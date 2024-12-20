Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Вакуум лідерства у Європі та як проблеми з оборонними закупівлями в Україні загрожують саботажем на фронті. Акценти світових ЗМІ 20 грудня
Огляд

Вакуум лідерства у Європі та як проблеми з оборонними закупівлями в Україні загрожують саботажем на фронті. Акценти світових ЗМІ 20 грудня

Ірина Запотічна
20 грудня, 2024 п'ятниця
10:06
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як хвиля нестабільності позбавляє Європу міцного лідерства, коли Трамп повертається у президентське крісло та проблеми у сфері закупівель в Україні, які ризикують підірвати зусилля країни щодо забезпечення війська зброєю та боєприпасами

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 грудня.

Оскільки Німеччина та Франція переживають політичні потрясіння, нова адміністрація Дональда Трампа розпочнеться в період нестабільності на континенті

Зеленський, Макрон, Трамп

Журналісти The New York Times пишуть, що хвиля нестабільності, яка позбавляє Європу надійного лідерства в той самий момент, коли Трамп кидає виклик її глибоко відчутній підтримці України та її наполегливому опору російській агресії.

Від Німеччини, де щойно розпався уряд канцлера Олафа Шольца, до Франції, де президент Еммануель Макрон був серйозно ослаблений місяцями внутрішніх політичних потрясінь, великі європейські держави залишаються на задньому плані, протистоячи пану Трампу, який відроджується.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, хоче відігравати активну роль під керівництвом свого президента Урсули фон дер Ляєн. Але відсутність сильних лідерів у європейських столицях "безперечно посилить зневажливе ставлення Трампа до ЄС, яке ми пам’ятаємо з його першої каденції", — сказав колишній радник Британії з національної безпеки Пітер Рікеттс.

Макрон поставив пана Трампа в перший ряд на нещодавньому відкритті собору Паризької Богоматері. Шольц сказав, що хотів би зустрітися з ним перед тим, як залишить посаду - що дехто в Німеччині трактує як заявку на запрошення на його інавгурацію. 

Після майже трьох років війни, що триває, політика щодо України змінюється і в Європі, що може скоротити розрив з Трампом. Роль Німеччини в західному альянсі щодо України є настільки центральною, що американські дипломати кажуть, що будь-який план Трампа щодо припинення війни має включати її. Але вибори, які очікуються 23 лютого, і коаліційні переговори, що відбудуться після них, припускають, що напрямок Німеччини може бути ясним лише у квітні або травні.

Деякі аналітики, однак, стверджують, що фокус на європейських лідерах, які вагаються, відволікає увагу від глибшої структурної проблеми, на яку вказав пан Трамп: стратегічна залежність Європи від Сполучених Штатів, що триває. За їхніми словами, лише припустивши, що Сполучені Штати не налаштовані на продовження підтримки України президентом Байденом, Трамп вніс безлад у європейські дебати.

Україна намагається навести лад у процесі закупівель, щоб краще забезпечувати свої війська та залучати іноземне фінансування

Рустем Умєров

Рустем Умєров, Фото: facebook/rustemumerov

POLITICO пише, що Україна доклала величезних зусиль, щоб оновити та очистити свій процес закупівель, що має вирішальне значення для того, щоб позбутися своєї репутації корумпованої країни

Міністерство оборони стверджувало, що прагне до максимальної прозорості закупівель і створило два агентства для управління ними. "Державний оператор тилу" — закуповує нелетальні товари та послуги для армії, а - "Агентство оборонних закупівель" купує зброю та боєприпаси.

Минулого місяця український уряд схвалив виділення 23 мільярдів гривень (553 мільйонів євро) з Агентства оборонних закупівель і передачу їх Державній прикордонній службі для закупівлі снарядів для армії через польську фірму PHU Lechmar.

Народний депутат України Ярослав Железняк звинуватив польську фірму в тому, що вона раніше вже не постачала замовлені снаряди. Однак прикордонники заявили, що працюють з "Lechmar" вже три роки й що фірма, сертифікована НАТО, виконала свої зобов'язання.

Головною метою Агентства оборонних закупівель було усунення посередницьких та корупційних ризиків у системі державного оборонного замовлення України. І таки вдалося запровадити багатоступеневі перевірки та жорсткі покарання. Але це сповільнило закупівлі в той час, коли військові відчайдушно потребують амуніції та зброї.

Останні скандали з оборонними закупівлями не вплинуть на іноземні кошти, які Україна залучає у свій оборонний сектор, заявили в міністерстві, стверджуючи, що союзники Києва мають необхідну інформацію про те, що відбувається у сфері закупівель. Основними донорами є Сполучені Штати, Європейський Союз, Данія та Нідерланди, і вони, здається, задоволені тим, як Україна очищає свої процеси закупівель.

"Є великий прогрес. Я б сказав, що у нас надзвичайно позитивна співпраця з українським міністерством оборони", – зазначив у коментарі POLITICO Карстен Енгдал Педерсен, заступник аташе з питань оборони Данії.

