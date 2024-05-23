Путін підписав указ щодо використання майна США для "компенсації збитків" РФ
Очільник Кремля Володимир Путін підписав указ, який передбачає можливість "компенсації збитків" через вилучення майна Росії в США шляхом використання американського майна
Про це інформує російська служба BBC.
Вказано, що указ "Про спеціальний порядок компенсації шкоди, заподіяної Російській Федерації та Центральному банку Російської Федерації у зв'язку з недружніми діями Сполучених Штатів Америки" передбачає "компенсацію збитків" коштом майна США або американців, включно з цінними паперами, частками в капіталі юросіб і майновими правами.
"Загалом же, згідно з путінським указом, російський правовласник має отримати право звернутися до російського суду із заявою "про встановлення факту необґрунтованого позбавлення прав на майно у зв'язку з рішенням державного або судового органу США та про компенсацію збитків", - йдеться у повідомленні.
Порядок компенсації визначатиме уряд. Урядова комісія повинна також "організувати виявлення" майна, яке "з урахуванням принципу пропорційності" може бути використано для компенсації.
- Раніше міністерство фінансів США оголосило про санкції щодо майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії та допомагають їй ухилятися від обмежень.
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