"Це пряма загроза миру та стабільності": МЗС України засудило запуски балістичних ракет Північною Кореєю
Міністерство закордонних справ України засудило запуски балістичних ракет Північною Кореєю у четвер, 12 вересня
Про це йдеться на сайті МЗС.
"Чергова провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі. Північна Корея продовжує одвертий курс на дестабілізацію, складовою якого є також надання у порушення міжнародних санкційних режимів військової допомоги державі-агресору Росії", - йдеться у повідомленні.
У МЗС зазначили, що такі дії КНДР порушують норми міжнародного права та несуть загрозу ескалації безпекової ситуації в регіоні, а також закликали світову спільноту забезпечити "жорсткий санкційний тиск" на КНДР, щоб запобігти подальшому розвитку її ракетних програм.
"Під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна звернеться з відозвою до світової спільноти посилити політику стримування КНДР задля протидії її деструктивним діям в Азії та Європі", - додали у Міністерстві.
Запуск ракет КНДР 12 вересня
У четвер, 12 вересня, військові Південної Кореї зафіксували, що КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря між країною та Японією.
Як повідомляло АР, Північна Корея здійснила пуск ракет після заяви лідера Кім Че Ина, який пообіцяв привести ядерні сили країни в повну готовність до битви з конкурентами.
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