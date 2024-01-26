Угода про допомогу Україні в Сенаті США під загрозою, українці шукають відповіді щодо загадкової катастрофи Іл-76. Акценти світових ЗМІ 26 січня

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 25 січня.

Угода про допомогу Україні в Сенаті США під загрозою

Двопартійні переговори в Сенаті США щодо угоди про безпеку кордонів, яку дехто поставив як умову подальшої допомоги Україні, опинилися під загрозою, повідомляє The Guarfian.

"Ми перебуваємо в критичному моменті, і ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зробити це. І якщо ми не зможемо цього зробити, тоді ми перейдемо до плану Б, — заявив журналістам другий республіканець у Палаті представників сенатор Джон Тун і додав: — Наразі, принаймні, все ще робляться спроби досягти рішення, яке б задовольнило багатьох республіканців".

Нездатність укласти угоду матиме глобальні наслідки, як попереджає Пентагон, що українські солдати на передовій у війні з Росією ризикують залишитися без боєприпасів. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що "майбутнє війни в Україні" і "безпека нашої західної демократії" залежать від того, чи досягне Конгрес угоди.

За повідомленнями медіа, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл сказав республіканцям на приватній зустрічі, що час і політична воля для ухвалення двопартійної угоди про кордон закінчуються, а республіканці не повинні підривати наміри Трампа зосередити свою кампанію в Білому домі на питаннях імміграції. Водночас Макконнелл підкреслив свою прихильність до угоди про кордон і допомоги Україні під час республіканського обіду в четвер, за словами законодавців, які були присутні на ньому.

Тим часом The Washington Post у своєму матеріалі підкреслює, що республіканці вимагали суворих змін у прикордонній політиці, щоб ухвалити рішення про виділення Україні 60 мільярдів доларів допомоги, про яку Білий дім просив минулого року, і невелика група переговорників у Сенаті наближається до угоди, яку Трамп публічно розкритикував і яка, на думку деяких республіканців, може зашкодити шансам Трампа на переобрання, усунувши потужне питання передвиборчої кампанії. Значна кількість сенаторів-республіканців почали висловлюватися проти угоди про безпеку кордонів ще до того, як були оприлюднені її деталі, і навіть тоді, коли вони продовжують бити на сполох через кризу з мігрантами на кордоні. Це викликає певну плутанину на тлі попередніх вимог.

Угода про кордон, яку можуть оприлюднити вже наступного тижня, спрямована на ускладнення пошуку мігрантами притулку, зміни у використанні умовно-дострокового звільнення для мігрантів, а також механізм ефективного закриття кордону в дні, коли кількість перетинів кордону є особливо високою.

"Те, над чим зараз працює Сенат, буде безглуздим з точки зору безпеки і закриття кордонів", — каже тим часом Трамп.

Власне він переконаний, що "єдина надія" на безпеку кордону — це голосування за нього.

Сенатор Джеймс Ленкфорд визнав проблему того, що деякі республіканці вважають угоду поганою для політичного майбутнього Трампа, оскільки опитування показують, що імміграція є одним з головних політичних зобов'язань Байдена. А сенатор Ліндсі Грем (Республіканська партія), близький союзник Трампа і учасник переговорів щодо угоди, стверджує що угода про кордон не вплине на президентські вибори, але надасть Трампу в разі його обрання повноваження для зменшення міграції.

Учасники переговорів заявили, що наступні кілька днів будуть вирішальними для майбутнього пакету.

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Українці шукають відповіді щодо загадкової катастрофи Іл-76

Москва звинуватила Україну у збитті літака, на борту якого, за її словами, перебували 65 українських військовополонених. Київ заявляє, що Росія використовує цей епізод для пропаганди, пише The New York Times.

Зеленський закликав українську розвідку з'ясувати, що сталося, і провести міжнародне розслідування катастрофи, а також звинуватив Росію в пропаганді воєнного часу у зв'язку з цим епізодом.

"Ця катастрофа і заяви Росії про те, що Україна збила літак з власними солдатами на борту, є прикрим викликом для уряду в Києві, який намагається підготувати своїх громадян до третього року війни. Україна обороняється на полі бою і розглядає можливість нової мобілізації, яка, ймовірно, буде непопулярною всередині країни, водночас щодня намагаючись заручитися критично необхідною підтримкою Заходу", — підкреслює NYT.

Літак впав у Бєлгородській області поблизу кордону з Україною, загинули всі, хто перебував на борту, заявили в середу Міністерство оборони Росії і губернатор області. Міністерство заявило, що літак перевозив 65 українських військовополонених, які мали бути звільнені в рамках обміну полоненими. Проте, наголошують у медіа, незалежну перевірку російських заяв здійснити не вдалося.

Причина катастрофи залишається невідомою, хоча українські офіційні особи не заперечують, що літак був збитий. Вони кажуть, що не можуть підтвердити, що на борту літака перебували українські солдати, які прямували на обмін полоненими.

У четвер голова комітету з питань оборони російського парламенту Андрій Картаполов заперечив українську версію подій, заявивши, що Москва повідомила українським військовим про те, що літак перевозить військовополонених, хоча й заздалегідь.

"Розбіжності у версіях підкреслюють одну з визначальних рис війни: постійний брак ясності, коли факти затуманюються дезінформацією і конкуруючими інтересами. Росія проштовхує бажані для неї меседжі в пропагандистських цілях всередині країни і за кордоном. Україна неохоче розголошує будь-які військові невдачі. Трагедії і переломні моменти у війні затьмарені невизначеністю, іноді на тижні і довше", — зазначає NYT.

У четвер Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, скликане Росією для обговорення збиття літака. Заступниця посла України в ООН Христина Гайовишин заявила Раді, що Росія несе відповідальність за катастрофу. Вона сказала, що Україна безпечно доставила російських солдатів 24 січня в узгоджене місце в очікуванні обміну, якого не відбулося.

Уряд України звернувся до Червоного Хреста із запитом, чи був він заздалегідь повідомлений про поїздку полонених у прикордонний регіон, який є зоною активних бойових дій. Будь-яке розслідування з боку України ускладнює той факт, що Росія володіє більшістю ключових деталей про цей епізод, включаючи інформацію про те, хто був на борту літака.

Групи, які відстежують російську пропаганду, кажуть, що Москва просуває меседж, спрямований на Захід: Україні не можна довіряти далекобійну зброю. Російські пости в соціальних мережах звинувачують Україну у вбивстві власного народу.

Інститут вивчення війни у своєму аналізі написав, що російські пропагандисти "використовують катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і підірвати волю Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні".

"Це емоційний тероризм, тому що родичі та друзі військовополонених дуже налякані", — охарактеризувала ситуацію аналітик російської пропаганди Інституту масової інформації Ганна Чабарай.

Тим часом CNN, посилаючись на дані від української розвідки, повідомляє, що лише 5 тіл були доставлені до моргу Бєлгорода після цієї загадкової катастрофи. Це ставить під сумнів твердження Москви про те, що в результаті вибуху загинули десятки українських військовополонених.

Як підкреслює CNN, останні коментарі свідчать про зростання впевненості Києва в тому, що літак Іл-76, ймовірно, не перевозив українських військовополонених напередодні обміну, як стверджувала Росія.