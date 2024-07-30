Велика Британія конфіскувала майже $1 млн олігарха РФ Авена
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) вперше домоглося конфіскації коштів, які перебувають під санкціями згідно із законом про "доходи від злочинної діяльності"
Про це повідомив Bloomberg.
Управитель активів російського олігарха Петра Авена погодився передати владі Британії 750 тисяч фунтів стерлінгів ($963 тис.), щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції про ухилення від санкцій.
Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, конфісковані в особняку Авена за межами Лондона, також передали відповідно до законодавства про "доходи, отримані злочинним шляхом".
Кошти, які належали Авену, хоча були зареєстровані не на його ім'я, були заморожені з 2022 року – відтоді, коли олігарх потрапив під санкції Великої Британії. У відомстві вважають, що спроби перемістити ці гроші, а також транзакції після 15 березня 2022 року порушили санкції.
За рішенням суду, кошти, які зберігалися в британських банках, конфіскували після того, як дружина Авена та його команда з управління майном визнали, що вони могли призначатися "для використання в протиправних цілях".
Раніше юристи NCA повідомляли, що в самого Авена немає банківського рахунка у Великій Британії. Проте його підозрюють у використанні рахунків дружини та компаній з управління майном.
Розслідування стосувалося виведення близько 3,7 млн фунтів стерлінгів ($4,8 млн доларів) з трасту в Австрії до Великої Британії за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авена.
Раніше NCA вимагало від Авена конфіскації 1,2 млн фунтів стерлінгів згідно з ухвалою суду.
NCA звинувачувало Авена в тому, що він був прокремлівським олігархом, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму. Його адвокати це заперечують.
Авен окремо домагається скасування санкцій Великої Британії проти нього. Особисті переконання Авена ставлять його в "позицію опозиції до нинішнього режиму", – сказав його адвокат.
Довідково. Фрідман і Авен - засновники та акціонери російського "Альфа-Банку". Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.
- 20 липня 2023 року президент Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
- Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.
- 5 вересня слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
- У жовтні 2023 року Суд наклав арешт на активи Фрідмана, Авена та Косогова в Україні. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.
- У квітні 2024 року суд Євросоюзу задовольнив позов Авена та Фрідмана, які вимагали зняти з них санкції Євросоюзу. Це рішення поширюється тільки на чорний список із лютого 2022 року до березня 2023 року.
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