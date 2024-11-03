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"Росіяни намагаються представити Росію як велику чорну коробку": соціолог Шульга

Марина Клюєва
3 листопада, 2024 неділя
20:38
Світ росія

Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, розповів про найбільше завдання російської пропаганди

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Найбільше завдання і доволі успішне, яке російська пропаганда виконує і виконувала, я би сказав, сторіччями, а не лише в ці останні кілька років чи десятиліття російсько-української війни, -  це продукування якраз цього міфу, що "ми така окрема форма життя". Така от, пам’ятаєте, як Ніцше писав, що людина - линва  між мавпою та надлюдиною, от десь ближче до Заратустри. І це якраз намагання представити себе: "От ми такі, ви нас ніколи не зрозумієте, тільки росіянин, рускій". Тому що українська мова не передає це, рускій і росіянин також діляться, і також там є ця розбіжність. Тому, мовляв: "Тільки росіянин росіянина може зрозуміти, а ви на своєму бездуховному Заході не зможете", - розповів він.

Олександр Шульга зазначив, що тезу про те, що росіянина зможе зрозуміти лише інший росіянин використовує так звана російська опозиція. 

"І, до речі, це дуже-дуже активно експлуатують “хороші росіяни” - російська опозиція. Вони постають такими собі шаманами, які, власне, витлумачать, що ж там твориться в душі, в мізках росіян, і таким чином: "Для Заходу ми це пояснимо, як з ними співпрацювати чи не співпрацювати, от ми розкажемо, тому що тільки рускій руского зрозуміє", - але це міф. Дуже шкідливий, небезпечний міф. Росіяни намагаються представити Росію як таку велику чорну коробку, до того ж - самі суб’єкти федерації як чорні коробочки всередині цієї чорної коробочки. Але якщо зайнятися деконструкцією і почати з цих чорних коробочок, постане все доволі зрозуміло для розуміння, для вибудування стратегії, для планувань і так далі. Тому ми категорично проти цієї дефініції, і вона тільки шкодить", - вважає соціолог.

  • Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що росіяни не живуть категоріями нормальних людей.
Теги:
Новини
Росія
Війна з Росією
пропаганда
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