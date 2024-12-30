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Огляд

У 2025 році у Росії не зникне намір знищити Україну, а гібридна війна проти НАТО лише посилиться. Акценти світових ЗМІ 30 грудня

Юрій Мартинович
30 грудня, 2024 понедiлок
10:59
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – чому між Росією та Азербайджаном нароста політична криза, а також, чи готова Україна та світ до ще одного року війни

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 30 грудня.

Гібридна війна Росії проти НАТО може спричинити значні втрати 

НАТО

У НАТО побоюються, що гібридна війна Росії проти країн членів Альянсу може спричинити "значні втрати", пишуть у Politico

"Що мене справді хвилює, так це те, що одна з цих атак… матиме масштабний прорив. Існує реальна перспектива, що одна з цих атак спричинить значну кількість жертв або дуже значні економічні збитки", - сказав Джеймс Аппатурай, заступник помічника генерального секретаря військового альянсу та керівник відділу гібридних і кіберзагроз.

Після свого повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія посилила свою кампанію так званих гібридних атак — таких як підпали, кібер- та інформаційні кампанії або диверсії — по всій Європі.

У Bloomberg пишуть, що влада Фінляндії, яка розслідує пошкодження підводних кабелів електроживлення та даних у водах Балтійського моря, виявила на морському дні сліди, які свідчать про те, що танкер Eagle S спустив свій якір і тягнув його дном моря. Довжина сліду становить десятки кілометрів.

Фінляндія вже визначила Eagle S як винуватця обриву лінії живлення. У суботу танкер перемістили на якірну стоянку поблизу порту Кілпілахті. Судно, яке плавало під прапором Островів Кука, було затримано, оскільки поліція розслідує ймовірне злочинне діяння з обтяжливими обставинами.

Намір Росії знищити Україну є багатовіковим, чи готовий світ до ще одного року війни  

Війна з Росією, ЗСУ

воїни ЗСУ, Фото: Генштаб

 

У BBC написали статтю про те, чи може Україна чекати ще один рік війни? У виданні відзначають, що Україна програє битву на землі, а багато українських солдатів втомилися та виснажені після трьох років боїв. Та пропри це. ЗСУ далі протистоять наступу Росії на сході. 

"Усі знають, що Дональд Трамп хоче покласти край війні. Володимир Зеленський і президент Росії дали зрозуміти, що вони також готові до переговорів, але важко уявити ідею дієвої угоди. Поки що це лише розмови", - пишуть британські журналісти.

А у The Guardian в авторській колонці відзначили, що поки президент Володимир Зеленський готується до можливих переговорів, друзі та сусіди України повинні готуватися до промислової війни. 

"Поки Україна готується до можливих переговорів, її керівництво запитує, які "гарантії" можуть дати її партнери. Якщо "міжнародний порядок", "Європа" і навіть "НАТО" є нечіткими поняттями, як можна гарантії перетворити на щось реальне? Українці пам’ятають Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на обіцянки Росії, США та Британії поважати її кордони. Кожен боїться повторення цих порожніх слів. Навіть якщо Росія погодиться на припинення вогню наступного року, що завадить їй переозброїтися та знову атакувати? Намір Росії знищити Україну є багатовіковим; він не зникне в 2025 році", - наголошують у виданні. 

Між Росією та Азербайджаном політична криза через збитий літак 

на фото: Володимир Путін та Ільхам Алієв

Володимир Путін та Ільхам Алієв, Фото: gettyimages

 

У The Washington Post написали, що президент Азербайджану в неділю зажадав від Росії визнати відповідальність за інцидент, який призвів до різдвяної катастрофи пасажирського літака, внаслідок чого загинули 38 людей, і виплатити компенсацію уряду та постраждалим сім'ям.

"По-перше, російська сторона повинна вибачитися перед Азербайджаном", - сказав він. "По-друге, вона має визнати свою провину. По-третє, винні повинні бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності, а азербайджанській державі, постраждалим пасажирам і членам екіпажу повинні бути виплачені компенсації". 

Диктатор Росії Володимир Путін у суботу начебто вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" під Грозним, який зіпсував відносини між колишніми радянськими державами. Путін сказав Алієву, що цей район був атакований українськими безпілотниками, які активували російську протиповітряну оборону, заявив Кремль у підсумку їх телефонної розмови, але він не взяв на себе відповідальності за збиття літака.

Та у неділю Алієв сказав, що він "засмучений і здивований", що російські офіційні особи висувають підозрілі причини замість того, щоб негайно взяти на себе відповідальність.

"Криза, спричинена інцидентом, може завдати шкоди відносинам між Росією та Азербайджаном, які є стратегічними партнерами. Алієв, президент колишньої радянської республіки з 2003 року, у хороших стосунках з Путіним і часто відвідує його в Москві. Путін є бажаним гостем в Азербайджані, близькому союзнику Туреччини, яка є членом НАТО", - відзначають у Bloomberg

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Теги:
Статті
Новини
Світ
Росія
Азербайджан
Війна з Росією
гібридна війна
НАТО
переговори з РФ
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