У РФ заарештували топменеджера Росатому Сахарова

Про це повідомляє "Интерфакс".

За інформацією пропагандистських ЗМІ, топменеджеру Росатому пред’явили звинувачення в отриманні хабара в особливо великих розмірах. За клопотанням слідства суд у Москві заарештував Сахарова.

"Щодо Сахарова судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном до 26 травня", - йдеться в повідомленні.

The Moscow Times пише, що топменеджеру Росатому загрожує до 15 років за ґратами.

Згідно з інформацією російських ЗМІ, Геннадій Сахаров обіймає посаду директора з капітальних вкладень, державного будівельного нагляду та державної експертизи держкорпорації "Росатом" з 2010 року. Також він входить до правління та обіймає посаду віцепрезидента Російського союзу будівельників з інжинірингу та взаємодії з міжнародною експертною спільнотою.