Як санкції проти РФ врятували Україну та чим Київ планує стріляти по Москві. Акценти світових ЗМІ 3 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 3 січня.

Чи дійсно санкції проти Росії врятували Україну від поразки

У The New York Times написали статтю про те, чи діють російські санкції? Вони відзначають, що обраний президент Дональд Трамп, за його словами, буде економно використовувати санкції проти РФ та знову поставив під сумнів їхню ефективність.

Після того як Кремль віддав наказ перетнути кордон України своїм військам в лютому 2022 року, тисячі широкомасштабних санкцій були накладені десятками країн на російські банки, підприємства та різних персон.

"Тепер, більше ніж через 1000 днів війни, коли Дональд Трамп готується вступити на посаду, очікується, що питання щодо ефективності санкцій — і їх майбутнього — знову будуть розглянуті. Адже Трамп заявив: "Я хочу використовувати санкції якомога менше". І він чітко дав зрозуміти, що американська політика щодо України зміниться, пообіцявши завершити війну за один день. Експерти вважають, що санкції та продовження військової допомоги майже напевно будуть розмінною монетою на будь-яких переговорах", - відзначають американські журналісти.

Наскільки важливими є санкції, які будуть у Трампа? Власне, що розмови навколо цього питання викликають суперечки. Прогнози про швидке падіння режиму Путіна через санкції не справдилися: він досі утримує владу, а російські війська продовжують завдавати шкоди Україні.

Втім, економіст Сергій Гур’єв зазначає, що основний показник успіху санкцій – це їхній вплив на здатність Москви ефективно вести війну. За його словами, санкції значно обмежили ресурси Росії, зменшивши її можливості.

США, Європа та їхні союзники після вторгнення швидко обмежили доступ Москви до глобальної фінансової системи, заморозили активи на суму понад 300 мільярдів доларів і зменшили експорт російської нафти. Також Європа майже відмовилася від імпорту російського газу.

"Санкції створили серйозні проблеми для Путіна і врятували життя в Україні", – сказав Гур’єв, наголошуючи, що без них Росія могла б навіть виграти війну.

Російська економіка зазнає тиску: інфляція, підвищення ставок і дефіцит товарів відчутно впливають на її стан. Санкції, особливо в глобальній фінансовій системі, залишаються потужним інструментом, що зміцнює переговорну позицію Вашингтона.

"Проте, якщо санкції досягли більшого, ніж деякі могли собі уявити, вони мали менший вплив, ніж багато хто сподівався", - констатують у The New York Times.

Адже Росія за величезної допомоги Китаю знайшла кілька способів обійти санкції, використовуючи лазівки. Китай та Індія, наприклад, поповнили скарбницю Москви, купивши велику кількість російської нафти. Китай також надав Росії доступ до частин зброї, напівпровідників та інших необхідних для війни матеріалів. А багато західних товарів, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях, потрапили до Росії через країни, які не є учасниками санкцій, наприклад Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати.

Фіцо погрожує Україні через втрату пів мільярда євро завдяки транзитну, а не через втрату газу

Роберт Фіцо, Фото: Роберт Фіцо, фейсбук-сторінка

У BBC написали, що Словаччина погрожує урізати пільги українцям. Власне, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив "різко скоротити" фінансову допомогу понад 130 тисячам українських біженців через загострення суперечки з Україною щодо поставок російського газу.

Фіцо також раніше сказав, що запропонує припинити експорт електроенергії в Україну. За його словами, немає ризику того, що Словаччина постраждає від нестачі газу, оскільки вона вже досягла альтернативних домовленостей. Але Фіцо додав, що рішення президента України перекрити крани позбавить Словаччину 500 мільйонів євро транзитних зборів з інших країн.

"Єдиною альтернативою для суверенної Словаччини є відновлення транзиту або вимога компенсаційних механізмів, які компенсують втрати державних фінансів", — додав він.

Минулого місяця Зеленський звинуватив Фіцо в допомозі Путіну "фінансувати війну та послабити Україну". "Фіцо втягує Словаччину в спроби Росії завдати ще більше страждань українцям", - сказав український президент.

Польща запропонувала підтримати Київ у разі припинення Словаччиною експорту електроенергії. Уряд Польщі назвав припинення Україною поставок російського газу "черговою перемогою" проти Москви, тоді як Європейська комісія заявила, що ЄС підготувався до змін і більшість країн можуть впоратися. Однак Молдова, яка не є членом ЄС, уже відчуває дефіцит.

У The Guardian додають що відключення російського газу змушує закрити майже всю промисловість невизнаного Придністров'я. Проросійський молдавський регіон зазнав серйозного удару після того, як Україна розірвала транзитну угоду, і працюють лише виробники продуктів харчування, відзначають британські журналісти.

Також у виданні пишуть, що гуртова ціна на газ досягла найвищого рівня за 14 місяців після припинення поставок з Росії.

Україна розробляє потужнішу "Трембіту" для ударів по Москві

У Telegraph написали, що Україна веде підготовку до ударів по Москві ракетами власного виробництва. У виданні відзначають, що український уряд розуміє непередбачуваність у майбутній допомозі через прихід до влади Дональда Трампа, тому активно розвиває свою високотехнологічну спробую далекого радіуса дії.

Зокрема, нова українська крилата ракета "Трембіта" може стати "найбільшим символом прагнення України до автономності вогневої потужності".

"Очікуючи того дня, коли в Києва закінчаться спеціальні американські боєприпаси – передусім, балістичні ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) радіусом дії 300 км – Україна готується створювати "Трембіту" та інші ракети великої дальності ураження", - відзначають у виданні.

У Telegraph пишуть, що завдовжки всього 2,1 метра і вагою 90 кг, "Трембіта" поєднує в собі гучний імпульсний реактивний двигун із простою конструкцією (трубчастий фюзеляж і квадратне крило), та просте GPS наведення. Відповідно, ця простота надає "Трембіті" найкращу її рису – низьку вартість.

"Базова вартість "Трембіти" становить 10 000 доларів. Вона має радіус дії лише 140 км із 18 кг боєголовки. Українська фірма, яка будує "Трембіту", працює над потужнішою версією, яка повинна мати можливість досягти Москви, що знаходиться за 600 км від українського кордону. Ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, безсумнівно коштуватиме понад 10 000 доларів, але все одно буде потенційно найдешевшим боєприпасом дальнього удару у світі. ATACMS коштує понад 1 мільйон доларів. Немає причин, чому Україна не може придбати тисячі "Трембіт" навіть без зовнішньої бюджетної допомоги. Цього не можна сказати про дорожчі вітчизняні боєприпаси дальнього ураження, над якими працює Київ: наприклад, балістичні ракети "Грім-2" і крилаті ракети "Нептун", - відзначають британські журналісти.

У Telegraph констатують, що Україні потрібне це масштабне виробництво ракет далекого ураження, щоб "зрівнятися з масованими російськими бомбардуваннями".

"Україні потрібно масово посилити власне бомбардування російських міст, баз, нафтопереробних заводів і заводів. Невелика кількість крилатих ракет ATACMS і Storm Shadow/SCALP-EG, які Україна отримала від США, Великої Британії та Франції, недостатня для інтенсивної кампанії глибоких ударів. Хоча "Трембіта" – це не ATACMS, Storm Shadow чи SCALP-EG. Їй не вистачає корисного навантаження, проникаючої сили й точності", - зауважують у виданні.

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