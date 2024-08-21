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Головна Світ У Росії зафіксували збій у роботі Telegram, WhatsApp та інших сервісів, - Downdetector

У Росії зафіксували збій у роботі Telegram, WhatsApp та інших сервісів, - Downdetector

Дар'я Куркіна
21 серпня, 2024 середа
15:18
Світ чат-бот вайбер-телеграм

Росіяни інформують про збої в роботі месенджерів Telegram і WhatsApp. Також гірше працюють інші сайти й сервіси, зокрема Discord та Skype

Зміст

Про це свідчать дані Downdetector.

Російське видання "Медуза" зазначає, що директор Товариства захисту інтернету Михайло Клімарєв припустив: російська влада розпочала блокувати Telegram і WhatsApp, оскільки таких збоїв у роботі месенджерів не зафіксували на міжнародному рівні.

Водночас видання додає, що у РФ також гірше працюють інші сайти й сервіси. Зокрема, громадяни Росії мають проблеми в доступі до вікіпедії, месенджерів Discord, Skype, ігрової платформи Steam і магазину застосунків AppStore.

  • 12 липня телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила, що через технічні проблеми в роботі обладнання Google може уповільнитися робота YouTube. ЗМІ припускали, що сервіс можуть повністю заблокувати.
  • Крім того, влада Росії заблокувала захищений месенджер Signal для того, щоб обмежити комунікацію громадян, вороже налаштованих до режиму диктатора Володимира Путіна.
  • У ніч проти понеділка, 19 серпня, у Росії зафіксували перебої у роботі месенджера Telegram. Припускають, що це є підготовкою до блокування застосунку зі сторони влади.
Теги:
Росія
Технології
Війна з Росією
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