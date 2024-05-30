Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну США можуть підтримати удари України по Росії американською зброєю, а Швеція передає Україні життєво важливі літаки спостереження ASC 890. Акценти світових ЗМІ 30 травня
Огляд

США можуть підтримати удари України по Росії американською зброєю, а Швеція передає Україні життєво важливі літаки спостереження ASC 890. Акценти світових ЗМІ 30 травня

Андріана Стахів
30 травня, 2024 четвер
11:27
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань роздуми США над тим, підтримати українські удари по Росії американською зброєю, а також те, що Швеція передає Україні життєво важливі літаки спостереження ASC 890

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 травня.

США можуть підтримати удари України по Росії американською зброєю

Державний секретар США Ентоні Блінкен припустив у середу, що адміністрація Байдена може бути готовою допустити удари українських військових по території Росії з використанням американської зброї, заявивши, що Сполучені Штати будуть "адаптувати і коригувати" свою позицію, виходячи з мінливих умов на полі бою, пише The New York Times.

Блінкен заявив, що Сполучені Штати не заохочували і не дозволяли такі атаки. Але він сказав, що українці повинні самі приймати рішення про те, як найкраще захистити себе.

На запитання, чи означають його слова, що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України американською зброєю на території Росії, він відповів: "Адаптуватися і пристосовуватися означає саме це". 

Держсекретар мав на увазі, що ці слова свідчать про гнучкість з боку Вашингтона, зазначає NYT.

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Вашингтон надсилав українцям військову допомогу, але неодноразово просив не застосовувати зброю американського виробництва на російській території, побоюючись ескалації війни.

Низка європейських лідерів закликали президента Байдена припинити ці обмеження, зокрема генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг та президент Франції Емманюель Макрон.

Як підкреслює NYT, Блінкен виступив у столиці Молдови Кишиневі, стоячи поруч з президенткою країни Маєю Санду, яка, як очікується, зіткнеться з проросійським кандидатом на переобраннях у жовтні. 

"Наші сусіди, наші друзі в Україні щодня платять непомірну ціну", – наголосила Мая Санду.

Візит Блінкена до Кишинева став першою зупинкою в поїздці, спрямованій на демонстрацію підтримки США країнам, які мають справу з ворожою Росією. Далі пан Блінкен вирушає до Чехії, де в четвер і п'ятницю він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ і вищих посадових осіб НАТО. Вони планують обговорити, як найкраще підтримати Україну.

Сесія НАТО в Чехії офіційно має на меті затвердити порядок денний зустрічі лідерів країн-членів Альянсу у Вашингтоні в липні. Очікується, що група не оголосить, що Україна тепер вступить до НАТО – прагнення, яке Володимир Зеленський підтвердив після російського вторгнення. Однак очікується, що вони розроблять деталі для просування України в процесі вступу.

Ентоні Блінкен

Фото: reuters

Швеція передає Україні життєво важливі літаки спостереження ASC 890

У пакеті допомоги для України від Швеції – життєво важливі літаки спостереження ASC 890, повідомляє The Guardian.

"Подарований Швецією літак-розвідник ASC 890 розглядається як значний внесок в обороноздатність України. Це буде вперше з часів розпаду Радянського Союзу, коли Україна отримала таку можливість", – підкреслює видання.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що літак буде корисним для української протиповітряної оборони, дозволяючи їй "виявляти крилаті ракети і безпілотники, що наближаються, та ідентифікувати цілі як на землі, так і на морі".

ASC 890 може виявляти загрози за сотні кілометрів і передавати інформацію через канал зв'язку винищувачам F-16, які Україна отримає від союзників.

Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив, що останній пакет шведської допомоги буде "критично важливим для оборони і стійкості України". 

