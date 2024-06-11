Spotify представить дорожчу преміум-підписку з 40% націнкою: які переваги
Шведський стримінговий сервіс Spotify Technology SA анонсувала вихід наприкінці року нового, дорожчого преміум-плану для своїх користувачів
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією представника компанії, користувачі платитимуть щонайменше на 5 доларів більше на місяць й отримуватимуть доступ до якіснішого аудіо та нових інструментів для створення плейлистів і управління своїми музичними бібліотеками.
Ціна нового рівня буде варіюватися залежно від базового плану кожного користувача, але в середньому становитиме близько 40% націнки.
Серед привілеїв для оновлених передплатників буде доступ до аудіо високої чіткості завдяки функції HiFi аудіо.
А плейлисти навчатимуться та адаптуватимуться до кожного користувача на основі його активності, а згодом створюватимуть плейлисти без підказок.
Як зазначили у виданні, преміум-план може принести Spotify сотні мільйонів доларів додаткового доходу, які потім будуть розподілені з правовласниками музики.
- 10 травня повідомлялось, що Spotify оприлюднив дані про виплату гонорарів лейблам, артисти в середньому отримують близько 16% від цих сум.
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