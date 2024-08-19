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У Росії заблокували месенджер Signal: британська розвідка назвала ймовірну причину

Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
14:04
Війна з Росією месенджер Signal

Влада Росії заблокувала захищений месенджер Signal для того, щоб обмежити комунікацію громадян, вороже налаштованих до режиму диктатора Володимира Путіна

Зміст

Про це йдеться у зведенні міноборони Британії 19 серпня.

У відомстві нагадали, що 9 серпня 2024 року російський федеральний регулятор у сфері телекомунікацій Роскомнагляд заблокував застосунок для обміну зашифрованими повідомленнями Signal для використання на території країни.

Там обґрунтували таке рішення "запобіганням використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

Деякі коментатори припускають, що заборона спрямована запобігати поширенню інформації про український наступ в Курській області. Проте у розвідці Британії вважають, що це малоймовірно.

Зазначається, що Signal використовують багато незалежних російських журналістів та опозиційних активістів, щоб уникнути всеосяжної системи електронного моніторингу уряду РФ, зокрема системи оперативно-розшукових заходів ФСБ.

У цьому контексті обмеження, ймовірно, має на меті посилити здатність російської влади контролювати та обмежувати комунікації приватних осіб, вороже налаштованих до режиму.

Крім того, міноборони Британії додає, що паралельно російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації, припиняє роботу YouTube і сервісу обміну повідомленнями WhatsApp, тобто реалізує заходи, спрямовані на посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації.

  • Торік у вересні РФ запустила чергову інформаційно-психологічну операцію: у месенджері Signal українцям розсилали повідомлення з закликами здаватися в російський полон.
Теги:
Росія
Технології
Велика Британiя
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