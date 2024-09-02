Слідом за Німеччиною: в Австрії заявили про намір депортувати афганців з кримінальним минулим

Про це повідомляє Euronews.

У федеральному відомстві з питань імміграції та притулку Австрії пояснили, що депортацію дозволять в кожному окремому випадку через те, що ситуація з безпекою в Афганістані змінилася. У липні конституційний суд країни підтвердив законність такого рішення.

В Австрії також заявили, що мають намір співпрацювати з Німеччиною щодо спільної депортації афганців та сирійців.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, який назвав рішення Німеччини "дуже хорошим", раніше вже закликав переглянути загальноєвропейську заборону на депортацію до Афганістану та Сирії.

За його словами, депортація афганців та сирійців є "необхідною та терміновою".

"В Австрії на ці дві країни припадає приблизно три чверті всіх заяв про надання притулку", - пояснював Карнер.

Федеральне агентство з питань імміграції та притулку уточнило, що у 2023 році заявки на притулок в Австрії подали понад 21 тисяча сирійців та майже 9 тисяч афганців.