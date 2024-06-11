У палаті представників США створюють "групу реагування" на випадок обрання Трампа президентом, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що група реагуватиме на "проєкт 2025" - політичний план для наступної адміністрації президента США.

"Все це буде насуватися на нас зі швидкістю світла. І якщо ми будемо йти по слідах і реагувати на це, ми можемо втратити нашу демократію", - заявив один із законодавців, який очолює ініціативу, депутат Джаред Хаффман.

Видання зазначає: демократи прагнуть, аби їхня група була центром інформації та координації для членів американського конгресу й реагувала на мабутню адміністрацію Трампа, якщо його оберуть президентом.

За словами Хаффмана, до складу групи входитимуть законодавці з усіх фракцій, зокрема - республіканці. Він також сказав, що вірить у переобрання Джо Байдена на посаду очільника Білого дому, проте зазначив: "було б надзвичайною політичною помилкою не бути готовим до того, що настане".

"Якщо Трамп переможе, вони скажуть нам більш чітко, ніж будь-що, що ми коли-небудь бачили, що вони збираються зробити. Нам просто потрібно це зрозуміти й сприймати серйозно", - додав Хаффман.