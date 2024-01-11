У Давосі США миритимуть Зеленського і Залужного для розробки плану війни на 2024 рік та чому у Швеції бояться конфлікту з РФ. Акценти світових ЗМІ 11 січня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 січня.

Посилення голосу союзників серед тих, хто сумнівається: суть турне Зеленського по країнах Балтії

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У CNN написали про несподіваний візит президента Володимира Зеленського до Балтійських країн, де він обговорив з партнерами проблеми війни з Росією в 2024 році.

Президент України Володимир Зеленський здійснив неоголошений візит до Литви, ключового союзника Києва у боротьбі з вторгненням Росії. Підтримка України в країнах Балтії залишається рішучою та важливою, тоді як у Вашингтоні вона коливається. У грудні Україна отримала свій останній пакет військової допомоги від Сполучених Штатів, поки розділений Конгрес не схвалить запит адміністрації Байдена.

Зеленський заявив, що його країні "дуже не вистачає" сучасних систем ППО. Виступаючи у Вільнюсі під час пресконференції з Науседою, Зеленський сказав, що "на сьогоднішній день ми не можемо виробляти короткочасно разом з нашими партнерами – це сучасні системи ППО. Цього дуже бракує".

Зеленський прибув у середу в аеропорт Вільнюса, столиці Литви, на літаку з українським гербом. У четвер він відвідає дві інші країни Балтії: Латвію та Естонію.

Востаннє український президент відвідав Литву в липні 2023 року для участі в щорічному саміті НАТО, де він наполягав на визначенні чіткого шляху своєї країни до Альянсу та графіку її вступу. Але, незважаючи на наполегливість і оптимізм Зеленського, президент США Джо Байден напередодні саміту заявив, що Україна не може бути прийнята в НАТО, поки на її території вирує війна.

За даними Кільського інституту світової економіки, який займається моніторингом і ранжируванням фінансової підтримки країнами для України, Литва виділила близько 1,4% свого ВВП на допомогу Україні – це друга за величиною сума серед союзників Києва, поступаючись лише Норвегії.

У The New York Times пишуть, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, знайде сильну підтримку під час своєї поїздки до країн Балтії, але інші країни ЄС "все більш насторожені".

В Естонії над головною площею столиці Таллінна висить чотириярусний банер, який поєднує в собі прапори України та Естонії. Латвійський міністр закордонних справ Кріш’яніс Карінс закликає союзників "невідкладно збільшити військову підтримку України". А лідер Литви, де президент України Володимир Зеленський розпочав турне країнами Балтії в середу, нещодавно звернувся з різким проханням допомогти Києву утримати лінію проти вторгнення російських військ, оскільки підтримка України у війні в інших країнах Європи загрожує роздробитися.

Американські журналісти відзначають, що майже ніде емоційний вклад у військові зусилля України не є таким сильним, як у країнах Балтії, де три колишні радянські держави проголосили незалежність наприкінці холодної війни, щоб уникнути тиску Росії. Поїздка Зеленського туди відбувається, коли він намагається заручитися підтримкою своїх військових зусиль з боку бастіону політичної підтримки, тоді як інші європейські країни демонструють зростаючу втому та фінансові труднощі від війни, яка почалася майже два роки тому.

У середу Зеленський заявив, що його поїздка, під час якої він також відвідає Таллінн в Естонії та Ригу в Латвії, має на меті показати вдячність України за "безкомпромісну підтримку України з 2014 року і особливо зараз, під час повномасштабної агресії Росії".

Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України, сказав, що ця поїздка має на меті "залучити наших друзів, які близькі до нас у розумінні Росії, домагатися допомоги в ЄС, у Брюсселі, тому що ця допомога є для нас зараз критичною".

Оскільки додаткова американська допомога під сумнівом — республіканці в Конгресі продовжують блокувати близько 61 мільярда доларів зброї та іншої допомоги — європейські лідери стикаються з перспективою заповнити прогалину якомога більше, щоб зберегти підтримку України.

Але фінансовий відступ Сполучених Штатів, які надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яка інша окрема країна, також може стати політичним прикриттям для європейських чиновників, які прагнуть зменшити свою підтримку війни, кажуть у The New York Times.

"Особисто я вважаю, що нам потрібно діяти швидше і рішучіше, щоб підтримати Україну, тому що Росія представляє серйозну стратегічну загрозу для ЄС, навіть якщо я повинен визнати, що не всі країни-члени погоджуються щодо природи цієї загрози", – зазначив головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель.

Експерти кажуть, що більшість європейських урядів залишаються відданими тому, щоб допомогти Україні перемогти Росію — частково, щоб уникнути перспективи того, що президент Володимир Путін піде далі на захід зі своїми імперіалістичними амбіціями. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Європа об’єдналася навколо України з більшою єдністю, ніж вона демонструвала проти Радянського Союзу під час холодної війни, сказав Найджел Гулд-Девіс, старший науковий співробітник з питань Росії та Євразії Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондон.

Але загальна підтримка військових зусиль слабшає. Опитування, проведене Європейською Комісією і оприлюднене минулого місяця показало, що підтримка європейцями надання Україні додаткової фінансової та військової допомоги дещо впала минулої осені порівняно з літом.

Навіть якщо політична підтримка Європи збережеться, Гулд-Девіс сказав, що урядам може бути важко підтримувати рівень військової та економічної допомоги, який надходить до Києва.

