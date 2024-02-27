Росіяни встановили 7-річний рекорд споживання алкоголю

Про це йдеться у дослідженні аналітичної служби аудиторсько-консалтингової мережі FinExpertiza, пише The Moscow Times.

"Продажі міцного алкоголю в магазинах і закладах громадського харчування збільшилися до попереднього року в натуральному вираженні на 3,6%, з 7 до 7,2 л на душу населення в рік. Це максимальне річне споживання на людину як мінімум з 2017 року, тобто за сім років", — йдеться в дослідженні.

Найпопулярнішим міцним алкогольним напоєм у росіян залишається горілка, її споживання незначно знизилося на 0,2%, до 5,3 літра на людину, продажі коньяку зросли на 10% до 1 літра на людину. Найпопулярнішим спиртовмісним напоєм залишилося пиво, цієї продукції продано в 3,5 раза більше, ніж усіх інших видів алкоголю. Продажі пива також досягли семирічного максимуму.