У 2023 році експорт зброї зі США сягнув рекордного рівня
Продажі військового обладнання США іноземним урядам у 2023 році зросли на 16% до рекордних $238 млрд на тлі прагнень країни поповнити запаси, надіслані в Україну, і підготуватися до великих конфліктів
Про це пише Reuters із посиланням на дані Держдепу США.
Так, продажі американської зброї включали $10 млрд на високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) для Польщі, $2,9 млрд - на сучасні ракети класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 (AMRAAM) середньої дальності для Німеччини та системи ЗРК NASAMS для України.
Зазначається, що американська компанія Lockheed виробляє HIMARS, а RTX (раніше Raytheon) розробляє AMRAAM відповідно. RTX і норвезька Kongsberg займаються спільним виробництвом NASAMS.
Водночас іноземні уряди купують зброю в американських компаній двома основними способами: пряма комерційна купівля, узгоджена з компанією, або іноземна військова купівля, коли уряд зв’язується з представником міністерства оборони США в американському посольстві в столиці країни.
При цьому обидва варіанти вимагають схвалення від уряду США.
Reuters додає, що прямі продажі військової техніки американськими компаніями зросли до $157,5 млрд у 2023 фінансовому році зі $153,6 млрд у 2022 році, тоді як продажі, організовані через уряд США, зросли до $80,9 млрд у 2023 році з $51,9 млрд у попередньому році.
- На початку січня повідомлялося, що адміністрація США не виявила жодних ознак зловживань зі зброєю, надану Україні та продовжує наполегливо працювати, щоби гарантувати Конгресу й американцям, що вся допомога використовується за призначенням.
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