США можуть підтримати удари України по Росії американською зброєю, а Швеція передає Україні життєво важливі літаки спостереження ASC 890. Акценти світових ЗМІ 30 травня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 травня.

США можуть підтримати удари України по Росії американською зброєю

Державний секретар США Ентоні Блінкен припустив у середу, що адміністрація Байдена може бути готовою допустити удари українських військових по території Росії з використанням американської зброї, заявивши, що Сполучені Штати будуть "адаптувати і коригувати" свою позицію, виходячи з мінливих умов на полі бою, пише The New York Times.

Блінкен заявив, що Сполучені Штати не заохочували і не дозволяли такі атаки. Але він сказав, що українці повинні самі приймати рішення про те, як найкраще захистити себе.

На запитання, чи означають його слова, що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України американською зброєю на території Росії, він відповів: "Адаптуватися і пристосовуватися означає саме це".

Держсекретар мав на увазі, що ці слова свідчать про гнучкість з боку Вашингтона, зазначає NYT.

Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Вашингтон надсилав українцям військову допомогу, але неодноразово просив не застосовувати зброю американського виробництва на російській території, побоюючись ескалації війни.

Низка європейських лідерів закликали президента Байдена припинити ці обмеження, зокрема генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг та президент Франції Емманюель Макрон.

Як підкреслює NYT, Блінкен виступив у столиці Молдови Кишиневі, стоячи поруч з президенткою країни Маєю Санду, яка, як очікується, зіткнеться з проросійським кандидатом на переобраннях у жовтні.

"Наші сусіди, наші друзі в Україні щодня платять непомірну ціну", – наголосила Мая Санду.

Візит Блінкена до Кишинева став першою зупинкою в поїздці, спрямованій на демонстрацію підтримки США країнам, які мають справу з ворожою Росією. Далі пан Блінкен вирушає до Чехії, де в четвер і п'ятницю він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ і вищих посадових осіб НАТО. Вони планують обговорити, як найкраще підтримати Україну.

Сесія НАТО в Чехії офіційно має на меті затвердити порядок денний зустрічі лідерів країн-членів Альянсу у Вашингтоні в липні. Очікується, що група не оголосить, що Україна тепер вступить до НАТО – прагнення, яке Володимир Зеленський підтвердив після російського вторгнення. Однак очікується, що вони розроблять деталі для просування України в процесі вступу.

Фото: reuters

Швеція передає Україні життєво важливі літаки спостереження ASC 890

У пакеті допомоги для України від Швеції – життєво важливі літаки спостереження ASC 890, повідомляє The Guardian.

"Подарований Швецією літак-розвідник ASC 890 розглядається як значний внесок в обороноздатність України. Це буде вперше з часів розпаду Радянського Союзу, коли Україна отримала таку можливість", – підкреслює видання.

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що літак буде корисним для української протиповітряної оборони, дозволяючи їй "виявляти крилаті ракети і безпілотники, що наближаються, та ідентифікувати цілі як на землі, так і на морі".

ASC 890 може виявляти загрози за сотні кілометрів і передавати інформацію через канал зв'язку винищувачам F-16, які Україна отримає від союзників.

Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив, що останній пакет шведської допомоги буде "критично важливим для оборони і стійкості України".