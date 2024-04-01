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У Мінагрополітики розповіли, про що йтиметься в переговорах України й Польщі в розширеному форматі цього тижня

1 квітня, 2024 понедiлок
15:06
Світ Україна_Польща

Цього тижня аграрні асоціації України та Польщі продовжать переговори щодо транзиту продукції та розблокування кордону. Вони можуть стати підґрунтям для домовленостей на міждержавному рівні

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в перші два тижні квітня плануються переговори в розширеному форматі української та польської сторін. За його словами, аграрні асоціації держав відпрацьовуватимуть кожну галузь, представники яких були на переговорах, зокрема, мова йтиме про мед, сік, малину, яйця, зерно й птицю.

"На предмет цього є стриманий оптимізм, який дає змогу сподіватися, що ще після декількох зустрічей для фіксації кінцевих параметрів вдасться нарешті вирішити цю проблему", - сказав Висоцький.

Водночас він наголосив, що цього тижня продовжаться переговори щодо розблокування кордону й транзиту зерна та інших продуктів.

"Дуже важливо, що асоціації різних секторів зафіксували зв'язок і з поточного тижня продовжать зустрічі, щоб чітко узгодити параметри. Усі зрозуміли, що взаємодія і співпраця, домовленості - це, зрештою, матиме найкращий результат", - висловився перший заступник міністра.

Висоцький також акцентував, що на всіх міжнародних зустрічах порушується питання транзиту українського зерна.

"Україна наполягає, що транзит має бути доступним без зупинок і блокувань", - наголосив він.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність"  анонсувала  оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин", після того як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.

Зеленський 3 березня заявив, що ситуація на польському кордоні давно вийшла за межі економіки й моралі.

Теги:
Україна
Польща
експорт зерна
Економіка
Блокування кордону
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