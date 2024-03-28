У РФ заарештували топменеджера Росатому Сахарова
У Росії заарештували директора з капітальних вкладень, державного будівельного нагляду та державної експертизи держкорпорації "Росатом" Геннадія Сахарова через хабарництво в особливо великих розмірах
Про це повідомляє "Интерфакс".
За інформацією пропагандистських ЗМІ, топменеджеру Росатому пред’явили звинувачення в отриманні хабара в особливо великих розмірах. За клопотанням слідства суд у Москві заарештував Сахарова.
"Щодо Сахарова судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном до 26 травня", - йдеться в повідомленні.
The Moscow Times пише, що топменеджеру Росатому загрожує до 15 років за ґратами.
Згідно з інформацією російських ЗМІ, Геннадій Сахаров обіймає посаду директора з капітальних вкладень, державного будівельного нагляду та державної експертизи держкорпорації "Росатом" з 2010 року. Також він входить до правління та обіймає посаду віцепрезидента Російського союзу будівельників з інжинірингу та взаємодії з міжнародною експертною спільнотою.
- 19 лютого повідомлялось, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не вважає запровадження санкцій проти держкорпорації "Росатом" реалістичним сценарієм.
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