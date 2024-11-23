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Головна Світ Трамп обрав журналістку телеканалу Fox News Нешейват головною лікаркою США

Трамп обрав журналістку телеканалу Fox News Нешейват головною лікаркою США

Дар'я Куркіна
23 листопада, 2024 субота
08:41
Світ Дональд Трамп

Майбутній президент США Дональд Трамп обрав кандидатку на посаду головного лікаря - журналістку телеканалу Fox News і лікарку Джанетт Нешейват

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Доктор Нешейват є затятим захисником і сильним комунікатором профілактичної медицини та громадського здоров'я. Вона прагне забезпечити американцям доступ до якісної охорони здоров'я і вірить у надання людям можливості брати на себе відповідальність за своє здоров'я, щоб жити довше й краще", - заявив Трамп.

Обраний американський президент додав, що Нешейват лікувала пацієнтів під час пандемії коронавірусу, жертв урагану й торнадо.

Водночас вона є медичною журналісткою телеканалу Fox News і медичним директором мережі центрів невідкладної допомоги в Нью-Йорку та Нью-Джерсі CityMD.

Politico пише, що Нешейват також написала книгу про "дива в медицині" та рекламує свої дієтичні добавки.

  • Також Трамп розглядає свого колишнього керівника розвідки Річарда Гренелла спеціальним посланцем з питань російсько-української війни: той, зокрема виступав проти вступу Києва до НАТО.



 

Теги:
Новини
Дональд Трамп
вибори у США
США
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