Теги:
Статті
Новини
Світ
Війна з Росією
Франція
Володимир Путін
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
НАТО
США
допомога Україні
Олаф Шольц
Читайте також:
Верховна Рада
Автор Ольга Бабишена
18 грудня, 2024 середа
ВР в цілому ухвалила законопроєкт щодо обов'язкового соціального страхування
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Верховна Рада
Автор Ксенія Золотова
18 грудня, 2024 середа
"Загрози свободі слова": медійники закликали не ухвалювати закон про відповідальність за поширення даних із публічних реєстрів
Київ
+2.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.67
    Купівля 41.67
    Продаж 42.16
  • EUR
    Купівля 43.41
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 грудня
11:05
Партизани виявили склад з пальним і військовою технікою окупантів у Криму
10:59
Оновлено
РФ обстріляла Київ: убито людину, є постраждалі
10:34
ППО
Українська ППО збила 5 балістичних ракет і 40 "шахедів"
10:28
Dj Tapolsky біля стели "Донецька область"
Минулої доби росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини, також є поранені
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
10:21
Під Москвою на аеродромі вибухнув російський військово-транспортний літак Ан-72 за $4,5 млн, - ГРУ
10:08
Оновлено
новини Львівщини
Окупанти масовано обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загиблий і постраждалі
10:06
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог зосередив близько 150 тисяч особового складу: Згурець про три найскладніші напрямки фронту
10:05
OPINION
Путін, звісно, "довбо**б", але що робити з хакерською атакою РФ на реєстри?
09:55
Україна завершила етап випробувань безпілотників з оптоволоконним зв’язком
09:27
наручники
Підозрюваного у вбивстві російського генерала Кирилова звинуватили в тероризмі та взяли під варту
09:12
Центробанк Росії
"Треба бути амбітними": єврокомісар Домбровскіс прокоментував можливість конфіскації активів РФ для відшкодування збитків Україні
09:00
Партнерський матеріал
Інвестиції в нерухомість: експертка розповіла, у що вигідно вкладати гроші під час війни
08:32
У російському Мурманську прогримів вибух на базі Північного флоту РФ, де тестують ракети "Циркон", - Центр протидії дезінформації
08:29
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 191 боєзіткнення: Сили оборони відбили 60 штурмів на Курщині та 32 – на Покровському напрямку
08:15
Огляд
Таємничі дрони над Нью-Джерсі: загадка в небі США, яка породила численні спекуляції. Пояснюємо
08:02
OPINION
Зеленський vs Путін: Нам потрібен переляк диктатора
07:45
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу, частково зруйнувавши будинок: є постраждалі, серед них - дитина
07:19
Інфографіка
втрати росіян
РФ за добу війни в Україні втратила 2200 військових, 8 танків та 24 броньовані машини
07:00
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі росіяни атакували Київ дронами: уламки впали у Деснянському районі
06:33
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Кошти Євросоюзу допоможуть Україні майже повністю закрити дефіцит бюджету у 2025 році, - фон дер Ляєн
06:15
Анонс
Михайло Мудрик, Челсі, Ліга конференцій
Ліга конференцій: де та коли дивитись жеребкування стикових матчів
06:14
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
"Очікуємо, що кількість зросте": Пентагон оцінив втрати КНДР у війні проти України
04:42
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Суїцид замість штурму": "Атеш" розповів про низку самогубств окупантів на Херсонщині
03:53
Туркі Аль аш-Шейх
Організатор бою Усик - Фʼюрі пояснив, чому вболіватиме за британця
02:57
Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик, Ліга конференцій
"Челсі" Мудрика виграв основний раунд Ліги конференцій. Який вигляд має таблиця
02:18
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни окупували Костянтинопольське біля Курахового, - DeepState
01:32
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Українці повинні прийняти фундаментальне рішення: перемовини чи боротьба, - Блінкен
01:01
Збірна України, Грузія - Україна
ФІФА оприлюднила рейтинг за підсумками 2024 року
01:00
Оновлено
На фото людина, що працює за комп'ютером
Єдині й Державні реєстри та сайт Мін'юсту зупинили роботу через масштабну кібератаку РФ
00:43
Времівський напрямок, Донеччина, Донбас
Росіяни намагаються обійти Времівку зі заходу, щоб перекрити шляхи ЗСУ, - DeepState
00:03
Володимир Кличко
Кличко прилетів на бій з Усиком та прокоментував чутки про повернення на ринг
2024, четвер
19 грудня
23:34
Жизель Пеліко
У Франції до 20 років засудили чоловіка, який організував десятки зґвалтувань дружини незнайомцями
22:58
Оновлено
Рустем Умєров
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні, - Умєров
22:33
Петер Сіярто
Сіярто стверджує, що США дозволили Угорщині платити РФ за газ через підсанкційний Газпромбанк
22:22
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усика та Ф'юрі довелося розбороняти через дуель поглядів тривалістю 11 хвилин
22:06
Аліса Вайдель,
Кандидатка у канцлери від ультраправих Вейдель висловилася за вихід Німеччини з ЄС
21:25
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц і Трамп у телефонній розмові погодилися, що слід шукати шлях до справедливого миру в Україні
21:15
Ексклюзив
Спецслужби України не повинні брати відповідальність за ліквідацію російських генералів, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
21:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сили оборони продовжують знищувати військові цілі на території РФ за допомогою західних ракет. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV