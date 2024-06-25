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Огляд

Що кажуть західні ЗМІ про звільнення Содоля та чого варто очікувати від перших дебатів Байдена й Трампа. Акценти світових ЗМІ 25 червня

Юрій Мартинович
25 червня, 2024 вiвторок
11:10
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – ротації українських військових на найвищих посадах і як це впливає на боєздатність армії, а також, яким чином вік обох кандидатів у президенти США може з ними зіграти злий жарт

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 25 червня.

Чому звільнили генерала Содоля

Фото: armyinform.com.ua


Увагу світових ЗМІ привернула зміна президентом Зеленським командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Зокрема, у The New York Times написали, що Зеленський усунув високопоставленого генерала через критику надмірних втрат.

"Оголошення президента України в понеділок з’явилося через кілька годин після гострого допису в соцмережі, в якому генерала непрямо звинуватили у тому, що він "вбив більше українських солдатів, ніж будь-який російський генерал", - кажуть у The New York Times.

Американські журналісти додають, що звільнення генерала Юрія Содоля з посади командувача Об’єднаними силами Збройних сил стало "яскравим свідченням розбрату", що охопив армію після того, як Зеленський замінив у лютому свого головнокомандувача генерала Валерія Залужного на генерала Олександра Сирського, тим самим створюючи проблеми військової згуртованості.

Генерал Содоль був призначений генералом Сирським у рамках ширшої перебудови в лютому, однак президент Зеленський не сказав, чому він звільнив командувача.

Однак заява президента прозвучала після того, як начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич написав листа до Державного бюро розслідувань із закликом розслідувати поведінку генерала.

Потім, за кілька годин до звільнення генерала, Кротевич опублікував у соцмережах надзвичайно різкий відкритий лист, непрямо звинувачуючи генерала в тому, що через його погане керівництво, він "вбив більше українських солдатів, ніж будь-який російський генерал".

Хоча Кротевич не назвав безпосередньо імені генерала Содоля в публічному листі, він припустив, що всі українські сили знали, кого він мав на увазі. Мар’яна Безугла, член парламентського комітету з питань оборони, заявила у своїй заяві, що Кротевич мав на увазі саме генерала Соболя і що вона поділяє його занепокоєння.

Після того, як Зеленський оголосив, що замінює генерала Содоля на генерала Гнатова, Кротевич написав, що новий командир є "дуже хорошим офіцером", додавши: "Сподіваюся, новини на фронті покращаться".

У The Guardian відзначили, що звільнення генерал-лейтенанта Юрія Содоля відбувається на тлі ряду кадрових змін, які проводить президент України.

"Нещодавно Україна зробила кілька військових змін, оскільки сили Києва прагнуть змінити ситуацію, а її війська здебільшого займають оборону", - кажуть британські журналісти.

Українські військові спостерігачі привітали звільнення Содоля. Зокрема, Ілля Пономаренко, колишній оборонний кореспондент Kyiv Independent, описав Содоля як "надзвичайно непопулярного високопоставленого воєначальника з сумнозвісною жахливою службою".

Перші дебати між 81-річним Байденом та 78-річним Трампом

Трамп і Байден

Фото: gettyimages


У четвер нинішній 81-річний президент-демократ і його 78-річний попередник-республіканець зіткнуться в Атланті, штат Джорджія, під час перших з двох дебатів напередодні голосування в листопаді за посаду президента США. Як пише BBC, "тривога щодо віку нависла над дебатами", які пропонують американцям рідкісне "порівняння фізичного стану двох чоловіків на розділеному екрані". Адже для Джо Байдена та Дональда Трампа – двох найстаріших кандидатів, які коли-небудь балотувалися на пост президента США – вік є проблемою виборів і цього не можна ігнорувати чи уникнути.

"Протягом 90 хвилин під сяйвом камер високої чіткості президент Байден і колишній президент Трамп — які залишаються майже рівними в національних опитуваннях громадської думки — будуть сперечатися з питань, починаючи від економіки та зовнішніх воєн до імміграції та майбутнього демократії. Одне спотикання думки чи словесна помилка можуть закріпити занепокоєння щодо їх похилого віку, з потенціалом змінити форму і без того напруженої президентської гонки, коли виборці почнуть звертати на це увагу", - пишуть британські журналісти і додають, що ефективна робота під час дебатів може бути важливішою саме для Байдена, найстарішого президента країни, якого переслідують питання про його витривалість і розумову підготовку з моменту його вступу на посаду.

Опитування показує, що виборці набагато більше стурбовані віком Байдена, ніж віком його опонента. Але якщо Трамп переможе, він поб’є рекорд Байдена як найстарішого президента ще до кінця свого терміну.

Березневе опитування New York Times/Siena College показало, що 73% зареєстрованих виборців вважають, що Байден "занадто старий, щоб бути ефективним президентом". Згідно з опитуванням, виборці всіх вікових груп висловили занепокоєння щодо відповідності президента обіймати посаду, включно з тими, кому 65 років і старше. Лише 42% зареєстрованих виборців сказали те саме про Трампа, попри різницю у віці лише у три з половиною роки.

