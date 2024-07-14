У Канаді заявили, що Китай створив неофіційну поліцію за кордоном для стеження за членами діаспори та залякування їх
Канада заявляє, що Китай за кордоном створив неофіційні поліційні дільниці, які стежать за представниками китайської діаспори та залякують їх
Про це повідомило Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників серед канадських та європейських посадовців.
Зазначається, що зіткнулася з цією проблемою низка країн, зокрема, Канада, США, Італія, Німеччина та Велика Британія. Двоє співрозмовників агентств розповіли, що Оттава поділиться своїми висновками з G7 найближчими тижнями.
Як сказав один із посадовців, Британія прагне координувати свої дії разом з Канадою та іншими членами G7. Втім, інший співрозмовник зазначив, що узгодження відповіді може бути складним, оскільки багато країн зіткнулися з цією проблемою на рівні правоохоронних органів, а країни блоку мають різні правові системи.
"Іноземне втручання будь-якого роду є абсолютно неприйнятним. Оскільки тривають розслідування щодо іноземного втручання в Канаду, ми не будемо надавати коментарів", - заявив речник міністра громадської безпеки Канади Жан-Себастьян Комо.
Водночас речник посольства Китаю в Оттаві заявив, що "немає закордонних поліційних відділень". За його словами, центри, якими керують місцеві волонтери, а не поліціянти, допомагають громадянам Китаю відновлювати документи та пропонують інші послуги.
"Китай дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. КНР суворо дотримується міжнародного права та поважає судовий суверенітет усіх країн", - наголосив речник посольства країни в Оттаві.
- Канадська служба безпеки та розвідки (CSIS) заявила в річному звіті у травні, що постійне втручання Китаю у виборчий процес загрожує демократії у країні.
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