Росії не вигідно втрачати цю "тиху гавань", - експерт-міжнародник Радь про участь Білорусі у війні проти України

Таку думку висловив аналітик Програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики "Українська призма" Павло Радь в етері Еспресо.

"Білорусь є матеріально-технічною базою, і по ній не було жодного удару з боку України. Відповідно, там спокійно виготовляється зброя, яку потім доставляють до Російської Федерації. Крім того, після того як Україна почала виводити з роботи російські нафтопереробні заводи, росіяни збільшили імпорт нафтопродуктів з Білорусі. Це також один з факторів, який сигналізує про те, що Росії невигідно втрачати цю "тиху гавань", де виготовляють нафтопродукти, зброю, певні деталі та комплектуючі без серйозного ризику знищення чи пошкодження", - зазначив він.

Білорусь змінила свою роль у війні. Спочатку вона була плацдармом для російських операцій, а зараз вона перетворилася на матеріально-технічну базу, каже аналітик.

"Білоруські підприємства військово-промислового комплексу (ВПК) активно співпрацюють з Російською Федерацією, виконуючи замовлення для її потреб. Відбувається активна співпраця між ВПК обох країн.Водночас Білорусь використовує цю ситуацію для власної вигоди. Зокрема, є інформація про те, що білоруські зброярі запросили у росіян значні суми за свої послуги. Це стосувалося виготовлення певних деталей до системи залпового вогню “Град” (ПМ-21). Білорусь, з одного боку, звісно ж, продовжує активну військову співпрацю з Російською Федерацією, з іншого боку, намагається нажитися на цьому, отримуючи додаткові бонуси", - резюмував Радь.