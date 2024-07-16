Як Росія веде гібридну боротьбу з НАТО та чому українські біженці опинилися під загрозою стати бездомними у Великій Британії. Акценти світових ЗМІ 16 липня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 липня.

Зеленський знає контури плану Трампа і не боїться його на посаді президента

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Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію 15 липня. Так журналісти видання Bloomerg акцентували на відповіді Зеленського про ймовірне друге президентство Дональда Трампа.

"Через кілька днів після того, як Трампа було поранено під час замаху в Пенсільванії, світові лідери борються з тим, що його кандидатура на посаду президента набирає нових обертів. Зеленський, який цього місяця вимагав ознайомитися з планом Трампа щодо припинення війни, сказав, що він уже має базове розуміння його загальних положень — і що мирні переговори продовжаться з майбутнім Трампом у Білому домі", - пишуть журналісти.

У виданні також зазначають, що президент України був обережний, щоб не зважувати на результати листопадових виборів, наголосивши, що справа залежить від американських виборців. За його словами, Україна покладатиметься на підтримку обох партій у Вашингтоні, включаючи "потужні" відносини з республіканцями, щоб підтримувати міцні зв’язки зі США.

Журналісти додають - на тлі безперервних обстрілів енергетичної системи України та повномасштабної війни, що триває вже третій рік, Зеленський заявив, що розглядає можливість оновлення кабінету міністрів, хоча і відмовився деталізувати на тлі поширених спекуляцій про те, що він може замінити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Український лідер продемонстрував свою відкритість до участі російського представника у наступному саміті після того, як минулого місяця у Швейцарії зібралися понад 100 делегацій, але без участі Москви. Ця зустріч не досягла своєї мети - згуртувати країни Глобального Півдня, включаючи Китай, Індію, Бразилію і Південну Африку.

За словами Зеленського, Київ працює над проведенням нового саміту в листопаді, додавши, що попередній план буде розроблений на трьох зустрічах, що передують йому. За його словами, енергетика буде обговорюватися вже в серпні в Катарі; продовольча безпека і судноплавство - на зустрічі в Туреччині; а питання повернення дітей і обміну полоненими будуть розглянуті на зустрічі в Канаді.

Росія веде гібридну війну, щоб протистояти НАТО

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Журналісти CNN пишуть про невдалий підпал автобусного гаража у Празі, який не привернув особливої уваги, допоки на це не звернув увагу прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він зазначив, що "дуже ймовірно", що за цим стоїть Москва.

За останні місяці в Європі сталося декілька подібних інцидентів. Повідомлялося про численні хакерські атаки та випадки шпигунства в різних європейських країнах. Водночас Євросоюз звинуватив Росію та Білорусь у створенні міграції як зброї, виштовхуючи до своїх кордонів шукачів притулку з третіх країн. Було також кілька підозрілих нападів на окремих осіб.

Автори статті пишуть, що випадкові напади мають одну спільну рису: за словами місцевих чиновників, усі вони пов’язані з Росією. І хоча окремо вони можуть виглядати незначними, у сукупності ці інциденти складають те, що експерти з безпеки називають гібридною війною Росії проти Заходу.

Москва не взяла на себе відповідальність за жоден із нападів і не відповіла на запит CNN про коментарі, але президент Росії Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що він бачить війну в Україні як частину ширшого конфлікту з НАТО і що його режим розглядає уряд у Києві як просто проксі Заходу. І з кожним збільшенням допомоги Заходу Україні – чи то через постачання нових озброєнь, чи то через запровадження нових санкцій проти Росії – Кремль посилював своє "брязкання зброєю".

Навмисно утримуючи атаки нижче порогу збройного конфлікту, Росія сподівається посіяти більше розбіжностей всередині НАТО, оскільки немає чіткого плану, як діяти. Ніколь Волков, дослідниця Росії в Інституті вивчення війни США, заявила, що головна мета Росії зараз – перервати потоки західної військової допомоги Україні.

"Ці гібридні операції є частиною військових зусиль Росії, спрямованих на послаблення рішучості Заходу підтримувати Україну та підривають єдність на Заході", — сказала вона, попередивши, що в довгостроковій перспективі Росія може готуватися до більш прямої конфронтації.

Більшість атак, виявлених на цей час, були відносно незначними, що свідчить про те, що метою Росії є не стільки завдати якомога більшої шкоди, скільки налякати місцеве населення.

За словами дослідників, багато атак супроводжуються кампанією з дезінформації, спрямованою на те, щоб зняти провину з Росії.

Саме це сталося після невдалого підпалу в Празі, згідно з дослідженням Чеських волонтерів-активістів, які відстежують, аналізують і борються з дезінформаційними кампаніями, які з’являються в чеському Інтернеті.

Група заявила, що кампанії з дезінформації, за якими спостерігала, намагалися применшити атаки та дискредитувати чеський уряд. Один із наративів намагався зобразити звинувачення прем'єр-міністра Фіали в тому, що Росія стоїть за підпалом, як спробу відвернути увагу від поганих результатів уряду на виборах до Європейського парламенту. Інші висміювали факти, кажучи, що напад торкнувся "лише" кількох автобусів.

Дослідниця безпеки, яка спеціалізується на перетині організованої злочинності та розвідувальних операцій у Росії Ольга Лаутман каже, що ідея про те, що російська агресія закінчиться з остаточною смертю Путіна, є "найбільшою помилкою", а чергові лідери продовжуватимуть сприймати Захід як ворога, доки країна не відмовиться від ідеї російського імперіалізму – який перемогти не буде легко.

Тисячі українських біженців опинилися під загрозою у Великій Британії

Фото: Кетрін Енн Роуз/The Observer

У звіті Червоного Хреста Британії виявлено, що, хоча урядові програми Великобританії стали порятунком для сімей, які шукають притулку, деякі українці зіткнулися з недоліками в процедурах захисту та відсутністю достатньої підготовки та постійної підтримки для приймальних осіб, відзначають журналісти The Guardian.

Так від моменту початку дії програми Homes for Ukraine у ​​2022 році понад 9 000 із близько 200 000 сімей, розміщених у Великій Британії, опинилися під загрозою залишитися бездомними. Це часто відбувається через розрив стосунків із приймальними сім'ями та труднощі з доступом до ринку приватного житла.

У період з лютого до середини червня 2024 року в середньому щотижня з України прибуло 379 осіб. Крім того, наприклад два кораблі, які використовувалися в Глазго та Единбурзі для розміщення загалом 2465 осіб у період з липня 2022 року по липень 2023 року, розкритикували за непридатність через відсутність кухонних приміщень і нездатність прийняти українських гостей.

Серед особливо тривожних прикладів, наведених у звіті Британського Червоного Хреста під назвою "У пошуках безпечного дому", йдеться про те, що деякі люди, які стали безхатченками в короткий термін, спали в несприятливих умовах. Одну жінку попросили піти опівночі з приймальної сім'ї, і вона спала на пляжі зі своїми речами. Ще одній жінці через Інтернет запропонували житло, і як виявила перевірка волонтерської організації, воно було призначене для сексуальної експлуатації, з замком на дверях ззовні та відеокамерами у спальні.

Українська сім'я, яка брала участь у програмі сімейного хостингу, мала три покоління людей, які спали в одному ліжку.

У доповіді закликали до надання більшої допомоги переміщеним особам для доступу до приватного орендованого сектору, збільшення доступного житла та національної стратегії інтеграції, яка сприяє більшій рівноправній підтримці для всіх переміщених людей.