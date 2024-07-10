Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Саміт НАТО без членства для Києва та чому Путін не став вигнанцем на міжнародній арені. Акценти світових ЗМІ 10 липня
Огляд

Саміт НАТО без членства для Києва та чому Путін не став вигнанцем на міжнародній арені. Акценти світових ЗМІ 10 липня

Юрій Мартинович
10 липня, 2024 середа
11:26
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – ювілейний саміт НАТО, який триває у США і головною темою якого є війна в Україні, розпочата російськими агресорами, а також, як Володимиру Путіну вдається підтримувати міжнародні стосунки з багатьма країнами, попри злочинну діяльність в Україні

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 липня.

Україні запропонують "незворотній" шлях до НАТО

Саміт НАТО і Вашингтоні

Фото: Getty Images

 

Головною темою чи не всіх світових видань був ювілейний 75-й саміт НАТО, який відбувається цього тижня у Вашингтоні. У CNN написали, що президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних лідерів негайно надати допомогу постраждалій війною країні і "не чекати листопада або будь-якого іншого місяця".

Зеленський сказав, що "всі чекають на листопад", включно з диктатором Росії Володимиром Путіним, оскільки президентські вибори в США 2024 року та привид другого президентства Дональда Трампа залишаються головною темою для міжнародних лідерів, які зібралися у Вашингтоні.

Зеленський закликав Америку давати більше "відповідей" Україні та іншим союзникам, які межують з Росією, сказавши: "Ми неодноразово доводили, що чим більше ми маємо, тим важче Путіну воювати. Він все ще вважає, що війна може окупитися".

Україна, за його словами, "може суттєво обмежити дії Росії на півдні України та витіснити звідти окупантів, якщо американське керівництво допоможе із необхідними потужностями глибокого удару по російських військових і логістиці в українському Криму".

США пообіцяли зробити "важливі" оголошення щодо України під час триденної глобальної зустрічі, яку Байден розпочав раніше ввечері, оголосивши про плани постачати нові засоби ППО в Україну.

Напередодні саміту члени НАТО чітко дали зрозуміти, що в центрі уваги буде Україна. "Пріоритет один, другий і третій – це Україна", – сказав європейський дипломат.

"Однак виникають питання, чи вистачить проявів підтримки, оскільки війна затягується й мало ознак швидкої дипломатичної чи військової перемоги Києва. Занепокоєння щодо майбутнього НАТО, якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, тиснуть на багатьох учасників Альянсу, яких занепокоїли катастрофічні результати дебатів Байдена наприкінці минулого місяця", - кажуть у CNN.

У The Washington Post відзначають, що вступ України до Альянсу залишається дискусійним питанням, тому НАТО обіцяє тривалу підтримку Україні, але не обіцяє членства.

У бесіді на сцені з ведучим Fox News після його виступу Зеленський ухилився від запитання про те, кому Путін віддав би перевагу на посаді президента США. "Байден і Трамп дуже різні, але обидва підтримують демократію", — сказав він. "Тому я думаю, що Путін ненавидить їх обох".

Лідери 32 країн альянсу, які прибули до столиці США, за словами американських журналістів, намагаються відвернути увагу від похмурих перспектив України на полі бою, підкреслюючи постійну підтримку Києва з боку Альянсу. Для Байдена саміт є моментом істини, оскільки він стикається з тиском через свою готовність служити ще чотири роки. Тому він всіляко хоче показати, що готовий боротися і вік не перешкода.

"Однак більш прямі дії щодо прийняття України в члени Альянсу, такі як встановлення термінів для вступу, залишаються предметом суперечок серед членів НАТО, деякі з яких бояться ще більше поглинути країну у війні, яка загрузла у конфлікті з ядерною наддержавою", - кажуть у The Washington Post.

Остання пропозиція Альянсу запропонує Україні "незворотній" шлях до членства в НАТО, але вона також включатиме розширені формулювання про необхідність для Києва внести зміни в боротьбі з корупцією та належному врядуванні, перш ніж українці зможуть приєднатися, заявили The Washington Post 12 офіційних осіб, знайомих з деталями договору.

Поїздка прем’єра Індії до Москви або чому світу не вдалося ізолювати Путіна

Прем’єр Індії Моді з Путіним

Фото: Getty Images

 

Не оминули увагою ЗМІ і візит прем’єр-міністра Індії (другої за чисельністю країни світу) до Росії. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснив свій перший візит до Росії за п'ять років, навіть тоді, коли Україна оговтується від удару по дитячій лікарні, пишуть у The New York Times.

