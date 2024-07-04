Білорусь стала членом ШОС - Шанхайської організації співробітництва

Про це пишуть БелТа та РІА Новини.

Зазначається, що Білорусь стала повноправним десятим членом "сім'ї ШОС". Аналогічний статус в організації мають Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив на саміті ШОС, що Білорусь за короткий час виконала всі процедури для повноправної участі в організації.

Напередодні самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що з перших днів заснування ШОС говорив про "величезний потенціал цієї організації".

Довідка: ШОС заснована 2001 року шістьма країнами - Казахстаном, Китаєм, Росією, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном. Пізніше до об'єднання приєдналися Іран, Індія та Пакистан.

Про саміт ШОС

У середу, 3 липня, російський диктатор Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, де провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

На зустрічі з Сі Цзіньпіном президент РФ розповів про позитивну динаміку у взаємній торгівлі, а також подякував за гостинність під час нещодавньої своєї поїздки до Китаю.

Після зустрічі речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сторони "відзначили безперспективність будь-яких форматів щодо врегулювання ситуації в Україні без участі Росії".

Ердоган своєю чергою зазначив, що Туреччина "може сформувати ґрунт для угоди про припинення вогню, а потім і досягнення миру між Росією та Україною". Він висловив упевненість у можливості справедливого врегулювання, яке "задовольнить обидві сторони".