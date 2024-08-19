У Росії заблокували месенджер Signal: британська розвідка назвала ймовірну причину

Про це йдеться у зведенні міноборони Британії 19 серпня.

У відомстві нагадали, що 9 серпня 2024 року російський федеральний регулятор у сфері телекомунікацій Роскомнагляд заблокував застосунок для обміну зашифрованими повідомленнями Signal для використання на території країни.

Там обґрунтували таке рішення "запобіганням використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

Деякі коментатори припускають, що заборона спрямована запобігати поширенню інформації про український наступ в Курській області. Проте у розвідці Британії вважають, що це малоймовірно.

Зазначається, що Signal використовують багато незалежних російських журналістів та опозиційних активістів, щоб уникнути всеосяжної системи електронного моніторингу уряду РФ, зокрема системи оперативно-розшукових заходів ФСБ.

У цьому контексті обмеження, ймовірно, має на меті посилити здатність російської влади контролювати та обмежувати комунікації приватних осіб, вороже налаштованих до режиму.

Крім того, міноборони Британії додає, що паралельно російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації, припиняє роботу YouTube і сервісу обміну повідомленнями WhatsApp, тобто реалізує заходи, спрямовані на посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації.