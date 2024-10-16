Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Розмови про припинення війни шляхом переговорів і подвійні стандарти для України та Ізраїлю. Акценти світових ЗМІ 16 жовтня
Огляд

Розмови про припинення війни шляхом переговорів і подвійні стандарти для України та Ізраїлю. Акценти світових ЗМІ 16 жовтня

Ірина Запотічна
16 жовтня, 2024 середа
11:33
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – різні сценарії завершення війни в Україні та чому краще мати ядерну зброю, ніж не мати на прикладі України та Ізраїлю

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 жовтня.

Американці повинні вирішити, чи готові вони дозволити Україні програти

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Журналісти The Washington Post пишуть, що оскільки війна в Україні триває, "і для українців не видно доброго кінця", люди, які не є українцями, почали говорити про врегулювання шляхом переговорів і прагнути до нього. 

Як сказав давній прихильник Києва президент Чехії Петр Павел : українцям потрібно бути реалістами і зрозуміти, що "найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією. ."

Здається, всі припускають, що післявоєнна Україна матиме повний доступ до зброї США та НАТО, навчання та інших форм військової допомоги, а також значну допомогу на відновлення. 

Колишній державний секретар Майк Помпео у своєму "Мирному плані Трампа для України", пропонує надати Україні 100 мільярдів доларів зі спеціального фонду НАТО і ще 500 мільярдів доларів у вигляді американських кредитів "ленд-лізу" на закупівлю озброєнь (яке, ймовірно, як і початковий ленд-ліз, не потрібно буде повертати десятиліттями, якщо взагалі потрібно буде повертати). Інші закликають до постійної військової допомоги в мирний час, щоб допомогти Києву створити надійний засіб стримування. Навіть сенатор Дж. Д. Венс (Огайо) передбачає якусь гарантію безпеки України, щоб росіяни знову не вторглися.

Загальноприйнятою думкою є те, що найбільшою перешкодою для такого врегулювання є українці, оскільки вони відмовляються віддавати втрачену територію. Це - неправда, зазначає автор статті. Якби Сполучені Штати та НАТО хотіли змусити Київ прийняти це, вони могли б. Якими б сміливими та рішучими не були українці, вони не можуть продовжувати боротьбу без підтримки США та Заходу, і тому врешті-решт повинні прийняти диктат Заходу, як це зробили чехи в 1938 році.

Здається, мало хто замислювався над тим, чи прийме російський президент той вид мирного врегулювання, який пропонують прихильники переговорів. В обмін на придбання Донбасу, Криму та деяких інших стратегічно важливих територій (значна частина яких була поза контролем Києва навіть до війни), Путін отримає сердиту, могутню, реваншистську Україну, добре озброєну та навчену Заходом і все більше інтегровану в НАТО, з офіційним членством або без нього.

Росії доведеться зміцнити свою оборону по всій довжині свого західного фронту, з особливими вимогами на кордоні з Україною. Після трьох років війни, понад 600 000 втрат і масштабних економічних страждань Путіну вдасться лише зміцнити коло стримування навколо Росії, наблизити ворожі сили до російського кордону та суттєво збільшити вимоги до оборони навіть у мирний час.

Навіть якщо Путін не зіткнеться з серйозним післявоєнним невдоволенням, йому може бути важче вимагати жертв і нав’язувати свою залізну дисципліну післявоєнній Росії, ніж він робив це Росії під час війни, яка веде те, що він охарактеризував як екзистенціальну збройну боротьбу із Заходом. Путін може вирішити, що безпечніше залишатися на поточному курсі і продовжувати війну, навіть якщо цей курс не призведе до краху його армії.

Прихильники Трампа вважають, що простого повернення їхньої людини на посаду президента буде достатньо, щоб налякати Путіна, щоб він відмовився від своїх інтересів в Україні. Трамп виглядає не менш наляканим — він теж попереджає про Третю світову війну і залишається перед вибором: посилити участь Америки у війні або відступити та прийняти справді "нейтральну" і, отже, незахищену Україну.

"Нас не врятує мирна угода. Американці повинні найближчим часом вирішити, чи готові вони дозволити Україні програти", - підсумовує автор статті.

Подвійні стандарти для різних країн

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

У Києві називають подвійними стандартами те, що США розгорнули передову систему протиповітряної оборони та десятки військових, щоб захистити Ізраїль від іранських балістичних ракет, але такого рівня допомоги для України немає, зазначають журналісти POLITICO.

Причина, чому США діють сміливо в Ізраїлі та обережно в Україні, зрозуміла: Росія озброєна ядерною зброєю, а Іран – ні. Іран удосконалив ядерний матеріал до рівнів, близьких до збройового, але не намагався створити атомну бомбу.

Російські безпілотники також летіли над Польщею та Румунією. Дві країни — члени ЄС і НАТО — підняли реактивні літаки у відповідь, але поки лише спостерігали за російською зброєю, не збиваючи її. Київ хоче, щоб Польща та Румунія активно втручалися як у власний повітряний простір, так і над західною Україною. Київ і Варшава домовилися обговорити цю можливість у нещодавній угоді про взаємну безпеку, але поки Польща не змінює політику.

Ізраїль – невелика країна, тобто США можуть використовувати свої корабельні системи ППО. Тим часом Україна величезна і недоступна для західних військово-морських сил: її союзникам потрібно буде розташувати протиповітряну оборону на західному кордоні країни, з якої вони могли б захищати лише сусідню територію. Країнам НАТО, можливо, також доведеться літати на реактивних винищувачах над Україною, що може призвести до прямих зіткнень з Росією – саме цього Білий дім намагається уникнути. 

