімко загострюється", - сказав він.

Військові експерти кажуть, що швидке просування Росії вказує на ще одну слабкість України - це брак укріплень. Після захоплення міста-фортеці Вугледар на початку цього місяця російські війська зіткнулися здебільшого з відкритою місцевістю з розрідженими українськими оборонними лініями та кількома міськими районами, де українські війська могли закріпитися, щоб сформувати жорсткий опір. Тільки за минулий тиждень Росія просунулася приблизно на 10 км на північ від Вугледара — надзвичайно швидкий темп порівняно з попередніми досягненнями.

"Що ще гірше, Україна послабила свої позиції на Донбасі, передислокувавши звідти досвідчені підрозділи в Курську область Росії, де цього літа українські війська розпочали раптовий наступ на кордоні. Війська часто замінюють менш досвідченими підрозділами, які намагаються відбивати російські напади. Багато підрозділів на Донбасі є силами Територіальної оборони України — сил, які переважно складаються з цивільних осіб, їм бракує підготовки та оснащення підрозділів регулярної армії", - додають у The New York Times.

Війська КНДР вступлять у війну найближчими днями в Курській області

Кім Чен Ин інспектує війська КНДР, Фото: ілюстративна світлина з відкритих джерел

Тим часом у CNN написали, що за очікуваннями Пентагону, північнокорейські війська вступлять у бій проти України найближчими днями. Мова йде про 8 тис. солдатів, які є зараз у Курській області РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи разом із міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми південнокорейськими колегами у Вашингтоні, сказав, що війська КНДР пройшли підготовку в Росії з "артилерії, БПЛА, основних операцій піхоти, включаючи розчищення траншей, що свідчить про те, що вони повністю мають намір використовувати ці сили у фронтових операціях".

Хоча США ще не бачили фактів, що війська беруть участь у фактичних бойових діях, Блінкен у четвер попередив, "якщо ці війська братимуть участь у бойових діях або операціях з бойової підтримки проти України, вони стануть законними військовими цілями".

У Der Spiegel написали, що зараз у Сеулі (столиця Південної Кореї) обговорюють, чи постачати Україні зброю безпосердньо. Президент України Володимир Зеленський сподівається на військову підтримку Південної Кореї.

"Говоритимемо про зброю", – повідомив Зеленський. "Україна дуже зацікавлена ​​в допомозі, особливо в артилерії та протиповітряній обороні".

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