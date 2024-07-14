У Канаді заявили, що Китай створив неофіційну поліцію за кордоном для стеження за членами діаспори та залякування їх

Про це повідомило Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників серед канадських та європейських посадовців.

Зазначається, що зіткнулася з цією проблемою низка країн, зокрема, Канада, США, Італія, Німеччина та Велика Британія. Двоє співрозмовників агентств розповіли, що Оттава поділиться своїми висновками з G7 найближчими тижнями.

Як сказав один із посадовців, Британія прагне координувати свої дії разом з Канадою та іншими членами G7. Втім, інший співрозмовник зазначив, що узгодження відповіді може бути складним, оскільки багато країн зіткнулися з цією проблемою на рівні правоохоронних органів, а країни блоку мають різні правові системи.

"Іноземне втручання будь-якого роду є абсолютно неприйнятним. Оскільки тривають розслідування щодо іноземного втручання в Канаду, ми не будемо надавати коментарів", - заявив речник міністра громадської безпеки Канади Жан-Себастьян Комо.

Водночас речник посольства Китаю в Оттаві заявив, що "немає закордонних поліційних відділень". За його словами, центри, якими керують місцеві волонтери, а не поліціянти, допомагають громадянам Китаю відновлювати документи та пропонують інші послуги.

"Китай дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. КНР суворо дотримується міжнародного права та поважає судовий суверенітет усіх країн", - наголосив речник посольства країни в Оттаві.