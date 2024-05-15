Російський літак скинув черговий авіаційний боєприпас на Воронезьку область, - росЗМІ

Про це повідомляє "Астра" з посиланням на власні джерела.

"Невстановлений авіаційний боєприпас впав із російського літака на селище Пробудження у Воронезькій області ввечері 14 травня", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що боєприпас вибухнув, а на місці утворилася вирва глибиною близько метра. Натомість люди не постраждали.