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У Грузії тривають протести, МВС повідомило про 293 затриманих

Олена Будько
4 грудня, 2024 середа
00:15
Світ Грузія протести

Увечері 3 грудня тисячі людей знову вийшли на мітинг до будівлі парламенту Грузії у Тбілісі, протестуючи проти дій влади

Зміст

Про це повідомило "Эхо Кавказа".

На черговому багатотисячному мітингу противники влади обстріляли будівлю парламенту феєрверками. Спецпризначенці розганяють протестувальників, проти них застосовують сльозогінний газ, водомети й кийки. Також нападу зазнали журналісти. Зокрема, під час репортажів про мітинг біля парламенту в ніч з 3 на 4 грудня постраждав оператор Першого каналу Бесо Гафріндашвілі. Бригада швидкої надала йому першу допомогу.

У міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що станом на 20:00 3 грудня в адміністративному порядку затримали 293 людей. Суди вже розглянули 89 справ, у підсумку 43 учасників протестів оштрафували, 41 – адміністративно затримали, вони відбувають арешт у СІЗО, 5 мітингарів отримали попередження. 

За даними МВС, травми під час протестів також отримали 143 співробітники відомства.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у соцмережі X прокоментувала події у Тбілісі: "Мирних проєвропейських демонстрантів жорстоко розігнав ОМОН. Непропорційне використання сльозогінного газу та водометів. Масові арешти та жорстоке поводження".

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушують спецпризначенці, однак люди організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

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Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.

Санкції від країн Балтії

Латвія, Литва та Естонія анонсували санкції проти тих, хто "придушував законні протести в Грузії". Про це в Х написав очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна.

"Три країни Балтії спільно погодилися ввести національні санкції проти тих, хто придушував законні протести в Грузії. Противники демократії та порушники прав людини не вітаються в наших країнах", — зазначив він.

Згодом очільник литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс опублікував перелік 11 представників грузинської влади, які потрапили під санкції. Серед них - засновник керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі та міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі.

Обмеження Литви поширюються на керівництво МВС Грузії: першого заступника голови МВС Шалву Бедоідзе, заступників голови МВС Йосеба Челідзе; Олександра Дарахвелідзе, Георгія Бутхузі, голову департаменту з особливих доручень Звіада Харазішвілі, заступників голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі та Мірза Кезевадзе, директора департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе та директора Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураза Купатадзе.

Підсанкційним особам заборонили вʼїзд у Литву.

Теги:
Новини
ЄС
Грузія
акції протестів
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