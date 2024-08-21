У Росії зафіксували збій у роботі Telegram, WhatsApp та інших сервісів, - Downdetector
Росіяни інформують про збої в роботі месенджерів Telegram і WhatsApp. Також гірше працюють інші сайти й сервіси, зокрема Discord та Skype
Про це свідчать дані Downdetector.
Російське видання "Медуза" зазначає, що директор Товариства захисту інтернету Михайло Клімарєв припустив: російська влада розпочала блокувати Telegram і WhatsApp, оскільки таких збоїв у роботі месенджерів не зафіксували на міжнародному рівні.
Водночас видання додає, що у РФ також гірше працюють інші сайти й сервіси. Зокрема, громадяни Росії мають проблеми в доступі до вікіпедії, месенджерів Discord, Skype, ігрової платформи Steam і магазину застосунків AppStore.
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