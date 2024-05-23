Путін підписав указ щодо використання майна США для "компенсації збитків" РФ

Про це інформує російська служба BBC.

Вказано, що указ "Про спеціальний порядок компенсації шкоди, заподіяної Російській Федерації та Центральному банку Російської Федерації у зв'язку з недружніми діями Сполучених Штатів Америки" передбачає "компенсацію збитків" коштом майна США або американців, включно з цінними паперами, частками в капіталі юросіб і майновими правами.

"Загалом же, згідно з путінським указом, російський правовласник має отримати право звернутися до російського суду із заявою "про встановлення факту необґрунтованого позбавлення прав на майно у зв'язку з рішенням державного або судового органу США та про компенсацію збитків", - йдеться у повідомленні.

Порядок компенсації визначатиме уряд. Урядова комісія повинна також "організувати виявлення" майна, яке "з урахуванням принципу пропорційності" може бути використано для компенсації.