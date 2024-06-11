У палаті представників США створюють "групу реагування" на випадок обрання Трампа президентом, - Politico
У палаті представників конгресу США демократи створюють "групу реагування" на можливість повернення Дональда Трампа на посаду очільника Білого дому
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що група реагуватиме на "проєкт 2025" - політичний план для наступної адміністрації президента США.
"Все це буде насуватися на нас зі швидкістю світла. І якщо ми будемо йти по слідах і реагувати на це, ми можемо втратити нашу демократію", - заявив один із законодавців, який очолює ініціативу, депутат Джаред Хаффман.
Видання зазначає: демократи прагнуть, аби їхня група була центром інформації та координації для членів американського конгресу й реагувала на мабутню адміністрацію Трампа, якщо його оберуть президентом.
За словами Хаффмана, до складу групи входитимуть законодавці з усіх фракцій, зокрема - республіканці. Він також сказав, що вірить у переобрання Джо Байдена на посаду очільника Білого дому, проте зазначив: "було б надзвичайною політичною помилкою не бути готовим до того, що настане".
"Якщо Трамп переможе, вони скажуть нам більш чітко, ніж будь-що, що ми коли-небудь бачили, що вони збираються зробити. Нам просто потрібно це зрозуміти й сприймати серйозно", - додав Хаффман.
- 15 травня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий провести передвиборчі дебати з Дональдом Трампом. Подія повинна пройти 27 червня.
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