На початку цього року лікар Білого дому визнав Байдена "придатним до виконання обов’язків", але занепокоєння щодо його віку залишаються з моменту його вступу на посаду. Останніми роками ознаки його старіння стали більш помітними, включаючи більш м’який голос, випадкові провали в пам’яті та "задерев’янілу ходу", яку його лікар частково пояснює артритом.

Як президент, його "висвітлюють майже щоразу, коли він публічно", а це означає, що він витримує більше уваги, ніж його суперник, кажуть експерти. Хоча перевірка віку Трампа не така інтенсивна, колишній президент також часом стикається з питаннями щодо його власної придатності до посади, коли забуває прізвище посадовців або плутає їх.

Цікаво, що обидві кампанії намагалися сформувати наратив навколо свого кандидата-супротивника через соціальні мережі, посилюючи уривки відео зі словесними помилками, мемами та в деяких випадках оманливо відредагованими кадрами.

Спостереження за дебатами може стати "чудовим досвідом" для молодих виборців, каже Аманда Літман, стратег від Демократичної партії та засновниця організації Run For Something, яка навчає та підтримує наступне покоління кандидатів від Демократичної партії.

"Я вважаю, що це свідчить про політичну структуру, яка надає перевагу старшому поколінню залишатися при владі протягом тривалого часу", — сказала Літман про вік кандидатів. "Це одна з багатьох причин, чому, особливо молоді виборці, почуваються незаангажованими. Вони не бачать свого відображення в лідерстві".

У CNN пишуть, що зараз США переживають зараза небезпечний момент і є внутрішньо відчуженими через політику та культуру, а численні зовнішньополітичні кризи поглиблюються.

"У листопаді Америка постає перед вибором, який, як у вірші Роберта Фроста, приведе до однієї з двох розбіжних доріг, з яких, можливо, не буде повернення", - поетизують журналісти.

У виданні додають, що попри бурхливий ринок праці, мільйони американців втомлені високими цінами та вартістю запозичень. Спадщина пандемії, яка трапляється лише раз у поколінні, позбавила країну відчуття економічної безпеки, яке Байден обіцяв відновити чотири роки тому, але яке залишається для багатьох недосяжним. Скасування Верховним судом конституційного права на аборт два роки тому спричинило ідеологічний і релігійний розкол щодо репродуктивних прав, які Байден планує використати, щоб завдати удару Трампу. Але президент однаково вразливий через імміграційну кризу на південному кордоні та війну в Україну.

"Глобальна система, яка закріплювала американську владу протягом 80 років, перебуває під сильним тиском з боку ворогів США, які прагнуть її знищити, включаючи Росію та нову наддержаву Китай. Байден присвятив свій термін розширенню НАТО, щоб протистояти наступу Кремля на Україну та ширшій загрозі у Європі. В одній із рідкісних сфер спадкоємності з Трампом він активізував військову та дипломатичну спрямованість, щоб протистояти Китаю, хоча план експрезидента щодо тарифної війни з Пекіном виходив би далеко за межі зусиль Байдена зупинити розпал нової холодної війни", - пишуть у CNN.

Американські журналісти додають, що ізраїльська війна в Газі, яка постійно загрожує вибухнути в щось більше, також є болючою вразливістю для чинного президента, оскільки його суперник попереджає, що Третя світова війна може ось-ось спалахнути.  

"Основна критика Трампа полягає в тому, що Байден слабкий – карикатура, яка може викликати резонанс у деяких виборців. Але його власні плани такі ж туманні, як і його малоймовірний план покласти край війні в Україні за 24 години та його бездоказове твердження, що конфлікти в Європі та на Близькому Сході "ніколи б не відбулися", якби він був на посаді", - констатують у виданні.

Росія вкотре звинувачує Україну й США у всіх своїх бідах

москва, кремль

Фото: gettyimages


Тим часом у Росії звинувачують Україну й НАТО в тому, що сталося в Дагестані цими вихідними, коли через терористичну атаку загинули щонайменше 20 людей. Як пише The Washington Post, деякі російські офіційні особи звинуватили Україну та США у терористичній атаці в мусульманському регіоні Дагестану, попри давню спадщину ісламістського насильства.

Прокремлівські ЗМІ применшили твердження Al Azaim Media, російськомовного каналу, пов’язаного з "Ісламською державою", який у неділю опублікував заяву про те, що напад було здійснено у відповідь на заклики до нападів від імені ІДІЛ.

"У Дагестані відбуваються деякі хвилювання, очевидно пов’язані з війною Ізраїлю проти ХАМАС у Газі. У той час як смертоносна війна Росії в Україні затьмарює практично всі інші події в Росії в ці дні, деякі офіційні особи все ж застерігають, щоб не було видно руки Києва в кожному інциденті, бо це призведе до "великих проблем", - пишуть американські журналісти.  

Крім цього, росіяни вкотре пригрозили американцям через удари їх зброєю по тимчасово окупованому Криму. У The Gordian написали, що Москва заявила, мовляв, США стали стороною конфлікту після атаки на окупований Крим, в результаті якої загинули щонайменше чотири людини.

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Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
вибори у США
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