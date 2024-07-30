Велика Британія конфіскувала майже $1 млн олігарха РФ Авена

Про це повідомив Bloomberg.

Управитель активів російського олігарха Петра Авена погодився передати владі Британії 750 тисяч фунтів стерлінгів ($963 тис.), щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції про ухилення від санкцій.

Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, конфісковані в особняку Авена за межами Лондона, також передали відповідно до законодавства про "доходи, отримані злочинним шляхом".

Кошти, які належали Авену, хоча були зареєстровані не на його ім'я, були заморожені з 2022 року – відтоді, коли олігарх потрапив під санкції Великої Британії. У відомстві вважають, що спроби перемістити ці гроші, а також транзакції після 15 березня 2022 року порушили санкції.

За рішенням суду, кошти, які зберігалися в британських банках, конфіскували після того, як дружина Авена та його команда з управління майном визнали, що вони могли призначатися "для використання в протиправних цілях".

Раніше юристи NCA повідомляли, що в самого Авена немає банківського рахунка у Великій Британії. Проте його підозрюють у використанні рахунків дружини та компаній з управління майном.

Розслідування стосувалося виведення близько 3,7 млн фунтів стерлінгів ($4,8 млн доларів) з трасту в Австрії до Великої Британії за кілька годин до введення європейських санкцій проти Авена.

Раніше NCA вимагало від Авена конфіскації 1,2 млн фунтів стерлінгів згідно з ухвалою суду.

NCA звинувачувало Авена в тому, що він був прокремлівським олігархом, який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму. Його адвокати це заперечують.

Авен окремо домагається скасування санкцій Великої Британії проти нього. Особисті переконання Авена ставлять його в "позицію опозиції до нинішнього режиму", – сказав його адвокат.

Довідково. Фрідман і Авен - засновники та акціонери російського "Альфа-Банку". Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.