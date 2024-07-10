Саміт НАТО без членства для Києва та чому Путін не став вигнанцем на міжнародній арені. Акценти світових ЗМІ 10 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 липня.

Україні запропонують "незворотній" шлях до НАТО

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Головною темою чи не всіх світових видань був ювілейний 75-й саміт НАТО, який відбувається цього тижня у Вашингтоні. У CNN написали, що президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних лідерів негайно надати допомогу постраждалій війною країні і "не чекати листопада або будь-якого іншого місяця".

Зеленський сказав, що "всі чекають на листопад", включно з диктатором Росії Володимиром Путіним, оскільки президентські вибори в США 2024 року та привид другого президентства Дональда Трампа залишаються головною темою для міжнародних лідерів, які зібралися у Вашингтоні.

Зеленський закликав Америку давати більше "відповідей" Україні та іншим союзникам, які межують з Росією, сказавши: "Ми неодноразово доводили, що чим більше ми маємо, тим важче Путіну воювати. Він все ще вважає, що війна може окупитися".

Україна, за його словами, "може суттєво обмежити дії Росії на півдні України та витіснити звідти окупантів, якщо американське керівництво допоможе із необхідними потужностями глибокого удару по російських військових і логістиці в українському Криму".

США пообіцяли зробити "важливі" оголошення щодо України під час триденної глобальної зустрічі, яку Байден розпочав раніше ввечері, оголосивши про плани постачати нові засоби ППО в Україну.

Напередодні саміту члени НАТО чітко дали зрозуміти, що в центрі уваги буде Україна. "Пріоритет один, другий і третій – це Україна", – сказав європейський дипломат.

"Однак виникають питання, чи вистачить проявів підтримки, оскільки війна затягується й мало ознак швидкої дипломатичної чи військової перемоги Києва. Занепокоєння щодо майбутнього НАТО, якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, тиснуть на багатьох учасників Альянсу, яких занепокоїли катастрофічні результати дебатів Байдена наприкінці минулого місяця", - кажуть у CNN.

У The Washington Post відзначають, що вступ України до Альянсу залишається дискусійним питанням, тому НАТО обіцяє тривалу підтримку Україні, але не обіцяє членства.

У бесіді на сцені з ведучим Fox News після його виступу Зеленський ухилився від запитання про те, кому Путін віддав би перевагу на посаді президента США. "Байден і Трамп дуже різні, але обидва підтримують демократію", — сказав він. "Тому я думаю, що Путін ненавидить їх обох".

Лідери 32 країн альянсу, які прибули до столиці США, за словами американських журналістів, намагаються відвернути увагу від похмурих перспектив України на полі бою, підкреслюючи постійну підтримку Києва з боку Альянсу. Для Байдена саміт є моментом істини, оскільки він стикається з тиском через свою готовність служити ще чотири роки. Тому він всіляко хоче показати, що готовий боротися і вік не перешкода.

"Однак більш прямі дії щодо прийняття України в члени Альянсу, такі як встановлення термінів для вступу, залишаються предметом суперечок серед членів НАТО, деякі з яких бояться ще більше поглинути країну у війні, яка загрузла у конфлікті з ядерною наддержавою", - кажуть у The Washington Post.

Остання пропозиція Альянсу запропонує Україні "незворотній" шлях до членства в НАТО, але вона також включатиме розширені формулювання про необхідність для Києва внести зміни в боротьбі з корупцією та належному врядуванні, перш ніж українці зможуть приєднатися, заявили The Washington Post 12 офіційних осіб, знайомих з деталями договору.

Поїздка прем’єра Індії до Москви або чому світу не вдалося ізолювати Путіна

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Не оминули увагою ЗМІ і візит прем’єр-міністра Індії (другої за чисельністю країни світу) до Росії. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснив свій перший візит до Росії за п'ять років, навіть тоді, коли Україна оговтується від удару по дитячій лікарні, пишуть у The New York Times.

"Вони обнялись і прогулювалися під деревами. Вони потягували чай і годинами обмінювалися думками. Вони разом гладили коней на стайні. Веселі сцени між Володимиром Путіним і Нарендрою Моді, зняті під час першого за п’ять років візиту індійського лідера до Росії, ілюструють реальність, яка може отверезити багатьох. Попри кампанію Заходу з ізоляції Росії через її вторгнення в Україну, інші країни переслідують власні інтереси щодо Москви, допомагаючи Путіну зміцнити російську економіку та продовжувати вести війну. Індія, яка має тісні зв’язки з США, стала другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю за роки вторгнення в Україну", - констатують американські журналісти.

У вівторок у Кремлі Путін нагородив Моді орденом Святого Андрія Первозванного, найвищою цивільною нагородою російського уряду, висловивши "щиру подяку" за його внесок у відносини між їхніми державами.

"Ми маємо два з половиною роки безкінечних російських звірств, і більша частина світу не злякалася і не відчуває дискомфорту від того, щоб підтримувати звичний бізнес із Москвою", — сказав віце-президент вашингтонського фонду із досліджень миру Ендрю Вайс. "Це справді сумний коментар щодо геополітичної ваги Росії".

Як пишуть у The New York Times, західним урядам не вдалося переконати Індію та багато інших урядів у всьому світі зайняти публічну позицію проти війни Путіна. Адже Моді уникає засудження вторгнення Росії, а натомість виступає із загальними закликами до миру, зберігаючи теплі стосунки з Москвою, які Індія культивувала з часів холодної війни.

Хоча, як відзначає The Guardian, індійський лідер й повідомив, що обговорив ситуацію в Україні з Путіним у його резиденції, погодившись із необхідністю якнайшвидшого миру.

"Будь-яка людина, яка вірить у людяність, відчуває біль, коли гинуть люди, особливо коли гинуть невинні діти", — сказав Моді у вівторок, що, можливо, є відсилкою на напад на лікарню. "Коли ми відчуваємо такий біль, серце просто вибухає, і я мав нагоду поговорити про ці проблеми з вами вчора".

Загалом експерти відзначають, державний візит лідера Індії надав ще більше доказів того, що Путіну вдалося уникнути статусу ізгоя, який західні лідери намагалися нав’язати йому після вторгнення. Адже Путін дотримувався свого дипломатичного графіка, провівши дві зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом двох місяців, разом із зустрічами з лідерами В’єтнаму, Угорщини , Білорусі та країн Центральної Азії.

У The Washington Post вважають, що зустріч Путіна та Моді "являла собою об’єднання двох лідерів, які потребують один одного, але в іншому випадку наближаються до протилежних таборів, очолюваних відповідно США та Китаєм". Для Моді Росія залишається ключовим джерелом зброї, енергії та космічних технологій, які Індія вважає незамінними для того, щоб стати великою державою. Аналітики також кажуть, що Індія не хоче, щоб Росія ставала надмірно залежною від конкурента Індії, сусіда Китаю. У вівторок офіційні особи заявили, що дві країни уклали різні угоди для зміцнення економічних зв’язків з метою досягти 100 мільярдів доларів двосторонньої торгівлі до 2030 року.

У The Bloomberg зауважують, що російський президент перебуває у вирі дипломатичної взаємодії, щоб перешкоджати спробам Заходу представляти його ізольованим через війну в Україні.

"Лише за два місяці з моменту початку свого п’ятого президентського терміну в травні Путін провів понад 20 зустрічей з лідерами Європи, Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. Володимир Путін робить дипломатію як вдома, так і за кордоном, кидаючи виклик зусиллям США та їхніх союзників зробити його міжнародним ізгоєм через вторгнення Росії в Україну", - пишуть у виданні.

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