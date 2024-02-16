У масовій стрілянині в Канзас-Сіті після Супербоулу-2024 звинуватили двох підлітків
Двох неповнолітніх звинуватили у злочинах, пов'язаних з масовою стріляниною на мітингу команди "Канзас-Сіті Чіфс" після Супербоулу
Про це повідомляє Associated Press.
Згідно з пресрелізом Сімейного суду округу Джексон, у четвер, 15 лютого, неповнолітнім були висунуті звинувачення, і вони перебувають в окружному центрі утримання неповнолітніх "за звинуваченнями, пов'язаними з носінням зброї та опором при арешті".
Наразі очікується, що "в майбутньому будуть висунуті додаткові звинувачення, оскільки розслідування, яке проводить поліція Канзас-Сіті, триває".
У виданні додали, що спочатку поліція затримала трьох неповнолітніх, але відпустила одного з них, який, як з'ясувалося, не брав участі у стрілянині.
Тим часом жителі Канзасу звертаються до релігійних зборів, чувань і консультацій, щоб спробувати впоратися з жахом того, що сталося.
У середу, після завершення параду і мітингу, в результаті стрілянини загинули дві людини, а ще 22 - отримали поранення. До п'ятниці двоє людей залишалися в критичному стані, а один - у важкому.
Окрім вогнепальних поранень, кілька людей звернулися до лікарень з травмами, отриманими під час тисняви.
- 13 лютого у метро Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину, в результаті чого одна людина загинула і ще п'ятеро поранені.
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