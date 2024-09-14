Трамп пообіцяв депортувати гаїтянських мігрантів після своєї заяви про те, що вони нібито їдять домашніх тварин

Про це заявив на своєму передвиборчому мітингу в Лас-Вегасі, пише Reuters.

Цього разу Дональд Трамп не повторив своїх тверджень про те, що мігранти начебто крадуть та їдять домашніх тварин в Огайо, але зазначив, що він "розлючений тим, що нелегальні гаїтянські мігранти захопили Спрінгфілд".

"Я розлючений тим, що молодих американських дівчат ґвалтують і вбивають жорстокі іноземці-злочинці, які приїжджають в нашу країну дуже легко, але дуже нелегально", - сказав Трамп у своїй промові.

Як пише Reuters, більшість із 15 тисяч гаїтянських мігрантів перебувають у Спрингфілді легально.

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Що передувало

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп під час теледебатів зі своєю опоненткою-демократкою Камалою Гарріс заявив, що численні іммігранти з Гаїті у Спрингфілді нібито крадуть домашніх тварин місцевих жителів або забирають диких тварин з парків, аби з'їсти.

Історія про нібито викрадення та поїдання домашніх тварин гаїтянськими іммігрантами в Огайо почалася з фейкового відео, поширеного у соцмережах.

У пості, який нібито був знятий в Спрингфілді, йшлося про те, що "подруга доньки сусіда" бачила кота, якого мали зарізати та з’їсти, стверджуючи без доказів, що в будинку жили гаїтяни.

Цей фейк швидко поширився у соцмережах. Сенатор від Огайо Джей Ді Венс підхопив цю історію, опублікувавши на Х про це допис.

"Тепер повідомляють, що в людей викрадають і з’їдають домашніх тварин ті, хто не мають бути в цій країні. Де наш прикордонний цар?" - риторично запитав він.

Інші республіканці, включаючи сенатора від Техасу Теда Круза, долучилися до розповсюдження фейкової інформації. Трамп також підтримав цю історію, опублікувавши низку знімків на своїх сторінках у соцмережах. Одна публікація в Truth Social була фотографією Трампа в оточенні котів і гусей, на іншому зображенні - озброєні коти в капелюхах MAGA.

Розвінчання чуток

Офіс міського менеджера Спрингфілда Браяна Хека заявив, що не отримав жодних повідомлень про жорстоке поводження гаїтянських іммігрантів з домашніми тваринами.

"У відповідь на нещодавні чутки про злочинну діяльність іммігрантів у нашому місті ми хочемо пояснити, що не було жодних достовірних повідомлень або конкретних заяв про те, що іммігранти заподіяли шкоду, поранення або жорстоко поводились із домашніми тваринами", - заявили в офісі Хека.

Поліція Спрингфілда також не зареєструвала жодних заяв про крадіжки чи зникнення домашніх тварин, пов'язаних із гаїтянськими іммігрантами.