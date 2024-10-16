Розмови про припинення війни шляхом переговорів і подвійні стандарти для України та Ізраїлю. Акценти світових ЗМІ 16 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 жовтня.

Американці повинні вирішити, чи готові вони дозволити Україні програти

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Журналісти The Washington Post пишуть, що оскільки війна в Україні триває, "і для українців не видно доброго кінця", люди, які не є українцями, почали говорити про врегулювання шляхом переговорів і прагнути до нього.

Як сказав давній прихильник Києва президент Чехії Петр Павел : українцям потрібно бути реалістами і зрозуміти, що "найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. ."

Здається, всі припускають, що післявоєнна Україна матиме повний доступ до зброї США та НАТО, навчання та інших форм військової допомоги, а також значну допомогу на відновлення.

Колишній державний секретар Майк Помпео у своєму "Мирному плані Трампа для України", пропонує надати Україні 100 мільярдів доларів зі спеціального фонду НАТО і ще 500 мільярдів доларів у вигляді американських кредитів "ленд-лізу" на закупівлю озброєнь (яке, ймовірно, як і початковий ленд-ліз, не потрібно буде повертати десятиліттями, якщо взагалі потрібно буде повертати). Інші закликають до постійної військової допомоги в мирний час, щоб допомогти Києву створити надійний засіб стримування. Навіть сенатор Дж. Д. Венс (Огайо) передбачає якусь гарантію безпеки України, щоб росіяни знову не вторглися.

Загальноприйнятою думкою є те, що найбільшою перешкодою для такого врегулювання є українці, оскільки вони відмовляються віддавати втрачену територію. Це - неправда, зазначає автор статті. Якби Сполучені Штати та НАТО хотіли змусити Київ прийняти це, вони могли б. Якими б сміливими та рішучими не були українці, вони не можуть продовжувати боротьбу без підтримки США та Заходу, і тому врешті-решт повинні прийняти диктат Заходу, як це зробили чехи в 1938 році.

Здається, мало хто замислювався над тим, чи прийме російський президент той вид мирного врегулювання, який пропонують прихильники переговорів. В обмін на придбання Донбасу, Криму та деяких інших стратегічно важливих територій (значна частина яких була поза контролем Києва навіть до війни), Путін отримає сердиту, могутню, реваншистську Україну, добре озброєну та навчену Заходом і все більше інтегровану в НАТО, з офіційним членством або без нього.

Росії доведеться зміцнити свою оборону по всій довжині свого західного фронту, з особливими вимогами на кордоні з Україною. Після трьох років війни, понад 600 000 втрат і масштабних економічних страждань Путіну вдасться лише зміцнити коло стримування навколо Росії, наблизити ворожі сили до російського кордону та суттєво збільшити вимоги до оборони навіть у мирний час.

Навіть якщо Путін не зіткнеться з серйозним післявоєнним невдоволенням, йому може бути важче вимагати жертв і нав’язувати свою залізну дисципліну післявоєнній Росії, ніж він робив це Росії під час війни, яка веде те, що він охарактеризував як екзистенціальну збройну боротьбу із Заходом. Путін може вирішити, що безпечніше залишатися на поточному курсі і продовжувати війну, навіть якщо цей курс не призведе до краху його армії.

Прихильники Трампа вважають, що простого повернення їхньої людини на посаду президента буде достатньо, щоб налякати Путіна, щоб він відмовився від своїх інтересів в Україні. Трамп виглядає не менш наляканим — він теж попереджає про Третю світову війну і залишається перед вибором: посилити участь Америки у війні або відступити та прийняти справді "нейтральну" і, отже, незахищену Україну.

"Нас не врятує мирна угода. Американці повинні найближчим часом вирішити, чи готові вони дозволити Україні програти", - підсумовує автор статті.

Подвійні стандарти для різних країн

Володимир Зеленський

У Києві називають подвійними стандартами те, що США розгорнули передову систему протиповітряної оборони та десятки військових, щоб захистити Ізраїль від іранських балістичних ракет, але такого рівня допомоги для України немає, зазначають журналісти POLITICO.

Причина, чому США діють сміливо в Ізраїлі та обережно в Україні, зрозуміла: Росія озброєна ядерною зброєю, а Іран – ні. Іран удосконалив ядерний матеріал до рівнів, близьких до збройового, але не намагався створити атомну бомбу.

Російські безпілотники також летіли над Польщею та Румунією. Дві країни — члени ЄС і НАТО — підняли реактивні літаки у відповідь, але поки лише спостерігали за російською зброєю, не збиваючи її. Київ хоче, щоб Польща та Румунія активно втручалися як у власний повітряний простір, так і над західною Україною. Київ і Варшава домовилися обговорити цю можливість у нещодавній угоді про взаємну безпеку, але поки Польща не змінює політику.

Ізраїль – невелика країна, тобто США можуть використовувати свої корабельні системи ППО. Тим часом Україна величезна і недоступна для західних військово-морських сил: її союзникам потрібно буде розташувати протиповітряну оборону на західному кордоні країни, з якої вони могли б захищати лише сусідню територію. Країнам НАТО, можливо, також доведеться літати на реактивних винищувачах над Україною, що може призвести до прямих зіткнень з Росією – саме цього Білий дім намагається уникнути.

Звинувачення в уявних подвійних стандартах відображають ширше розчарування в Україні тим, що адміністрація Байдена робить недостатньо, щоб допомогти Києву зупинити російські атаки. Це включає повільний продаж зброї та запобігання використанню Україною боєприпасів США великої дальності для ударів по території Росії.

"Висновок, який ми робимо з різного підходу до Ізраїлю та України, полягає в тому, що краще мати ядерну зброю, ніж не мати", — сказав науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.