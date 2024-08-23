Радник з нацбезпеки США Салліван уперше відвідає Китай наступного тижня для зустрічі з главою МЗС Ван Ї, - Axios

Про це повідомляє Axios із посиланням на три джерела.

Очікується, що спілкування Саллівана і Ван Ї стане основою для ймовірної зустрічі американського президента Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном пізніше цього року.

У матеріалі йдеться, що візит Саллівана відбуватиметься 27-29 серпня у той час, коли Штати виходять на фінішну пряму президентської кампанії, а дві партії демократів та республіканців "зайняли жорстку позицію щодо Китаю, особливо щодо мит".

Видання зауважує, що після зняття своєї кандидатури з президентських виборів-2024 Байден планує спрямовувати більше часу на закордонні справи, зокрема, міжнародні візити.