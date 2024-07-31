Старовинний замок і акції компанії: в Італії на запит України арештували активи російського бізнесмена Федоричева
Фінансова поліція Італії за зверненням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України вилучила у російського бізнесмена Олексія Федоричева нерухомість та активи на суму 41 мільйон євро
Про це інформує Corriere Fiorentino.
Як пише видання, йдеться про 68-річного олігарха з Росії Олексія Федоричева, який живе в Монте-Карло. Зазначається, що він один із найбагатших людей у світі, зокрема, він працює у сфері торгівлі сировиною, є власником портів, спонсором спортивних команд, інвестує в хімічний сектор і сектор добрив.
Також Федоровичев був президентом баскетбольного клубу "Монако" та власником російського футбольного клубу "Динамо".
Влада Італії 29 липня заарештувала замок Torre del Gallo XII століття, розташований у регіоні Тоскана, три інші об'єкти нерухомого майна, а також акції компанії, назва якої не вказується. За версією слідства, Федоричев коштом незаконно отриманих доходів придбав компанію, яка має комплекс нерухомого майна у Флоренції.
Загальна сума заарештованих активів становить 41 мільйон євро. Арешт здійснено на запит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.
В Україні проти російського олігарха порушено кілька справ. Зокрема, щодо корупції та шахрайства з компанією, що займається торгівлею сільськогосподарською продукцією, на суму понад 60 млн доларів, а також щодо відмивання грошей.
- Напередодні Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) вперше домоглося конфіскації коштів, які перебувають під санкціями згідно із законом про "доходи від злочинної діяльності".
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