"Вони обнялись і прогулювалися під деревами. Вони потягували чай і годинами обмінювалися думками. Вони разом гладили коней на стайні. Веселі сцени між Володимиром Путіним і Нарендрою Моді, зняті під час першого за п’ять років візиту індійського лідера до Росії, ілюструють реальність, яка може отверезити багатьох. Попри кампанію Заходу з ізоляції Росії через її вторгнення в Україну, інші країни переслідують власні інтереси щодо Москви, допомагаючи Путіну зміцнити російську економіку та продовжувати вести війну. Індія, яка має тісні зв’язки з США, стала другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю за роки вторгнення в Україну", - констатують американські журналісти.

У вівторок у Кремлі Путін нагородив Моді орденом Святого Андрія Первозванного, найвищою цивільною нагородою російського уряду, висловивши "щиру подяку" за його внесок у відносини між їхніми державами.

"Ми маємо два з половиною роки безкінечних російських звірств, і більша частина світу не злякалася і не відчуває дискомфорту від того, щоб підтримувати звичний бізнес із Москвою", — сказав віце-президент вашингтонського фонду із досліджень миру Ендрю Вайс. "Це справді сумний коментар щодо геополітичної ваги Росії".

Як пишуть у The New York Times, західним урядам не вдалося переконати Індію та багато інших урядів у всьому світі зайняти публічну позицію проти війни Путіна. Адже Моді уникає засудження вторгнення Росії, а натомість виступає із загальними закликами до миру, зберігаючи теплі стосунки з Москвою, які Індія культивувала з часів холодної війни.

Хоча, як відзначає The Guardian, індійський лідер й повідомив, що обговорив ситуацію в Україні з Путіним у його резиденції, погодившись із необхідністю якнайшвидшого миру.

"Будь-яка людина, яка вірить у людяність, відчуває біль, коли гинуть люди, особливо коли гинуть невинні діти", — сказав Моді у вівторок, що, можливо, є відсилкою на напад на лікарню. "Коли ми відчуваємо такий біль, серце просто вибухає, і я мав нагоду поговорити про ці проблеми з вами вчора".  

Загалом експерти відзначають, державний візит лідера Індії надав ще більше доказів того, що Путіну вдалося уникнути статусу ізгоя, який західні лідери намагалися нав’язати йому після вторгнення. Адже Путін дотримувався свого дипломатичного графіка, провівши дві зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом двох місяців, разом із зустрічами з лідерами В’єтнаму, Угорщини , Білорусі та країн Центральної Азії.

У The Washington Post вважають, що зустріч Путіна та Моді "являла собою об’єднання двох лідерів, які потребують один одного, але в іншому випадку наближаються до протилежних таборів, очолюваних відповідно США та Китаєм". Для Моді Росія залишається ключовим джерелом зброї, енергії та космічних технологій, які Індія вважає незамінними для того, щоб стати великою державою. Аналітики також кажуть, що Індія не хоче, щоб Росія ставала надмірно залежною від конкурента Індії, сусіда Китаю. У вівторок офіційні особи заявили, що дві країни уклали різні угоди для зміцнення економічних зв’язків з метою досягти 100 мільярдів доларів двосторонньої торгівлі до 2030 року.

У The Bloomberg зауважують, що російський президент перебуває у вирі дипломатичної взаємодії, щоб перешкоджати спробам Заходу представляти його ізольованим через війну в Україні.

"Лише за два місяці з моменту початку свого п’ятого президентського терміну в травні Путін провів понад 20 зустрічей з лідерами Європи, Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. Володимир Путін робить дипломатію як вдома, так і за кордоном, кидаючи виклик зусиллям США та їхніх союзників зробити його міжнародним ізгоєм через вторгнення Росії в Україну", - пишуть у виданні.

Читайте також: Через 10 років – в НАТО? Чи справді Україні "світить" Альянс та до чого тут Трамп