Звинувачення в уявних подвійних стандартах відображають ширше розчарування в Україні тим, що адміністрація Байдена робить недостатньо, щоб допомогти Києву зупинити російські атаки. Це включає повільний продаж зброї та запобігання використанню Україною боєприпасів США великої дальності для ударів по території Росії.

"Висновок, який ми робимо з різного підходу до Ізраїлю та України, полягає в тому, що краще мати ядерну зброю, ніж не мати", — сказав науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Теги:
Суспільство
Світ
Ізраїль
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Автор Юлія Лаврук
12 жовтня, 2024 субота
Заява Вакарчука після останнього концерту ОЕ: подякував фанатам і зовсім не згадав ТЦК
С-70 "Охотник"
Автор Роман Яворський
14 жовтня, 2024 понедiлок
Таємна зброя: що таке С-70 "Охотник" і чому росіян так злякало ураження цього безпілотника на Донбасі
Автор Ростислав Павленко
14 жовтня, 2024 понедiлок
Рейдами на концерти відвертають увагу від Вугледара
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.76
    Продаж 45.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
16 жовтня
11:45
Посадовцю Укренерго оголосили підозру у виправдовуванні агресії РФ
11:45
Огляд
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Карта бойових дій за період 9-16 жовтня: контрнаступ зс РФ на Курщині та загроза для Курахового – нові виклики для ЗСУ
11:37
Тарас Кремінь
"Реклама недержавною мовою має бути демонтована": Кремінь закликав владу Києва, Одещини та Харківщини перевірити вивіски підприємств
11:33
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
"Ворог тисне щонайменше з чотирьох напрямків": Згурець назвав плани росіян щодо Часового Яру
11:26
Зірка "Гри престолів" Ейдан Гіллен знявся в українсько-польсько-ірландському трилері "Дуель"
11:21
Молдова
У Молдові обшукують офіс проросійського блоку "Перемога"
11:10
Ісландія
В Ісландії визначилися з датою дострокових парламентських виборів після розпаду коаліції
10:57
Херсонська область
Росіяни минулої доби атакували 15 населених пунктів Херсонщини: поранено 6 людей
10:53
Токаєв з Путіним
Казахстан не подаватиме заявку на вступ до БРІКС у найближчому майбутньому, - речник Токаєва
10:26
Злила окупантам позиції ЗСУ й намагалася втекти до РФ: СБУ затримала 38-річну підозрювану
10:20
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію командувача безпілотних сил ХАМАС у Газі
10:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 2-9 жовтня
Ворог намагається просунутися до дощів: офіцер 59-ї ОМБр про Покровський напрямок
10:12
"Джокер. Божевілля на двох"
"Джокер: Божевілля на двох" зʼявиться онлайн раніше через провал у прокаті
10:07
Оновлено
шахед
Росія запустила "шахеди" і ракети, ППО спрацювала на Київщині: ситуація зранку 16 жовтня
10:06
Ілон Маск
Маск за 3 місяці виділив близько $75 млн на підтримку кампанії Трампа, - звіт
10:00
OPINION
Байден уникає різких рухів
09:57
військовий квиток, мобілізація
Офіс генпрокурора з 2022 року зареєстрував майже 60 тис. проваджень щодо СЗЧ
09:47
Оновлено
Світло
У Херсоні та в частині Миколаївщині зранку зникла електрика
09:37
У КНДР заявили, що 1,4 млн громадян подали заявки на вступ до армії через напруженість із Південною Кореєю
09:34
Ексклюзив
Російський безпілотник "Тахіон"
Росіяни збудували потужну систему виробництва дронів, - 3-тя ОШБ
08:51
Олександр Сирський
"Обговорили можливості ураження в глибині РФ": Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Британії
08:51
школа в окупації
Росіяни на ТОТ Луганщини роздають школярам буклети з правилами спілкування з військовими армії РФ
08:34
Китай ніколи не відмовиться від застосування сили проти Тайваню, - уряд Пекіна
08:17
Ексклюзив
міна-"пелюстка"
Росіяни з дронів мінують дороги до Берислава, розкидуючи міни-пелюстки, - Херсонська ОВА
08:07
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті за добу сталося 171 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках
08:00
OPINION
План перемоги Зеленського схожий на надувну кулю
07:59
Ізраїль Україна
Посол України заявив, що Ізраїль відмовився спільно протидіяти іранським дронам
07:47
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1450 військових, 9 танків і 31 БПЛА
07:40
ППО
Нічна атака РФ: станом на ранок 16 жовтня збито 51 дрон
07:26
Рівненська АЕС
Єврокомісія виділяє €3 млн для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на українських АЕС
07:01
Університетська лікарня
До міжнародного рейтингу найкращих університетів світу потрапили 17 ЗВО України
06:42
Сі Цзіньпін та Джо Байден
У Китаї заявили, що хочуть бути "другом і партнером" США
06:35
Shahed-136
ISW заявив, що РФ модернізувала "шахеди" - Сили оборони удосконалили тактику
06:33
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі чергує один ракетоносій РФ
06:21
Володимир Путін
"Зруйнує економіку країни": FATF може внести Росію до чорного списку
05:49
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Білий дім: Участь армії Північної Кореї у війні проти України на боці РФ може означати нові рівні відчаю Путіна
05:24
Камала Гарріс
Гарріс випереджає Трампа на 3%, - опитування Reuters/Ipsos
04:31
армія КНДР
Кремль, ймовірно, використовує угоду з КНДР, щоб якомога довше уникати мобілізації, - ISW
04:01
Південна та Північна Корея
США закликали КНДР запобігти конфлікту з Південною Кореєю після підриву доріг між країнами
03:47
ООН
Постпредство України в ООН: Корінні народи України будуть вільними, коли РФ виведе свої війська з окупованих територій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV