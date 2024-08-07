Росія розширює військове партнерство з Іраном: ISW оцінив, як це може вплинути на допомогу Заходу Україні
Російська влада розширює співпрацю з Іраном на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході, аби схилити Захід до ухвалення рішень на свою користь
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Як писали напередодні в The New York Times, Росія допомагає Ірану в його зусиллях посилити протиповітряну оборону від ізраїльських атак. Зазначається, що РФ саме почала постачати неназвані передові радари та системи ППО.
Водночас рішення РФ щодо надання Ірану радарів і систем ППО, які могли б принести значну користь російським силам на фронті, якби вони були розгорнуті в Україні, підкреслює залежність Росії від Ірану щодо іншої критичної зброї - зокрема високоточної зброї та компонентів, яка необхідна РФ.
Експерти Інституту вивчення війни додають, що російські офіційні особи продовжують координацію та військову співпрацю з Іраном перед його відповіддю по Ізраїлю. Це пов'язано через занепокоєння за російські інтереси в регіоні.
Спираючись на військове партнерство з Іраном, країна-агресор хоче змусити Захід відмовитись від подальшої військової допомоги Україні.
До того ж, згідно з інформацією Reuters, російський диктатор Володимир Путін передав повідомлення через секретаря радбезу РФ Сергія Шойгу про те, що Іран повинен діяти стримано і уникати нападу на мирних жителів у відповідь.
Своєю чергою неназваний іранський дипломат виданню IranWire повідомив, що Росія виступає проти іранських ударів, які можуть призвести до загибелі мирних жителів через велику кількість російських громадян, які проживають в Ізраїлі.
- Нещодавно повідомлялося, що Іран запросив у Росії сучасні системи протиповітряної оборони на тлі підготовки до можливої війни з Ізраїлем. Москва вже почала постачання цього озброєння.
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