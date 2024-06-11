Spotify представить дорожчу преміум-підписку з 40% націнкою: які переваги

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією представника компанії, користувачі платитимуть щонайменше на 5 доларів більше на місяць й отримуватимуть доступ до якіснішого аудіо та нових інструментів для створення плейлистів і управління своїми музичними бібліотеками.

Ціна нового рівня буде варіюватися залежно від базового плану кожного користувача, але в середньому становитиме близько 40% націнки.

Серед привілеїв для оновлених передплатників буде доступ до аудіо високої чіткості завдяки функції HiFi аудіо.

А плейлисти навчатимуться та адаптуватимуться до кожного користувача на основі його активності, а згодом створюватимуть плейлисти без підказок.

Як зазначили у виданні, преміум-план може принести Spotify сотні мільйонів доларів додаткового доходу, які потім будуть розподілені з правовласниками музики.