"На даний момент справжнє занепокоєння полягає не в тому, чи продовжить Захід і Європа підтримувати Україну", — сказав Гулд-Девіс. "Це залежить від того, чи буде він продовжувати практично виділяти необхідний рівень ресурсів, особливо у військовому плані". Він назвав це "частково фактором політичної волі, частково фактором спроможності".

Напруженість між Зеленським і Залужним сповільнює розробку плану війни на 2024 рік

Фото: www.president.gov.ua

У Bloomberg написали, що США мають намір підштовхнути Володимира Зеленського в Давосі до більш чіткого плану війни. США хочуть, щоб Україна відточила свій план боротьби з вторгненням Росії, оскільки війна йде вже третій рік, і очікується, що наступного тижня це питання розглядатимуть з президентом Володимиром Зеленським у Давосі.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван , ймовірно, порушить цю тему з українським лідером під час Всесвітнього економічного форуму, і американські чиновники продовжуватимуть наполягати на цьому в найближчі тижні, за словами людей, знайомих із плануванням.

Журналісти кажуть, що ці зусилля Вашингтона є черговою ознакою непорозумінь між Україною та її найважливішим союзником. Понад 110 мільярдів доларів європейської та американської допомоги Києву залишаються у підвішеному стані, а минулорічний контрнаступ України, який значною мірою підтримувався озброєнням і навчанням США та Європи, не зміг досягти значного прориву.

Офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності між Зеленським і командувачем його армії Валерієм Залужним уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії, кажуть люди знайомі з переговорами.

Речники Ради національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів.

Збройні сили України зараз розробляють плани на 2024 рік, розглядається повний спектр варіантів. США хочуть визначити, як вони можуть найкращим чином спрямувати свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе в наступному році.

У зв’язку з тим, що рішучий прорив найближчими місяцями малоймовірний, союзники Києва кажуть, що розробка чіткої військової стратегії щодо того, як захистити поточні позиції, а потім прорвати російські лінії, є надзвичайно важливою.

Також у Bloomberg відзначають, що адміністрація президента Джо Байдена підтримує законодавство, яке дозволить їй конфіскувати близько 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти цими грошима з відбудовою України.

"Це зміна, оскільки Білий дім прагне залучити підтримку в Конгресі для подальшого фінансування війни проти Володимира Путіна. Адміністрація "в принципі" вітає законопроєкт, який дозволить їй конфіскувати кошти, згідно з листопадовим меморандумом Ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин", - пишуть журналісти.

Вони додають, що Байден підтримує цей крок, оскільки республіканці в Конгресі заблокували понад 60 мільярдів доларів фінансування для України, частково через побоювання, що Вашингтон несе занадто великий фінансовий тягар.

Білий дім намагається врівноважити це з конкуруючими занепокоєннями, що цей крок може заплямувати репутацію фінансової системи США та спровокувати "втечу" від долара. Адміністрація Байдена також хоче узгодити цей крок із союзниками з Великої сімки, особливо в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених російських активів і де підтримка конфіскації, особливо в односторонньому порядку, була прохолодною.

У Швеції суспільство стурбоване загрозою війни з РФ

Фото: eurointegration.com

У BBC написали, що застереження шведам від двох вищих чиновників оборони країни готуватися до війни з Росією викликало занепокоєння та звинувачення в паніці.

Міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявив на оборонній конференції, що "у Швеції може бути війна". Потім його повідомлення підтримав головнокомандувач військ генерал Мікаель Байден, який сказав, що всі шведи повинні морально підготуватися до такої можливості.

Однак опозиційні політики заперечують це.

Експрем'єр-міністр Магдалена Андерссон сказала шведському телебаченню, що, хоча ситуація з безпекою є серйозною, "це не так, ніби війна просто за дверима".

Організація захисту прав дітей Bris заявила, що на її національну лінію довіри зазвичай не надходять дзвінки про можливість війни. Але цього тижня зросла кількість стурбованих дзвінків від молодих людей, які бачили новини чи дописи в TikTok, де говорилося про це.

"Це було добре підготовлено, це не було щось сказане спонтанно?", - питає речниця Bris Майя Дал.

Незважаючи на різкість повідомлення, зауваження міністра цивільної оборони та військового начальника сприймаються як тривожний дзвінок.

Після більш ніж двох століть миру Швеція знаходиться за кілька кроків від приєднання до оборонного Альянсу НАТО, чекаючи зеленого світла від парламенту Туреччини, а потім від Угорщини.

Головнокомандувач зазначив, що в його словах немає нічого нового. Місяць тому він відвідав український східний фронт, і Швеція входить до групи країн, які готують українських пілотів. Також повідомляється, що Стокгольм розглядає можливість відправлення в Україну сучасних винищувачів Gripen.

"Я хочу не турбувати людей; я хочу змусити більше людей задуматися про свою ситуацію та власні обов’язки", — пізніше сказав генерал Байден газеті Aftonbladet.

Фінляндія вже приєдналася до НАТО, і російські офіційні особи припустили, що вона "першою постраждає" від ескалації напруженості з НАТО.

Міністр цивільної оборони Швеції сказав, що його мета полягає не в тому, щоб люди втратили сон, а в тому, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. Він звернувся до місцевої влади, планувальників надзвичайних ситуацій та окремих громадян з проханням відреагувати.

Президент України Володимир Зеленський під час конференції закликав Швецію співпрацювати з його країною та іншими над виробництвом зброї та "стати сильнішими разом".

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон додав, що у 2024 році Швеція досягне мети НАТО щодо витрат 2% економічного виробництва (ВВП) на військову оборону, подвоївши свої витрати з 2020 року.