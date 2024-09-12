"Це пряма загроза миру та стабільності": МЗС України засудило запуски балістичних ракет Північною Кореєю

Про це йдеться на сайті МЗС.

"Чергова провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі. Північна Корея продовжує одвертий курс на дестабілізацію, складовою якого є також надання у порушення міжнародних санкційних режимів військової допомоги державі-агресору Росії", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що такі дії КНДР порушують норми міжнародного права та несуть загрозу ескалації безпекової ситуації в регіоні, а також закликали світову спільноту забезпечити "жорсткий санкційний тиск" на КНДР, щоб запобігти подальшому розвитку її ракетних програм.

"Під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна звернеться з відозвою до світової спільноти посилити політику стримування КНДР задля протидії її деструктивним діям в Азії та Європі", - додали у Міністерстві.

Запуск ракет КНДР 12 вересня

У четвер, 12 вересня, військові Південної Кореї зафіксували, що КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря між країною та Японією.

Як повідомляло АР, Північна Корея здійснила пуск ракет після заяви лідера Кім Че Ина, який пообіцяв привести ядерні сили країни в повну готовність до битви з конкурентами.