Теги:
Новини
Світ
Росія
політика
Володимир Путін
Індія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
саміт НАТО
НАТО
Читайте також:
Рада безпеки ООН
10 липня, 2024 середа
РФ влаштувала в ООН ланч із котлетою по-київськи після засідання Радбезу щодо удару по Охматдиту
Еммануель Макрон
9 липня, 2024 вiвторок
Посольство Франції заперечило факт нібито заяви Макрона, що дві країни НАТО опираються вступу України
фейк
9 липня, 2024 вiвторок
"США мають сумніви щодо легітимності Зеленського, а Україна використовує хімічну зброю": добірка російських фейків за 8 липня
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.51
    Купівля 40.51
    Продаж 41.01
  • EUR
    Купівля 43.75
    Продаж 44.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 липня
12:08
електроенергія
Імпорт з 5 країн та зростання споживання через спеку: ситуація в енергосистемі 10 липня
12:01
OPINION
Віталій Портников
Путін підставив Віктора Орбана й Нарендру Моді
11:54
Ексклюзив
ЗСУ
Полковник ЗСУ Селезньов назвав нові напрямки на фронті, де склалася загрозлива ситуація
11:49
На фото: Дитяче Євробачення
На участь у Нацвідборі на Дитяче Євробачення надійшла рекордна кількість заявок
11:45
У клініці ISIDA заявили, що у медцентрі внаслідок удару РФ по Києву 8 липня немає загиблих та поранених
11:45
Огляд
Карта. Покровськ_1007
Карта бойових дій за період 3-10 липня: лінія фронту динамічно змінюється на критичних ділянках
11:21
діти, злочини росії
В Україну повернули ще 8 дітей з ТОТ Херсонщини та Донеччини
11:03
Кір Стармер
Новий прем'єр Британії Стармер підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows
11:02
Вірджіл Ван Дейк та Гаррі Кейн (праворуч), Нідерланди - Англія, Євро-2024
Нідерланди - Англія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
11:02
ботоферма
В ISW назвали мету виявленої у США російської ботоферми ФСБ
10:56
ФСБ звинуватила українські спецслужби у підготовці теракту на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"
10:55
Ексклюзив
окупанти
Згурець припустив, скільки ще років росіяни можуть вести інтенсивні бойові дії
10:35
Через гібридні операції та кібератаки РФ одна з країн НАТО може просити захисту за 5 статтею
10:11
Правоохоронці та підозрюваний
"Зливав" маршрути руху ешелонів ЗСУ: на Харківщині СБУ затримала залізничника
10:09
кадр з мультфільму "Шрек"
Студія DreamWorks оголосила дату виходу мультфільму "Шрек 5"
10:06
Нова Зеландія
Нова Зеландія надасть Україні $9,8 млн військової та гуманітарної допомоги
10:00
OPINION
Андрій Магера
Китайські пропозиції Україні ігнорують документи, підписані Пекіном
09:58
Ексклюзив
Здається, що у росіян є якийсь дедлайн: боєць ЗСУ про ситуацію у Часовому Яру
09:54
Анджей Дуда Президент Польщі
Холодна війна повернулася через відродження російських імперських амбіцій, - Дуда
09:51
Дим, пошкодження
РФ атакувала з артилерії Нікополь: є загиблий, троє поранених
09:37
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
У Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи через атаку 8 липня: 34 загиблих і 121 постраждалий
09:36
Укроборонпром відкрив перше закордонне представництво у США
09:30
"ДНР" Гагін
Радник голови "ДНР" Гагін заявив, що постраждав через "боєприпас із токсичною речовиною"
09:26
Прапор США
Військові бази США в Європі вперше за десятиліття перевели в стан підвищеної бойової готовності через ймовірні диверсії РФ, - CNN
08:54
ракета Х-59
Росіяни вночі атакували портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих, є постраждалий
08:46
ЗСУ, військові
Сили оборони за добу відбили атаки росіян на 12 напрямках фронту, найбільше - на Покровському
08:41
Оновлено
ППО, обстріл, ЗСУ
Українська ППО вночі знищила 14 "шахедів"
08:38
Знищені російські човни
Сили ССО знищили 15 російських човнів на Херсонщині
08:30
Деклан Райс і Джуд Беллінгем, збірна Англії, Євро-2024
Нідерланди - Англія: де та коли дивитися півфінал Євро-2024
08:24
окупанти РФ
Не помилка, а частина оманливої кампанії Кремля: в ISW пояснили, навіщо РФ вербує громадян Індії на війну проти України
08:24
Ексклюзив
ЗСУ
Найгарячішою точкою на сьогодні є Кремінна: голова Сєверодонецької РВА про ситуацію на Луганщині
08:17
ЗСУ
Чого РФ не вистачає для масштабного наступу на фронті: Reuters опублікувало думку з НАТО
08:05
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Удар по Києву 8 липня: в МВА розповіли про стан потерпілих
08:03
OPINION
Віктор Каспрук
Путін руками проксі терористів сіятиме хаос на Олімпіаді
07:56
Попасна
Окупанти вщент зруйнували Попасну на Луганщині і не відновлюють її: в ОВА розповіли про ситуацію у місті
07:34
Жінки в ЗСУ
Країни НАТО виділили понад $7 млн для підтримки жінок у ЗСУ
07:33
Інфографіка
втрати окупантів
Понад 1000 окупантів, 2 танки і 36 артсистем: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
07:23
Японія
В Японії затримали росіянина, якого підозрюють у незаконному експорті військових товарів до РФ
07:22
росгвардія
Росія завозить на окуповані території росгвардійців для боротьби з партизанами, - ЦНС
06:59
ракетна атака на Охматдит
США: удар по Охматдиту - виключно відповідальність РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV