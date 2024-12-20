Вакуум лідерства у Європі та як проблеми з оборонними закупівлями в Україні загрожують саботажем на фронті. Акценти світових ЗМІ 20 грудня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 грудня.

Оскільки Німеччина та Франція переживають політичні потрясіння, нова адміністрація Дональда Трампа розпочнеться в період нестабільності на континенті

Журналісти The New York Times пишуть, що хвиля нестабільності, яка позбавляє Європу надійного лідерства в той самий момент, коли Трамп кидає виклик її глибоко відчутній підтримці України та її наполегливому опору російській агресії.

Від Німеччини, де щойно розпався уряд канцлера Олафа Шольца, до Франції, де президент Еммануель Макрон був серйозно ослаблений місяцями внутрішніх політичних потрясінь, великі європейські держави залишаються на задньому плані, протистоячи пану Трампу, який відроджується.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, хоче відігравати активну роль під керівництвом свого президента Урсули фон дер Ляєн. Але відсутність сильних лідерів у європейських столицях "безперечно посилить зневажливе ставлення Трампа до ЄС, яке ми пам’ятаємо з його першої каденції", — сказав колишній радник Британії з національної безпеки Пітер Рікеттс.

Макрон поставив пана Трампа в перший ряд на нещодавньому відкритті собору Паризької Богоматері. Шольц сказав, що хотів би зустрітися з ним перед тим, як залишить посаду - що дехто в Німеччині трактує як заявку на запрошення на його інавгурацію.

Після майже трьох років війни, що триває, політика щодо України змінюється і в Європі, що може скоротити розрив з Трампом. Роль Німеччини в західному альянсі щодо України є настільки центральною, що американські дипломати кажуть, що будь-який план Трампа щодо припинення війни має включати її. Але вибори, які очікуються 23 лютого, і коаліційні переговори, що відбудуться після них, припускають, що напрямок Німеччини може бути ясним лише у квітні або травні.

Деякі аналітики, однак, стверджують, що фокус на європейських лідерах, які вагаються, відволікає увагу від глибшої структурної проблеми, на яку вказав пан Трамп: стратегічна залежність Європи від Сполучених Штатів, що триває. За їхніми словами, лише припустивши, що Сполучені Штати не налаштовані на продовження підтримки України президентом Байденом, Трамп вніс безлад у європейські дебати.

Україна намагається навести лад у процесі закупівель, щоб краще забезпечувати свої війська та залучати іноземне фінансування

Рустем Умєров, Фото: facebook/rustemumerov

POLITICO пише , що Україна доклала величезних зусиль, щоб оновити та очистити свій процес закупівель, що має вирішальне значення для того, щоб позбутися своєї репутації корумпованої країни

Міністерство оборони стверджувало, що прагне до максимальної прозорості закупівель і створило два агентства для управління ними. "Державний оператор тилу" — закуповує нелетальні товари та послуги для армії, а - "Агентство оборонних закупівель" купує зброю та боєприпаси.

Минулого місяця український уряд схвалив виділення 23 мільярдів гривень (553 мільйонів євро) з Агентства оборонних закупівель і передачу їх Державній прикордонній службі для закупівлі снарядів для армії через польську фірму PHU Lechmar.

Народний депутат України Ярослав Железняк звинуватив польську фірму в тому, що вона раніше вже не постачала замовлені снаряди. Однак прикордонники заявили, що працюють з "Lechmar" вже три роки й що фірма, сертифікована НАТО, виконала свої зобов'язання.

Головною метою Агентства оборонних закупівель було усунення посередницьких та корупційних ризиків у системі державного оборонного замовлення України. І таки вдалося запровадити багатоступеневі перевірки та жорсткі покарання. Але це сповільнило закупівлі в той час, коли військові відчайдушно потребують амуніції та зброї.

Останні скандали з оборонними закупівлями не вплинуть на іноземні кошти, які Україна залучає у свій оборонний сектор, заявили в міністерстві, стверджуючи, що союзники Києва мають необхідну інформацію про те, що відбувається у сфері закупівель. Основними донорами є Сполучені Штати, Європейський Союз, Данія та Нідерланди, і вони, здається, задоволені тим, як Україна очищає свої процеси закупівель.