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Швеція
Війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
фейк
28 травня, 2024 вiвторок
"РФ не хоче захоплювати Україну, а прагне знищити її військовий потенціал": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 28 травня
на фото: ЗСУ
29 травня, 2024 середа
У росіян на лівобережжі Херсонщини істерика, - журналістка Вірлич
US Department of Defense
28 травня, 2024 вiвторок
У Defence Express пояснили, чому Україна досі не отримала F-16
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.37
    Купівля 40.37
    Продаж 41.01
  • EUR
    Купівля 43.67
    Продаж 44.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
30 травня
12:05
У Генштабі розповіли, де активізувались окупанти та куди перекидають резерви з інших ділянок
12:05
OPINION
Олексій Панич
Терпіти не можна заборонити
11:26
Норвегія
Норвегія перегляне заявки близько тисячі українців про надання притулку. Причина
11:22
Ексклюзив
Карта. Крим_2905
У районі Чорноморського в росіян не залишилося великих кораблів, - полковник ЗСУ Селезньов
11:17
Олаф Шольц
Шольц виступає за дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ, - Politico
10:50
Загоризонтна РЛС "Воронеж М" в Орську
США стурбовані ударами України по російських ядерних РЛС, - WP
10:19
фейк
"Проти України відкрили справу через тортури військовополоненого РФ": росіяни поширили чергову брехню
10:18
Оновлено
новини Львівщини
У Керчі вночі пролунали вибухи: ГУР підтвердило ураження двох катерів РФ
10:15
Ексклюзив
Карта. Часів Яр_2905
Ворог намагається штурмувати мікрорайон Новий у Часовому Яру, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
10:15
Працювали на окупаційну владу та вербували місцевих: СБУ затримала двох "посадовиць" з Херсонщини
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Що буде з нами далі?
10:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 травня: скільки коштують долар та євро
09:42
Ексклюзив
школа, окупанти, ТОТ
Окупанти взялися "перевиховувати" в таборах не лише українських дітей, а й їхніх батьків, - юристка Рашевська
09:35
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами": у Харкові є влучання у критичну інфраструктуру та постраждалі
09:34
Анастасія Завортнюк
У Росії померла акторка Анастасія Заворотнюк, зірка серіалу "Моя прекрасна няня"
09:24
Олександр Сирський|ЗСУ
Росіяни нарощують угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці й у районі Вовчанська, - Сирський
09:00
Тайвань зафіксував 38 бойових літаків Китаю навколо острова
08:43
Оновлено
У Москві спалахнула масштабна пожежа на колишньому заводі, до гасіння залучили авіацію 
08:40
окупант російського підрозділу "Шторм""
Російське міносвіти на форумі в окупованому Луганську вчило правильно "подавати історію", - голова ОВА
08:25
Оновлено
море військовий корабель
У Чорному морі чергує російський військовий корабель
08:18
Манеж Харківського зооветеринарного інституту
На Харківщині росіяни ракетами знищили історичну пам'ятку: загинули тварини
08:09
Херсон
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: шестеро поранених
08:07
OPINION
Віктор Бобиренко
Зеленський — геній дипломатії
07:54
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 7 ракет і 32 дрони у межах 9 областей
07:46
пістолет
У Мексиці кандидата в мери застрелили під час зустрічі з виборцями
07:45
Огляд
Коли знаєш відповідь на запитання "Ти мене любиш?". Рецензія на нове українське кіно
07:43
Ентоні Блінкен
"Ми наполегливо працюємо": Блінкен про конфіскацію російських активів на користь України
07:28
Інфографіка
Втрати РФ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1160 військових, 10 танків і 35 артсистем
07:22
Ізраїль узяв під контроль стратегічний коридор між Газою та Єгиптом, - ЦАХАЛ
07:02
Ізраїль, ЦАХАЛ
Щоб знищити ХАМАС, Ізраїлю може знадобитися ще сім місяців боротьби, - радник з нацбезпеки
06:43
полон
РФ звинуватила Україну в призупиненні обміну полоненими: в ISW проаналізували мету цих заяв
06:21
Гітару Джона Леннона продали на аукціоні за рекордну ціну
06:20
Прем'єр Фіцо
Одужання прем'єра Словаччини буде надзвичайно довгим, - заступник Фіцо
06:09
КНДР запустила близько 10 балістичних ракет у бік Східного моря
05:41
Польща
У Польщі затримали двох білорусів і поляка за підозрою в роботі на російське ГРУ
04:56
експозиція "Я вернусь до своєї Вітчизни"
"Я вернусь до своєї Вітчизни": у Музеї української діаспори відкрили нову експозицію
04:22
Через великі втрати у Харківській області РФ може залучити до бойових дій строковиків, - "Атеш"
03:41
Олександр Мартиненко
Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
03:22
Disney
Вийшов трейлер другої частини мультфільму "Ваяна"
02:41
Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі
Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: генштаб країни виключив можливість диверсії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV