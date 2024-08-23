Радник з нацбезпеки США Салліван уперше відвідає Китай наступного тижня для зустрічі з главою МЗС Ван Ї, - Axios
Радник Білого дому з питань національної безпеки США Джейк Салліван наступного тижня вперше відвідає Китай, де він має зустрітися з міністром закордонних справ Ван Ї
Про це повідомляє Axios із посиланням на три джерела.
Очікується, що спілкування Саллівана і Ван Ї стане основою для ймовірної зустрічі американського президента Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше цього року.
У матеріалі йдеться, що візит Саллівана відбуватиметься 27-29 серпня у той час, коли Штати виходять на фінішну пряму президентської кампанії, а дві партії демократів та республіканців "зайняли жорстку позицію щодо Китаю, особливо щодо мит".
Видання зауважує, що після зняття своєї кандидатури з президентських виборів-2024 Байден планує спрямовувати більше часу на закордонні справи, зокрема, міжнародні візити.
- 24 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен розпочав свій триденний візит до Китаю. Мета відвідин - зміцнення двосторонніх зв’язків між країнами.
- 27 квітня Блінкен заявив, що Штати готові запроваджувати нові санкції проти Китаю через допомогу Росії у війні проти України.
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